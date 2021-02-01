軍方政變拘押昂山素姬　緬甸十年民主試驗夭折？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-01 18:12

緬甸自去年11月舉行國會大選，昂山素姬所屬的執政黨全國民主聯盟再次取得勝利後，長年把持國政的軍方一直稱選舉出現大規模舞弊，令軍方會否發動政變的傳言甚囂塵上。周一（1日）原定召開國會新一屆會期，惟凌晨便傳出消息軍方拘押國務資政昂山素姬及總統溫敏等政府高層，並宣佈全國進入緊急狀態，旋即引來國際社會反彈。

自1962年緬甸發生軍人政變成立社會主義一黨專政國家後，軍方掌政近半個世紀。直至2011年軍政府宣佈改革開放並還政於民，釋放被軟禁15年之久的反對派領袖昂山素姬，重新舉行選舉。昂山素姬憑着反爭取緬甸獨立的國家英雄昂山將軍父蔭，在1988年緬甸全國爆發學運時擔當領導角色而廣為國際社會所知。其後學生運動遭到軍政府血腥鎮壓，昂山亦自此被軟禁，為鼓勵當時東亞各國所經歷的民主抗爭及轉型，昂山素姬被獲頒諾貝爾和平獎，成為代表和平非暴力民主理念的圖騰。

緬甸的民主進程停頓20年後，軍政府在2011年推行改革也令國際社會為之歡迎。不過在軍方依然保持國會的四份之一議席，並把持政府多個重要職位，而軍頭之下連綿數十年的裙帶利益集團，依然控制住國內的經濟命脈，2008年修訂的憲法亦嚴重向軍方傾斜。

憲法第40條已賦予軍方在危及國家主權的情況下接管及行使主權，而此次軍方引用的第417及418條，則是規定總統應在危及國家主權的情況下，將行政、立法及司法權力交給國防軍總司令，並實行緊急狀態一年。此次軍方以舞弊為由不承認大選及產生的國會，並以總統溫敏未依憲法啟動程序為由，援引憲法第417及418條接管政府並宣布進入緊急狀態。

總司令的野望

緬甸改革開放之時，國際社會要緬甸的民主化普遍樂觀，美國總統奧巴馬並將之推崇為民主燈塔，與當時席捲中東的阿拉伯之春同為西方寄予厚望。惟十年後阿拉伯之春進入了阿拉伯寒冬，而剛出芽的緬甸幼苗亦正經歷一場政治風暴。事實上在軍人仍然掌握大部份權力下，昂山素姬及其全國民主聯盟雖然兩度在選舉中取得壓倒性勝利，可轉化為政治能量的空間根本不大。昂山本人便因兩名兒子擁外國國籍而剝奪擔任總統的資格，而全民盟在去年國會亦加快修憲程序，包括把國家緊急狀況時軍方接管國家的權力轉移至總統、把軍隊國家化、國防部長由總統委任、取消總統資格規定、削減軍方在國會的四份一當然議席等，統統遭軍方否決。

昂山素姬去年的修憲案在國會中慘遭滑鐵盧，除了暴露其身為國務資政的所謂執政人文政府根本並無實權，其縱然取得六成議席仍然無法取得四份三的修憲門檻，而軍方在國會的四份一當然議席也為之提供固若金湯的安全門檻，其權力及既得利益在此制度設計下不可能被外人侵奪，其聲稱的「有紀律民主」某程度只是鳥籠民主，同時良久未見政制改革。而昂山素姬前年明知不可為而為之的修憲案，亦暴露了其與軍方的矛盾公開化。當時昂山正值於海牙為緬甸政府種族清洗羅興亞人抗辯，國內已一度傳出政變風聲。

如今狼來了的故事終於成真，而軍方所用之發動政變的緊急狀態令，恰好是全國民主聯盟務求要修改的憲法條款，此也證明昂山與軍方近一年來的較勁，正觸及了軍方的利益核心。總司令敏萊昂將於今年屆65歲退休之齡，隨11月親軍政府的聯邦鞏固發展黨（USDP）在大選敗北，外界早已猜測其會否及以什麼方式延續政治權力。聲稱大選遭到操控、發動政變拘捕政敵的戲碼，最終在緬甸發生了。昂山素姬呼籲全國人民上街反對軍管，令人擔憂緬甸政局會否更加動盪，甚至出現1988年民主運動的悲劇重演。不過環顧印支半島，泰國軍人政府仍然大權獨攬觸起民間反王權抗爭，柬埔寨民主化後洪森掌政數十年之久，越南、寮國仍然由共產黨專政，緬甸國內民族繁多形勢更為複雜，軍人的利益集團山頭似乎難以傾倒。