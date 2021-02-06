中美多輪過招劃定邊界　楊潔篪布林肯通話為習拜互動鋪路

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

美國新總統拜登（Joe Biden）上台後，中美官方首次實現了公開溝通。2月5日，美國國務院發表消息稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。

此前一天，拜登發表了其上任後首次外交政策演講，其中提到了中國，稱中國是美國最為嚴峻的競爭對手，並強調美國將繼續反擊「中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」。同時他也提到，願意在符合美國利益的情況下與中國合作。

對此，中國外交部發言人汪文斌在2月5日的記者會上回應稱：「中國一直是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者」；「中美間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事」；「中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益。」

可以說，拜登的演講基本上為對華關係定下了「競合」的基調，北京的回應比較積極。同時，雙方提到合作時也是都有條件的，拜登所說的是「符合美國利益」，而北京則是「維護國家主權安全發展利益」。

從拜登這次公開表明態度、北京也有所表示來看，中美總體的基調逐漸清晰，這也是布林肯與楊潔篪能通話的前提。

2021年2月4日，拜登在美國國務院發表首個外交政策演講。他在演講中宣示「美國回來了」，要與盟友一道應對中國。（AP）

拜登上台後先後致電盟友領導人表示要修復盟友關係。此外，通過《新削減戰略武器條約》、俄羅斯反對派納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）被捕一事，拜登與俄羅斯總統普京實現了對接。但中美關係的修正並不像美國與盟友那樣輕鬆，中美之間也沒有像《新削減戰略武器條約》這樣急迫需要解決的具體議題（該條約在2月5日到期，後美俄宣布延期5年）。拜登如何處理中美關係一度令人迷惑。

從之前的模糊到現在逐漸明確，是基於雙方不斷的隔空交手。

在拜登就職當天，中國外交部發布了對美國28名官員的制裁通報，一方面有着清算特朗普政府官員之意，另一方面也是對拜登政府的戰術性試探。拜登政府發表了聲明，只是「敦促」兩黨譴責這一舉動，並未有太多的回應。

拜登與中國的溝通大背景已經不同往日：

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之後，中國國家主席習近平在世界經濟論壇上發表演講稱，反對「動不動就搞脱鈎、斷供、制裁」、「貿易戰、科技戰」，並呼籲放棄「意識形態偏見」、「不搞衝突對抗」、「冷戰、熱戰」等。對此，白宮發言人普薩基回應，拜登政府會以「耐心的方式」看待中美關係，並稱美國與中國處在激烈競爭中。這表明拜登的態度還是相對謹慎的。

上任後的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和布林肯公開宣布中國是「威脅」，但又表示，中美有競爭，也有合作。對此，中國駐美大使崔天凱1月26日、27日連續對美國喊話，表示中美「要互信、不要誤判；要對話、不要對抗；要合作、不要爭鬥；要交流、不要隔絕」。

1月28日，中國副外長樂玉成呼籲美中合作，並指兩國並非註定落入「修昔底德陷阱」。1月29日，中國國家副主席王岐山呼籲「美中要聚焦合作，管控分歧」。2月2日，楊潔篪在美中關係全國委員會發表視頻演講，呼籲中美儘快重啟對話，並且24次提到「合作」一詞。

北京透露的信息已經相當明確：願意與美國溝通、合作。同時，拜登政府也沒有完全排除與北京合作的可能。

在事關中國核心關切的議題上，比如台灣問題，雙方同樣經過了一番較量。台灣駐美代表蕭美琴1月20日受邀出席了拜登的就職典禮，是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，首次有台灣代表以官方形式獲邀參加。1月23日和24日，解放軍分別派出了13架和15架軍機繞台，不論從數量和軍機種類上都創下了記錄。

拜登上任後，解放軍軍機連日大規模進入台灣空域：

同時，崔天凱警吿，美方以所謂「台灣關係法」及「六項保證」來處理台灣問題「很危險」。楊潔篪2月2日的演講總更是表示台灣等議題是「碰不得的」。在楊潔篪的表態後一天，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會上首次明確美國的「一中」政策不變。

拜登上台後，中國的攻勢非常明顯，從輿論和軍事層面都可以看出。拜登政府也藉此不斷透露自己的思路和邏輯。通過這一段時間雙方的隔空過招，中美已經劃定了彼此的利益邊界與紅線。這為接下來美國新政府與中國的對接打下了基礎，楊潔篪與布林肯5日的通話即是證明。

拜登已先後通話盟友等領導人，何時通話習近平一直備受關注和猜測。如今，雙方清楚了彼此的訴求與關切，可以預計，兩國最高領導人的通話很可能會很快舉行。加之臨近中國傳統春節，美國政府按照慣例通常會向中國發節日祝福，因此，不排除拜登藉助祝賀中國新春的機會與習近平通話。