緬甸華商談政變：大家更關注歐美制裁　不過即便制裁也無所謂

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-02-01 19:36

2月1日本應是緬甸新一屆國會議員宣誓就職的日子，不過當天緬甸軍方扣押了國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、緬甸總統温敏（Win Myint）等人，並佔領了多個省邦議會。

隨後不到24小時內，緬甸總統府宣布，將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。緬甸軍方發表聲明說，根據憲法條款，實施為期一年的緊急狀態。在國家緊急狀態結束後，緬甸將會重新舉行大選，國家權力也將移交給新當選的政黨。

政變發生後，身在緬甸的華人商人楊石頁（化名）吿訴01記者，幾天前軍方已經放消息說不排除接管政權，因此民眾的情緒相對穩定，在安靜地團購食物。

政變發生在2月1日凌晨，網絡中斷發生在2月1日午夜3時左右，直至11時恢復。（AP ）

也有華人商人稱目前手機沒有信號不能打電話，軍方運營的網絡才有一點點信號，不確定是否可以持續，現在銀行擠兑超市哄搶的情況正在發生。

還有身處緬甸的台灣律師Bob稱目前社會基本運轉正常，「今天上午一直到11時左右，大家是被斷網、斷手機這個信號嚇到了，只有軍方妙瓦底電視和Radio有通，來得很突然呢，商場裏面像citymart，很多人搶購，我自己也是當中的一個人，街上大體上正常，但是這個是今天，就是說，這是在發展中的的事情，我覺得後續一到兩周可能才是事情的高峰」。

值得注意的是，緬軍曾於1990年發動政變取消民盟贏得選舉的結果，此後昂山素姬被長期拘禁，國際社會對緬甸實施了長達20年的制裁。此次軍方以選舉舞弊的名義推翻民盟執政地位，扣押昂山素姬，國際社會會否對緬甸制裁是緬甸人普遍關心的話題。

昂山素姬目前被軟禁，網上流傳的昂山素姬呼籲民眾抗議政變的聲明是由民盟發表的。圖為文2020年10月29日，昂山素姬在緬甸內比都的聯邦選舉委員會辦公室投票。（AP）

對此，楊石頁表示，相對於政變本身，政變之後西方國家會否對緬甸發起制裁才是大家更為關鍵的問題。而Bob律師則認為，軍方在發起政變前肯定考慮了國內外各種因素，制裁亦是其中之一，不過在這疫情之下，制裁對經濟影響其實沒那麼大，「破罐子破摔，再差也就這麼差了」。

受銀行擠兑等因素的影響，緬甸銀行業協會當地時間2月1日上午發佈通吿，宣布緬甸國內各銀行全部暫停營業。緬甸仰光國際和國內出入口均於當地時間2月1日早上5時30分關閉，全部航班取消。受緬甸軍方2月1日宣布進入緊急狀態影響，緬甸仰光證券交易所暫停交易。