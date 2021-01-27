拜登仍未與習近平通話 中美關係變局料將趨緩

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-01-27 18:07

在同加拿大、英國、法國、德國、俄羅斯等國領導人通了一圈電話後，美國總統拜登（Joe Biden）仍然沒有和中國國家主席習近平通電話。截至目前，拜登同習近平的公開互動是2020年11月25日習近平向拜登致賀電。這和以往美國領導人換屆後，中美領導人發賀電和打電話交叉進行不同。

比如，2016年11月9日，特朗普（Donald Trump）宣布勝選當天，習近平向其致賀電。到特朗普勝選5天後的2016年11月14日，習近平就與特朗普進行了首次通話。在特朗普2017年1月21日就職後，中國外交部2017年1月23日稱習近平已向特朗普發去賀電，祝賀他正式就任美國總統。到2017年2月10日，習近平又同特朗普進行通話。



也就是說，特朗普當年勝選後，習近平向特朗普發賀電打電話，特朗普就職後，習近平再次向其發賀電打電話。且值得注意的是中國外交方面的重要領導人楊潔篪2016年11月在特朗普勝選後當月於訪問墨西哥時途徑紐約與特朗普團隊會面。特朗普就職後，楊潔篪2017年2月再次訪美。



拜登目前已經宣誓就職，日前美國媒體廣泛報道楊潔篪將於2021年2月訪問美國，中國駐美國大使館隨即出面否認。中美領導人之間的互動交流顯然和以往不在一個頻率。特朗普下台後，各方普遍關注拜登如何將中美關係拉回理性的軌道。而如今的中美關係狀況不如預期。

在美國新政府上台之際，中美都表現出冷淡的姿態，說明雙方都非常謹慎。



中國非常清楚中美關係到了十字路口，如果美國不承認中國崛起，不和中國構建全新的關係框架，雙邊就無法得到根本改善。從特朗普政府到拜登政府，僅僅四年時間，美國的轉變不會如此之快。中美關係會相當長一段時間陷入難以改善的僵局。



在這樣的情況下，直接釋放對美國善意不見得會有回音。做好自己的事情，發展經濟，優先加強同俄羅斯、歐盟、中國周邊國家的關係，是中國疫情危機下立於不敗之地的根本所在，因此不必着急。

拜登和習近平彼此非常熟悉，但是兩人互動的頻率卻如同陌生人。圖為2013年拜登訪華時，習近平同他握手。（AP）

拜登新政班底醖釀出全新的對華政策需要時間。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）1月25日表示拜登希望以「耐心」處理與北京的關係。「耐心」一詞更大意義上是稍安勿躁、不輕舉妄動的意思。拜登目前最優先的事項是抗擊疫情、提振經濟、修補同盟友的關係，同中國的鬥爭取決於這些事項的成敗。



從拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）、財長人選耶倫（Janet Yellen）等在參議院聽證會上皆對中國持強硬立場看，拜登政府並沒有立刻降温中美關係的政治空間。



拜登未來會調整一些特朗普時期不必要的制華動作。比如改變將新冠病毒稱之為中國病毒等帶有政治色彩的做法。這些調整會建立在持續對華強硬這個政治正確的基礎上。



延續特朗普政府時期的對華緊張態勢，隨着時間的推移逐步回歸理性，或許是拜登未來的選擇。