模擬戰爭五天亡國　美德俄漩渦中的波蘭如何自保？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-12 21:00

2月9日，在波蘭防長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）接受了媒體採訪之後，此前震驚華沙乃至歐洲各界的「冬季-20」（zima-20）秘密演習的更多細節逐漸浮出水面。

這場演習由波蘭總統杜達（Andrzej Duda）壓陣督導，波軍精鋭盡出，結果卻在五天內損失80%一線部隊，首都華沙也遭陷落，如此局面無疑超出了各界人士的預料。美德俄三國之間的波蘭如何自保，也成了困擾波蘭人的重大話題。

泄密暴露致命弱點

根據波蘭《現代報》、《超級快報》等各路媒體在2月上旬得到的「泄密」資料，「冬季-20」演習是波蘭自2017年後展開的又一次大規模軍事行動。在波蘭方面出動的數千人部隊序列中，包含尚未入役的愛國者防空導彈系統，F-35戰鬥機，HIMARS遠程火箭炮和其他現代武器。

此外，波蘭近年新組建的第18機械化師和該師剛解散的反坦克炮團也被編入其中。駐紮在蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），即波蘭與白俄羅斯邊境的美軍第五軍和北約部隊也在波軍的演習序列中。

波蘭方面原計劃用這批部隊抵擋來自「東方」的部隊22天，波軍還專門使用了北約的指揮軟件和控制系統。但隨着演習的開始，波軍就發現，攻擊方在越過加里寧格勒地區之後，就直插波蘭縱深。

相對於很多北約演習中想定的「俄軍突破後就會襲擊波羅的海三小國」，此番演習中的俄軍沒有給波蘭機會。此後，俄軍就在戰役第四天包圍華沙，封鎖其戰略港口，第五天抵達維斯瓦河，雖然波軍得到了「北約幫助」，但波軍的海陸空三軍已不復存在，維斯瓦河以東地區也全部失陷。這一速度甚至超過了1939年時德軍18天推進至華沙的記錄。

資料顯示，美國和北約的演習一直以俄羅斯併吞波羅的海三小國為目標，卻從未把攻擊波蘭視為可行方案：

面對這種悲觀局面，布瓦什恰克在2月8日接受採訪時強調，波軍要嚴打「假新聞」。《現代報》等媒體則懷疑此舉是波蘭國防部內部為扳倒現任總參謀長安德萊伊查克（Rajmund Andrzejczak）將軍而有意釋放的消息。

有迹象顯示，波蘭總統府希望安德萊伊查克連任，波蘭國防部則希望推舉米卡（Jarosław Mika）將軍，但無論哪位將軍上位，他們都無法解決波蘭與俄羅斯之間的困境。

誰能保護波蘭人

這種局面讓很多波蘭網民大發牢騷：他們憤怒的發現，自稱愛國者的波蘭人們無法自衛，美國也不會幫助他們，只有和波蘭有共同利益的人，即「znienawidzeni Niemcy」（波蘭語，意即「討厭的德國人」）才有可能幫助自己。

對德國來說，波蘭是默克爾撮合歐盟時有意倒向美國的不安定因素：

可就波、德關係來說，波蘭在近年來在軍事、經濟問題上與美國的接近，以及對德國利益的妨礙都很突出。波蘭現任總理莫拉維茨基（Mateusz Jakub Morawiecki）和總統杜達都在堅持波蘭在冷戰後傳統的對沖俄、德，親近美國的策略。加之波方在2020年還藉俄羅斯反對派納瓦利內（Alexei Navalny）的中毒事件，勸說德國暫停德、俄推進的「北溪2號」油氣管道項目的建設，這種看似平衡，實則失策的做法一直在引發德國的不快。

根據白宮的規劃，美國將在2020年9月前從目前3.45萬名駐德國美軍中撤離9,500人，其中部分將轉移到波蘭等盟國，部分將撤回美國。波蘭還有意接收美國在德國的核武器，並再次把自己置於德、俄的仇視目光下。

美國駐波蘭大使曾在社交媒體表示，美國試圖將北約核能力轉移到波蘭處。目前，美國大約有20枚B-61核彈部署在德國，德國議會曾在2010年和2020年兩次就遷出這些核彈進行審議和激烈辯論。考慮到五角大樓或已考慮在波蘭部署核武，波蘭為了接收這些核彈甚至在2020年斥巨資購買35架能夠運載這種核彈的F-35A戰鬥機。至此，波蘭就再一次將自己丟進了美、德、俄三大國之間的漩渦。

當然，波蘭方面對於周邊外交也並非完全抗拒，譬如華沙當局最終接受了號稱「希特勒副官之子」的新任德國駐波蘭大使洛林霍芬男爵（Arndt Freitag von Loringhofen），此外，波蘭仍能利用驅逐俄羅斯外交官等手段，與歐盟形成有效互動。但無論如何，身處北約與俄羅斯對峙一線的波蘭仍需要考慮自身的安全問題，當下這種一觸即發的局面無疑是需要改變的。