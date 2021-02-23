全球能源供不應求　油價的天花板在哪？

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-02-23 19:12

2月23日，布倫特原油期貨價格逼近每桶66美元，再次創下一年來新高。國際投行高盛（Goldman Sachs）2月22日表示，供需差距將支撐油價進一步上漲，並預計布倫特原油價格將於2021年夏季達到每桶75美元。

當前國際能源市場供不應求的形勢比較嚴峻。

供給方面，受北極寒潮影響，美國每天減少逾400萬桶石油產量。同時，北美多個煉油廠受影響，最大的煉油廠也關閉生產。美國能源諮詢公司Lipow Oil Associates總裁安德魯·利普（Andrew Lipow）表示，在受影響的煉油廠中，恢復大多數作業所需的時間為2半至3周。

目前，美國原油產能正處於低谷。2020年全球經濟衰退以及油價的大幅下跌讓美國頁巖油產業遭受重創。貝克休斯（Baker Hughes）的數據顯示，截至2020年12月31日美國石油鑽井數量錄得267口，為2005年以來同期最低水平。

美國頁巖油開採的成本較高，產能受限於油價。（美聯社）

此外，石油輸出國組織（OPEC）和非OPEC成員的石油輸出國（即OPEC+）在2月初的會議上表示將維持其石油產量政策不變。但是，鑑於原油需求增加，油價快速回升，多個OPEC和OPEC+的成員國已經表示出停止減產、增加供給的意願。

需求方面，隨着疫苗接種在全球範圍內鋪開，全球經濟活動正在逐漸恢復正常，經濟的持續復甦也帶動原油需求增加。OPEC預計，2021年全球石油需求將每日增加580萬桶，日均需求將達到9610萬桶。瑞銀（UBS）預計，2021年下半年，全球石油需求將升至每日1億桶，而2021年石油市場供應缺口或為每日150萬桶。

雖然原油供求關係出現失衡，但是油價不太可能「一飛沖天」。摩根大通（J.P.Morgan Chase）資產管理公司全球市場策略師克雷格（Kerry Craig）2月19日對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，在目前的環境下，石油價格仍有上漲的空間，但可能只會存在5美元至10美元的上漲空間，不要妄想漲到80美元至90美元。

原油價格為什麼上行空間不大？天花板又在哪裏？

當前，原油價格之所以迅速上漲，主要是因為全球能源需求復甦速度超過OPEC等產油國和美國頁巖油的供給增長速度。這並不代表原油供給端缺乏增大供給的能力。事實上，為了拉高油價，OPEC和OPEC+的成員國一直在聯合限產，閒置產能的規模巨大。因此，從某種程度上而言，「產能不足」的問題很容易解決。

此外，美國通過頁岩油革命已經成為全球最大的原油出產國，美國產出的原油不但能夠滿足國內需求，而且能夠大量出口。美國頁巖油的產出成本較高，產能受限於油價水平。國盛證券的統計顯示，美國六大頁巖油產區的平均成本價為每桶46.6美元，成本最低的產區成本價為每桶32.4美元。這意味着，美國頁巖油產業已經有利可圖，部分產區的產能或將快速恢復。

僅從供給來看，全球原油潛在產能十分充足。一旦油價漲幅過大，當前供不應求的情況可能很快將發展為供給過剩。因此，油價雖然有繼續上漲的空間，但是向上存在一個價格天花板，未來油價或許很難再突破每桶100美元。