審判特朗普｜共和黨繼續捍衛特朗普的「老大」地位

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-10 06:59

美國參議院2月9日正式審理前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。特朗普已經表示自己不會前往參議院作證。根據安排，彈劾經理和特朗普的律師就參議院審理彈劾案是否符合憲法進行四個小時長的辯論，由參議員組成的陪審團對此投票。

此次審判對特朗普定罪的可能性非常之低。現在，在參議院中，共和黨和民主黨均為50席。要裁定特朗普彈劾罪名成立，至少要三分之二參議員支持。意味着需要17名共和黨人倒戈。1月底的那次投票似乎預示了此次審判的結果。1月底，共和黨參議員保羅（Rand Paul）發起投票，指責對特朗普的彈劾違憲，要求參議院擱置彈劾審理。在投票中，45名共和黨參議員支持保羅的提議，只有五人投反對票。

在1月6日的國會大廈暴亂後，不少共和黨人迅速與特朗普切割，甚至參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）直言是特朗普煽動了暴亂。但現在，共和黨明顯轉變了態度，繼續與特朗普捆綁。

特朗普支持者暴力衝擊國會大廈震驚政壇：

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這背後很可能是特朗普與共和黨已經達成了某種交易。此前特朗普被爆出要建立第三個政黨「愛國黨」。這遭到了特朗普的2020競選高級顧問米勒（Jason Miller）的否認。米勒稱，特朗普已放棄建立第三個政黨的計劃，並將專注於幫助共和黨在2022年中期選舉中贏回參眾兩院。之後，1月28日，特朗普與共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，承諾協助該黨在2022年國會選舉重奪眾議院控制權。

隨着拜登（Joe Biden）就職，共和黨「一致對外」的需求已經超過了圍繞特朗普展開的內鬥。如何贏得兩年後的中期選舉、籌備2024年的總統大選更為重要。

加之拜登上台後更為專注國內的抗疫、恢復經濟問題，並沒有對特朗普個人進行政治打壓。對於特朗普被審判一事，拜登也已經表示「我們會讓參議院來解決這個問題」。拜登政府的「無暇顧及」讓共和黨暫時有喘息的機會。

共和黨「往前看」之際，特朗普成為共和黨繞不過去的存在。在2020年的總統大選中，特朗普贏得了超過7,000萬的選票。從共和黨內部來看，特朗普的影響力與號召力，幾乎無人能敵。並且，共和黨內部有一些人也想繼續利用特朗普基本盤為自己謀取政治利益。選舉的壓力、內部的斷層、某些共和黨的個人私利等都迫使共和黨只能「保住」特朗普，與之不斷交易而不能決裂。

特朗普暫時離開美國政壇，但他的影響力不會短期內消失。圖為2021年1月20日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘國際機場。（AP）

這是危險的。特朗普的「成功」（某種意義上說）會刺激共和黨內部的不少人效仿，比如曾任職特朗普的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就有可能成為第二個特朗普。相信很多共和黨人都已經從特朗普那裏學到了一些「經驗」，比如走民粹主義路線，不顧事實炒作，就可以博得關注。即便特朗普2024年或者更久的將來，他不會捲土重來，他也有可能成為共和黨內部的「造王者」，讓更多的「特朗普」出現。

如果特朗普的影響繼續，共和黨的路會越走越窄。特朗普的確挑戰了建制派，但他所做的也只能說是「只破未立」，未能解決美國的問題，反而使美國走上了另一個極端，比如無視美國國內自身的問題而將問題歸咎於他國。長此以往，共和黨只會變得越來越「保守」，越來越極端右翼，成為一種政治「邪教」。特朗普及特朗普主義對美國的影響不會短期內消失。這一點，美國需要警惕，身在困局之中的共和黨更應該做出選擇。