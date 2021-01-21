俄製S-400系統「對決」愛國者導彈　拜登會拿印度立威嗎？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-01-21 12:00

1月20日，美國總統拜登（Joe Biden）正式宣誓就任。但這一重大人事更替對近期急轉直下的美印軍售危機似乎於事無補。

莫迪（Narendra Modi）當局已拿定主意，準備在1月下旬派員接收俄羅斯製造的S-400防空導彈系統。拜登政府因印度「購買俄羅斯軍火」，啟動對印度的《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）制裁議程似乎也已進入倒計時。問題也隨之而來，拜登因此會拿印度立威嗎？

對印度來說，即便拜登當選，美印間因S-400而起的風波仍不會輕易平息：

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美國已不止一次因2018年的印、俄間價值8億美元S-400交易而有所不滿。就在2021年，即將卸任的美國駐印度大使賈斯特（Kenneth Juster）還在1月15日到18日間強調，美國將根據對印度採購S-400防空系統的行為進行制裁。此後，還有美國高官吿知路透社，稱美國不會豁免印度的S-400交易，拜登政府在這一點上「立場不太可能改變」。

在美方口中，美國反對印度的S-400交易有直接原因：印度空軍配備的S-400防空系統會記錄下印軍裝備的「美軍現役軍機」的電子特徵信號，這些軍機包括C-17、CC-130等運輸機、AH-64E阿帕奇攻擊直升機和CH-47F支奴干重型直升機。這些信息可能會因為培訓人員的原因，流入到俄羅斯手中。這種局面頗似此前土耳其購買S-400系統，結果被美國趕出F-35研發、購買團隊的經歷。

莫迪當局的「印度自力更生」（atmanirbhar bharat）方案也影響了美國軍火的生意：

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但在分析人士眼中，美方對S-400交易的不滿可能另有原因。環顧印度陸、海、空三軍的武備，俄羅斯裝備無處不在：印度陸軍簽訂了購買75萬挺AK-203自動步槍的協議；印度海軍購買了四艘俄製隱形護衛艦；印度空軍也簽訂了增購21架米格、蘇霍伊等各型戰機的合同。如果美國以CAATSA制裁印度，那麼印度將遭遇動輒得咎的局面，當美方只把目光聚焦到S-400上時，其原因可能並不在軍事層面，而在商業層面。

印度防務專家貝迪（Rahul Bedi）指出，美國對印度購買S-400的大發雷霆與印軍在2010年時選擇購買俄製軍火，而非選擇美製的愛國者PAC-3型導彈和「薩德」防空系統系統有關。在印度軍界頗有威望的「空軍英雄」，退役中將巴蒂亞（Vinod Bhatia）在接受媒體採訪時表示，印度空軍認為S-400比起美國的產品價廉物美，它可能是印度空軍在制裁威脅下的「正確選擇」。

資料顯示，S-400的設計功能的確滿足缺少防空火力的印軍的需要。該設備開機只要5分鐘，可以同時定位72個目標，跟蹤160個目標，並使用導彈摧毀400公里範圍內的目標。

相對於其一枝獨秀的核工業和航天研發領域，印度的武備已經成為美俄等國軍火商激烈鬥爭的舞台。（路透社）

相比之下，愛國者PAC-3的開機時間需要25分鐘，只能同時定位36個目標，跟蹤125個目標，其防空範圍為180公里，截擊導彈範圍為100公里。

此外，S-400具備反干擾能力，其打擊目標的高度在一萬米到三萬米之間，而愛國者PAC-3只能攔截或打擊五萬米到兩萬五千米之間的高空目標，兩者的差距因此高下立現。

目前，新德里方面仍試圖以新的訂單挽回局面。印度國防部已經通過了其國防採購委員會購買美國、挪威聯合開發的NASAMS-2防空系統的計劃，雖然印度空軍對價格昂貴的NASAMS系統不感興趣，但印方試圖以購買NASAMS-2車組，「衛戍新德里」為號召，向美方展示自己仍有購買美國軍火的充分誠意。該計劃暫時沒有起到效果，但考慮到美印軍購總額已超過200億美元，當下美印間仍有超過60億美元的軍購合同正在運作，華盛頓和拜登當局念及兩國間的大額「雙邊國防貿易」，想必也會手下留情。

目前，拜登當局的候任防長，奧斯汀（Lloyd Austin）將軍已經指出，拜登政府的目標是繼續鞏固「美國與印度的國防夥伴關係」，他還將尋求通過美日印澳四方對話（QUAD）和其他區域多邊接觸，加深和擴大美、印之間的國防合作。

即將就任美國防長一職的奧斯汀（Lloyd Austin，左三）將軍是奧巴馬時期的防務要員，他曾在近期表示將鞏固美印關係，他的表態讓新德里暫時信心大增。（路透社）

從這點看去，拜登拿新德里立威的可能性似乎又降低了幾分。考慮到未來印度在美國全球戰略中的地位似乎有所提升，美國新政府上台亦將有一定政策調整，美國的制裁能否落到實處仍有待觀察。