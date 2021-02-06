越南大學生拜灶君　疑旅館門外燒紙錢無淋熄引發火災　4人慘死

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-06 19:30

東南亞許多國家都有拜神傳統，但切記燒紙錢時一定要小心。越南有4名大學生日前邀請其中1人的哥哥吃飯，剛好撞正當地「灶神節」（即祭灶節），他們一起拜灶君後，竟然在屋外就地不用任何工具燒紙錢，燒完後沒澆水就入屋吃飯，4人飯後午睡，結果紙錢餘燼導致屋子起大火，只有其中1名大學生飯後出門飲茶逃出生天，屋內4人吸入濃煙窒息致死。不過，附近的街坊稱大火期間無聽到有人求救，而唯一的倖存者更可能因違反防火條例要負上刑事責任，案件仍然在查。

越南有大學生應節拜神，但燒紙錢後沒有淋熄火種導致大火，4人因此死亡。（網上圖片）

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事發於本月4日下午，4名男大學生共同租住河內市東大區一個旅館單位，他們就讀河內同1間大學，當天他們邀請了其中1人的哥哥吃飯。消息指5人想趁「灶神節」一起拜神，但卻無用任何工具，直接在旅館門前就地燒紙錢，看到紙錢燒完後一起回屋內吃飯，沒有用水將火種徹底淋熄。其中4人飯後午睡，只有1名大學生出外喝茶，離開時還鎖上旅館鐵門，但他回來時發現旅館冒出濃煙，門前3輛電單車已被焚毀。

消防接報到場控制火勢，並在火警現場發現4名死者，包括3名大學生及其中1人的哥哥，他們都不是河內人，當時只有該4名大學生住在旅館。初步相信，慘劇中4名死者因吸入濃煙及有毒氣體窒息而死，火警起因疑是紙錢的餘燼燒到旁邊電單車，導致門前3輪電單車都被焚毀，最後蔓延到旅館。該旅館沒有陽台，屋頂只是鐵皮而且位置封閉，窗口嚴重燻黑，濃煙一度升至4層樓高。

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附近的居民和路過司機都曾協助滅火，有路過的出租車司機指，人們又倒水又拿起滅火桶，有人試圖呼叫裏面的人，但無人回應，事後才知道有4人遇難。另有目擊者表示，他住在附近大廈5樓位置，看到大火燃燒，更有輪胎爆炸的聲音，但完全聽不到有人呼救。直至兒子致電給他，說火災燒死了很多人，他才發現裏面還有人被困。火災發生於正午時分，如果有人呼救應該會有人聽到，唯目擊者推斷起火旅館的入口又窄又小，被兩邊的高樓阻擋，有機會導致呼救都無人聽到。

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當地律師指，如果調查後發現火災涉及燒紙錢後沒有澆水，唯一倖存者或觸犯防火條例，需要付上刑事責任，而且事件中有4人因此死亡，屬嚴重案件。不過他指事件死者全是年輕人，應該有能力逃走或求救，而且學生們燒紙錢後吃飯睡覺，前後至少有1小時，其間竟無人發現起火，案中謎團仍有待釐清。

越南人亦有拜灶君的傳統，「祭灶節」當地稱「灶神節」，每年臘月23日家家都會「送灶君上天」，一早打掃完廚房、並準備好糕點等拜灶君，將糕點塞入爐灶，最後還會燒紙錢等。

（綜合）