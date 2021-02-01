昂山素姬被拘留　緬甸政變是如何發生的？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-01 14:49

在緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人宣布國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統温敏等政要被緬軍軟禁後，緬甸軍方2月1日發表聲明，根據憲法條款，實施為期一年的緊急狀態。緬甸總統府亦宣布，將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。 至此，緬軍在當天發動的突然政變已基本成功。緬甸軍方再一次展示了其壓倒性的角色。

政變信號早已發出

此次風波早有迹象。在2020年緬甸大選之前，緬甸軍方就有意對民盟陣營的拉票行為旁敲側擊。緬甸《伊洛瓦底新聞》指出，敏昂萊將軍已在2020年8月14日向緬甸95個政黨中的34個「友黨」宣布，稱「自己有足夠的勇氣」為國家做任何事。這一信號很快被緬甸國內各黨派第一時間視為「政變」信號。

此後，民盟當局在選區的安排和設置上也採取了不利於軍方陣營的做法。

對緬甸民眾來說，政變其實是早有知覺的事情，點擊看解說

位於內比都的聯邦選委會（UEC）以疫情控制與區域安全為由，逐漸取消了該國7個省、邦的部分選區，到2020年10月30日，緬甸全境共有42個鄉、鎮級行政區與627個村級行政區被取消選舉和投票資格，它們大多位於勃固省、欽邦、克欽邦、克耶邦、孟邦與若開邦等少數民族聚居區，波及人口超過150萬人。但疫情最嚴重的仰光省卻不受任何影響。

由於被取消的選區包括親軍方的「鞏固與發展黨」（鞏發黨）及其友黨控制區，這種放逐特定黨派的做法，也再一次刺激了緬甸軍方。

對此，也就在大選開始前，緬甸軍方開始在2020年11月2日至5日間批評民盟當局在大選期間的「無法接受的錯誤」，質疑選舉委員會是否公正。2020年11月5日，緬甸軍方還援引憲法，強調自己「國家監護者」的身份。

雖然到2020年11月8日，敏昂萊宣布「接受大選結果」（即民盟取得聯邦議會476個民選議席中的396席，穩獲執政地位），但到11月30日，緬甸軍方就開始啟動對大選程序的調查。

在2020年大選前，緬甸國內即有動盪隱患，點擊看解說

雖然緬甸選舉委員會在12月10日拒絕了緬軍要求「複核投票」的請求，斥責其為「非法」，但緬軍隨即在12月23日自行發佈了「大選舞弊」的調查報吿，敏昂萊本人還在1月8日發佈了有關大選舞弊的調查信息。到1月12日，敏昂萊還在會見來訪的中國外長王毅時通報了大選舞弊的相關信息。至此，軍方對「大選舞弊」的干預態勢，已開始急轉直下。

到2020年1月14日，由於緬甸人民院議長迪昆妙（T Khun Myat）拒絕了軍方有關舉行大選舞弊特別會議的請求，緬軍在20日開始大造聲勢，要求當局面對「政治困境」。26日，緬甸軍方正式宣布，稱緬甸2020年大選有「860多萬張選票有可能存在舞弊情況」。隨着敏昂萊在1月27日宣布「可能會廢除憲法」，緬甸局勢也轉入了最緊張的時刻。因此2月1日的突然行動，實際上並不令人意外。

為何發動政變？

有分析認為，緬軍總司令敏昂萊將軍即將在2021年退休，他本計劃在2020年大選後，依靠親軍方的鞏發黨和軍方控制的25%的固定議席，以多數議席取得緬甸總統一職，隨着民盟再度勝選，敏昂萊的計劃就此落空。

與此同時，民盟的大勝令軍方頗有危機感。軍方政變是為了防止民盟繼續利用執政地位擴大影響力。民盟處於政治改革需要，一直致力於削弱緬甸軍方特權。軍方對此也深為清楚。

昂山素姬在緬甸的崇高地位並沒有發生變化，但出乎西方人預料的是，緬甸人並不是因為她在民主領域的貢獻而對其尊崇；而是因為她是國父昂山將軍的血親，才對其頂禮。而昂山將軍和緬軍之間的關係，不亞於昂山家族的血緣關係。（路透社）

無力自保的民主

必須承認，民盟方面對於此次政變並非毫無知覺，但他們對於軍方的信任似乎已經到了麻痺大意的地步。此前，民盟中央執行委員會成員吳繆紐（U Myo Nyunt）1月26日表示，民眾沒有必要擔心緬軍發動政變，因為單方面控制政權是違法的。

而今，當緬軍斷然發動行動時，民眾也的確沒必要擔心：因為一切都在當天上午結束了。

從某種意義來說，緬甸軍方的控制力仍然是當下緬甸不容忽視的一股力量。軍方不僅掌握全國軍事力量，手握四分之一議會席位，還有權任命國防部、內政部和邊境事務部的高級官員並直接向軍方總司令負責。這決定了在修憲、民族和解、安全發展等核心政治議題上民盟政府難以繞過軍方。而民盟當局的實際表現似乎更只像外交部。

相對於西方國家指責昂山素姬姑息緬軍在若開邦縱兵殺人，以暴戾手段應對「羅興亞人」問題，信奉上部座佛教的緬族百姓反而支持當局採取雷霆手段。昂山素姬也因此收穫了緬甸國內緬族七省的壓倒支持。（美聯社）

其次，以昂山素姬2016年率團祭掃緬軍在緬北的戰死者墓地為標誌，民盟因此調整其革命等主張，逐漸修復與緬軍等極端保守團體的關係。至此，民盟已經把目標從團結全緬135個民族，轉向了取悦佔全國5,300萬人口68%的緬族。

這種取捨會帶來局部利益的劇烈交換與損失：民盟從此在撣邦、欽邦、若開邦等少數民族對抗強烈的聚居區喪失民心，很多青年學生和活動家也離開民盟自立門戶。當民盟確保了在緬族聚居的七個省和靠近伊洛瓦底江的四個邦的領導地位時，其「在緬軍控制區寄人籬下」的局面也由此形成。

再次，2019年以來，民盟當局已通過行政命令，要求在緬甸全境建造昂山素姬之父，緬甸「國父」、緬軍締造者昂山將軍塑像；昂山素姬在2020年下半年後的助選活動中多次提到緬甸「國父」昂山將軍，大肆宣傳其與昂山將軍的血緣關係。環顧緬甸國內相對保守的政治環境，民盟此舉是為了將自己與緬軍的利益深度綁定。然而這種軍方和民盟「雙贏」的局面，實則也持續鞏固緬甸軍方的威信和勢力。

於是，隨着緬甸軍方突然以大選舞弊為名，對勝選的民盟當局展開掃蕩，緬甸軍方重奪大權，重建軍政府也迅速成為事實。當各界民主人士指責政變非法時，昂山素姬及其當局的無力，正成為該國乃至各地的一個註腳：缺少暴力保障的民主，可能是難以持久的。