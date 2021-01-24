新冠肺炎｜葡萄牙疫情中舉行大選　民調結果料德索薩可連任

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-24 23:54

葡萄牙雖然因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而實施封城，1月24日總統大選如期舉行。外界普遍預測中間偏右的現任總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）會連任成功。

72歲的德索薩曾是政治評論員，為中間偏右派社會民主黨（PSD）共同創辦人。他作風親民，曾被發現穿着短褲在超級市場排隊、跳到海中拯救意外墮海的女孩、跟無家者分享食物等。

圖為1月24日葡萄牙總統德索薩在塞洛里庫－迪巴什圖的票站投票。（AP）

民意調查預測德索薩可在第一輪投票中獲勝，不過觀察家仍密切關注投票率大減會否引起麻煩。

葡萄牙近日感染個案劇烈急增，可能導致投票人數偏低。葡萄牙1月23日新增15,333案確診個案及274宗死亡個案，均創單日新高。據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）記錄，該國單日新增感染個案和死亡個案是全球比例最高。全國累計確診個案及死亡個案分別為624,469宗及10,194宗。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

投票率過低可能攪亂德索薩預期可輕鬆獲勝的局面，令他無法獲得逾50%選票，導致選舉要進入第二輪投票。