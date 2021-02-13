中國輕軌的越南十年遭遇　河內如何接受北京標準？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-13 12:00

進入2月中上旬，剛剛吿別了越共十三大的河內，也進入了「歡度春節」的氣氛中。2021年度的春節因為英國變異新冠病毒的傳入，導致河內周邊嚴加戒備，很多越南人甚至需要像北方鄰國一樣學習「就地過年」。

但對更多出行不便的河內人來說，總有一件事值得欣慰：由中國修建，2011年開工，歷經各種波折，9次開放延期的河內輕軌2A線等春節過去就能投入運營。而這條此後將由中國企業負責「支援」管理並運營的輕軌，似乎也在成為河內採用北京手段或標準解決具體問題的信號。

開向春節的列車

河內輕軌2A線的遭遇不僅僅體現在2011年到2018年間建設期間遭遇的事故、資金斷流等風波，它在2018年建成後因「安全問題」遭遇的屢次延期，也成了河內當局政令不通、工作遲緩的直接寫照。

對河內人來說，輕軌2A線是個一言難盡的話題，點擊看解說：

在河內市前人民委員會主席（即市長）阮德鍾（一作「阮德忠」）就任期間，該線路多次因安全檢測「缺少相關文件」、「缺少檢驗標準」等原因遭遇延期。即便參與檢測的法國專家認為中國的鐵路檢驗標準可以比照歐盟相關標準直接加以套用，越方仍然以「安全檢測需要萬無一失」為由將其拖延到2020年。

在2020年新冠疫情爆發後，中越雙方雖計劃重啟項目，但雙方在安排人員過境、隔離、檢疫等細節上仍大費周章。在數月交涉後，越方最終在2020年6月12日安排第一批中國專家共28人入境。中方人員需要在中國境內、中越邊境和越方安置點進行三次檢測。

到2021年1月6日，河內輕軌2A線的中國工作組共入境125人，勉強維持了疫情前的人員規模。這一進度也最終導致了河內方面無法在越共十三大開幕前以通車運營方式「獻禮」。

除在新冠疫情下的有力表現外，河內方面仍需要新的政績：

更糟的是，在越方於2020年12月中旬展開的最後一次「安全檢查」期間，儘管參與演練的司機和乘務人員在總里程70,000公里，開行5,700列的試車過程中達到了99.6%到99.8%的準點度，越南各大媒體仍一度執着於「中國運營商與法國專家爭執」、「2A線的評分只能合格，不能優秀」等細節。

幸而，隨着越南交通部在2021年1月22日與北京地鐵公司簽約，宣布由後者來運營、管理並開發河內輕軌2A線，越南交通部亦在總理阮春福親自督辦下，將2A線的項目截止日確定到了2021年3月31日，至此，這場曠日持久的馬拉松終於要迎來結局。而此案引申出的中國企業介入管理越南公共事務的現象，似乎比一條輕軌來的更有意義。

中國經驗在越南

目前，越南在輕軌、地鐵建設和運營等問題上似乎已經拿定了主意。也就在1月上旬，胡志明市城市軌道項目管理委員會、河內地鐵3號線管理委員會以及後者的監理法國索菲圖公司均組團前往2A線項目學習。胡志明市方面人員在參觀項目、乘坐列車後，即強調「希望與企業加強交流、深化合作」。

在2017年秋季後，以阮富仲（左）為首的越共正在逐漸調整治國理政的理念，進而嘗試在越南社會基礎上應用中國思想。（新華社）

此外，由於2A線通過了法國阿拜維（APV）公司的檢測，其技術標準業已成為越南目前第一個合格的輕軌標準，這使得參觀項目的法國索菲圖公司專家也當即向中方企業代表詢問設備技術參數等，以便剛剛實現半程通車的河內輕軌3號線能儘快落實其「2021年下半年通車」的許諾。

除交通領域之外，越南在能源領域也在逐漸學習並領會中國手段，近期最突出的代表莫過於在2020年11月下旬實現商業運營的越南海陽火電廠項目。

該項目包含兩個60萬千瓦機組，中國企業在推進內、外部制約事項，解決煤源煤質、排灰渣等現場難題之餘，還打通了越南國家電網調度中心、越南國家電力交易公司等越南電力集團（EVN）內部多個部門之間的渠道。這種提高通效率，加速項目推進的做法對苦於效率低下的河內來說，是值得借鑑的。

當然，比起交通和能源，越南在國有經濟改制等領域可能也需要儘快引入中國經驗。越南計劃投資部已經在2020年12月提出方案，希望河內方面能在國企改制等問題上以鼓勵龍頭企業，按可持續發展的機制「形成價值鏈」、「鼓勵其他經濟成分」。

這使得越南從2021年到2030年間將不會建立新的國有集團、總公司，而將轉型於現有國企集團重組和資源再配置。在大批企業「改制」，工人下崗之際，中國「軟着陸」時期的經驗或許將對河內更有用處。