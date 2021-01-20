印度政府致函WhatsApp　要求撤銷新隱私政策

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 10:29

路透社報道，印度電子和信息技術部1月18日致函即時通訊手機應用程式WhatsApp主管卡思卡特（Will Cathcart），要求公司撤銷新隱私政策，指新條款剝奪印度用戶選擇的權利。

印度電子和信息技術部表示，政府「嚴重關切」WhatsApp新的隱私政策，提到印度用戶不能選擇拒絕向母公司Facebook分享數據，而且相對歐洲用戶，印度用戶的選擇較少，批評公司對待兩者有差別，不尊重印度用戶的權利和利益。

圖為2017年3月10日，美國紐約一部手機顯示即時通訊手機應用程式WhatsApp的標誌。（美聯社）

印度政府這封信指出，鑑於WhatsApp和Facebook於印度的龐大用戶群，合併這些敏感資訊將使到很大部份的印度公民暴露於更大的風險和漏洞，創造吸引黑客攻擊的蜜罐。政府促請WhatsApp撤銷修訂，並要求公司回答14條問題，包括收集用戶數據的種類等。

WhatsApp月初通知用戶，新的個人隱私政策將於2月8日生效，要求印度用戶必須同意把個人資料分享給母公司Facebook和相關附屬企業，否則將停止用戶使用權利，引起用戶反彈。公司後來將期限延至5月。

WhatsApp是印度最多人使用的即時通訊軟體，用戶約4億人，印度也是WhatsApp全球最大的市場。