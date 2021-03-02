新疆議題在國際社會經歷過的四次發酵

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-03-02 18:00

拜登（Joe Biden）政府上台後明顯加大了對新疆議題的關注。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱新疆存在「種族滅絕」。拜登公開警吿北京「將會為踐踏人權付出代價」。美國國會議員以新疆問題為由，呼籲美國抵制2022年在中國舉行的冬奧會。除了美國之外，英國、加拿大、澳洲等其他西方國家也聚焦於新疆議題，不乏議會稱新疆存在「種族滅絕」的聲音。

新疆問題由來已久。進入近代後，新疆一度成為俄國與英國爭奪的勢力範圍。在冷戰時期，中蘇曾因新疆問題爆發衝突。蘇聯解體後，新疆問題又成為中國與西方國家之間博弈的話題。

本屬於中國內政的新疆議題是如何演變成一個國際議題的？這個議題在國際社會經歷了幾次發酵？現就此進行梳理。

布林肯已經公開稱中國在新疆存在「種族滅絕」，美國明顯加大了在新疆問題上的聲調。（AP）

9·11事件—2003年：世界與新疆的反恐

在2001年9·11事件之前，外界對「疆獨」的關注並不多，而是更為關注西藏和台灣議題。9·11恐襲後，美國等西方國家的重點轉向反恐，與基地組織資金上有密切往來的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」，又稱「東突厥斯坦伊斯蘭真主黨」、「東突伊斯蘭黨」）也便成為打擊對象。

2002年8月，美國將「東伊運」列為恐怖主義組織。一個月後，聯合國安理會同樣將其認定為恐怖組織。2003年12月15日，中國公布首批「東突」恐怖組織名單，「東伊運」在列。

9·11事件後的這一段時間裏，「合作反恐」成為中美乃至全球在新疆問題上的主要基調。

9·11事件後，美國與中國在反恐上有不少合作。圖為2002年2月21日，時任中國國家主席江澤民（右）在北京舉行宴會，歡迎時任美國總統小布殊（George W. Bush，中）和夫人勞拉（Laura Bush）。（AFP）

2005年—2014年：「疆獨」與熱比婭策劃的暴恐

雖然中美在新疆反恐上有合作，但美國並未放棄將新疆看成是制衡北京的一張牌。美國暗中資助了「東突」的另外一股勢力——世界維吾爾代表大會（簡稱「世維會」）。該組織迎合了西方所謂的「民主價值觀」，將民族、宗教和人權問題掛鈎。曾任中國全國政協委員的熱比婭2005年離開中國後，擔任「世維會」的第二任主席，她的身份迅速引發了西方的關注，被稱之為「政治犯」、「人權活動人士」、「持不同政見者」等。

2006年，熱比婭獲得諾貝爾和平獎提名。2007年，時任總統小布什在捷克出席會議時與之會晤，稱之為「維吾爾族最優秀的代表」。2008年中國奧運會前夕，小布什再次在白宮接見她。日本、歐洲等國也將其視為「座上賓」。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊發生暴力事件（簡稱為「烏魯木齊七五事件」），中國官方稱之該事件由「世維會」和熱比婭策劃。西方的輿論認為中國是以鎮壓恐怖主義之名進行政治和宗教迫害。德國、美國等政府呼籲北京「克制」，反應最為激烈的是土耳其，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）稱中國政府對維吾爾人實施「種族滅絕政策」。

中國公開發生在新疆、雲南，包括北京天安門襲擊事件血腥畫面：

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在這十年的時間裏，熱比婭被政治化的身份、新疆接連發生的恐襲有「東突」勢力的參與等，成為中國與西方拉鋸的話題。

2015年—2020年：「新疆再教育營」成焦點

為了應對新疆反恐，中國在新疆設立了「去極端化培訓班」或「教育轉化培訓中心」（西方稱之為「再教育營」）。這種培訓中心為外界所關注並升温成為國際議題，與特朗普（Donald Trump）政府有關。

特朗普2018年4月掀起了與中國的貿易戰。為了施壓北京讓步，台灣、南海等議題成為美國的籌碼，新疆議題也不例外，而「新疆再教育營」成為西方指責中國的一個理由。先是《紐約時報》、英國廣播公司（BBC）、美國之音、美國有線新聞網（CNN）等西方媒體稱「採訪」了當地的維族人，稱存在「迫害」「強迫勞動」等。之後，有美國政府支持的中國人權捍衛者網絡（CHRD）發布報吿，推算有100萬人被拘留在「再教育拘留營」。

這個說法不僅被各大媒體所採用，連特朗普政府內的高層也在公開場合這樣表態。比如2018年7月26日，時任美國副總統彭斯（Mike Pence）稱：「中國將數十萬，甚至數百萬的人，送到所謂的收容中心再教育。」

英國記者曾進入「職業技能教育培訓中心」拍攝：

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時間進入2020年，美國疫情失控、美國大選等因素交雜，特朗普政府在新疆議題上加大了對中國的指責。時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在出訪等公開場合抨擊中共處理新疆的手法。美國國會通過了《維吾爾族人權法案》。美國商務部則宣布制裁11家中國企業，美國財政部將新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國等人列入制裁名單。

同時，西方國家政府也不斷在新疆問題上發聲，比如法國法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在2020年的第75屆聯合國一般性辯論大會上要求派出國際調查團前往新疆展開調查。

對於西方的種種說法，北京予以駁斥，包括中國外長王毅、副外長樂玉成等公開談新疆問題。除此之外，中國還發表有關新疆的白皮書、邀請各國代表和媒體記者前往新疆參觀、視察。西方與中國口中的新疆儼然是兩副模樣。

2021年至今：新疆有無「種族滅絕」

拜登政府的民主黨身份使得它更為重視意識形態和人權等議題，對新疆的關注自然也不例外。但與之前相比，美國對新疆問題的定性升級。蓬佩奧在卸任前一天公開稱新疆存在「種族滅絕」，拜登政府的新任國務卿布林肯也延續了蓬佩奧的說法。

同時，英國議會推動「種族滅絕修正案」，加拿大、荷蘭議會先後通過動議認定中國對新疆的維吾爾人實施「種族滅絕」。這一說法遭到北京的否認，王毅2月在聯合國人權理事會上稱，新疆「從來就不存在種族滅絕、強迫勞動和宗教壓迫」，還稱中國歡迎聯合國人權高專訪問新疆。

從合作反恐到「人權」再到西方眼中的「再教育營」，如今，新疆議題被抬高到「種族滅絕」這樣嚴重性質的地位。圍繞新疆的爭議何時能休？