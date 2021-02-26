新疆「種族滅絕」論已陷入「CNN」式的想像？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-02-26 21:00

加拿大眾議院近日以266票對0票懸殊比數通過兩項重大國會決議，一是認定北京在新疆地區對維吾爾少數民族實施的職業訓練、漢語教育等所謂「再教育營」政策是「種族滅絕」（genocide）暴行；一是要求北京改善對維吾爾族人的暴政，加拿大政府應正式要求國際奧委會（IOC）取消2022年北京冬季奧運會主辦權。

加拿大輿論主流意見則以「昨日的猶太人，就是今日的維吾爾族人」，將維吾爾族人與二戰期間被關進集中營的猶太人等同視之，指二戰時期的世界各國本來也不相信納粹對猶太人的暴行，直到二戰結束後才發現鑄下大錯但為時已晚。

不過，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與內閣成員等其他眾議員共72名缺席投票，僅派出一名代表到場說明缺席者持「棄權」立場。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與內閣成員等其他眾議員共72名缺席投票，僅派出一名代表到場說明缺席者持「棄權」立場。（Reuters）

雖然外界至今也未能系統性地提出有關「種族滅絕」說法的證據，但加拿大的國會議員卻似乎是以媒體報道為據。他們在決議文當中清楚寫着「（依據）近兩年來，一系列由維吾爾族倖存者、人權機構、國際權威調查媒體等控訴證據」，即曾被聯合國及歐美各國列為恐怖組織的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」、維吾爾族流亡海外人士熱比婭及英國國家廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等國際媒體等。

因為民族、語言、宗教、文化及立場不同，姑且不評斷「東突組織」等是否為恐怖組織，不過，將BBC、CNN等國際媒體對新疆維吾爾族人處境的調查報道當成證據，恐怕值得商榷。

維吾爾族人在「再教育營」上漢語課。（央視視頻截圖）

其中值得人質疑之處是CNN在年初一（2月12日）鬧的的大笑話。當時在報道新疆消息時，CNN記者錯誤將廣東省新江鎮標註成新疆維吾爾族自治區。這並非CNN首次犯下這種錯誤，2008年為了報道西藏自治區的警民衝突事件，將尼泊爾軍警驅逐流亡藏人的畫面張冠李戴成解放軍對藏人施暴，犯下同一錯誤的西方「權威調查媒體」，可說是族繁不及備載，大陸網紅因此創作《做人別太CNN》歌曲及諷刺金句因此流傳一時，「做人別太CNN」也因為CNN的大笑話再次流行起來。

從CNN將「新江」當成「新疆」，就可以知道報道記者毫無權威可言。然而，CNN鬧的「新江」笑話反映出一個嚴肅的事實，那就是大多數民主陣營國家政治人物及媒體人，從來沒有踏上新疆的土地，甚至連查證、核實的基本功夫也似乎欠奉，北京身為被報道「乙方」的申辯權利也常被漠視。

@David_Culver glad to catch your live shot, it’s been a while! pic.twitter.com/BNPI1Ir5mY — LRG (@elargee) February 11, 2021

這樣的局面並不是一日造成的，北京早年將新疆的維穩、反恐政策當成內政問題，長期不理會西方媒體入疆採訪要求，使得原本立意打擊恐怖主義的政策，隨着美中對抗、新冠肺炎等國際情勢演變，又一次變成了CNN式的「新江」。

此等報道的內容，被美國特朗普（Donald Trump）當成攻擊北京的利器，進而被自認為有高道德標準的加拿大國會諸公，繼通過譴責土耳其在亞美尼亞、緬甸對羅興亞人（Rohingya people）犯下種族滅絕暴行決議文，認定為另一個值得譴責的對象。

至此，北京方面已經多次公開邀請西方政治人物、主流媒體到新疆實地探訪。CNN應該把握機會申請入疆採訪，至少，他們可以理解「新江」非「新疆」，避免因為這種低級錯誤減損自身媒體的權威性。