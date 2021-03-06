美國外交的時與勢之變

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-03-06 21:00

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月3日在美國務院發表的的首場外交政策視頻演講中列八大優先，不少內容皆針砭時弊，可謂相當值得肯定。而最受中文世界所關注的，自然還是針對中國的內容。

鍼砭時弊的首次外交講話

布林肯表示美中關係是美國21世紀面臨的「最大地緣政治考驗」，他將「中國」列為八大優先事項之一，與中國在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必要時對抗，並強調美國應對中國挑戰時必須與盟國和夥伴合作，因為由此形成的團結力讓中國更難忽視。

值得留意的是，他在談到中國部分時，最後的落腳點是「對美國工人、公司和技術進行投資，堅持公平競爭，只有這樣，我們才能在競爭中勝出」。而他在此前第三大優先項「民主」的時候也指出：「我們能否在國內應對挑戰，這將是我們在未來幾年在世界各地捍衛民主的合法性的基礎。」

2021年3月3日，美國國務卿布林肯於國務院發表外交政策演說，強調美中關係是美國21世紀面臨的「最大地緣政治考驗」。（AP）

以上兩點既說明美國政府似乎愈發以辯證的眼光認識中美關係，意識到其集競爭與合作的一體兩面性；又凸顯出拜登（Joe Biden）政府將不再像特朗普（Donald Trump）政府那樣只知所謂「最強施壓與接觸」等蠻力方式，而是試圖善用盟友體系和民主價值觀等美國所獨有的工具，也即布林肯口中所謂「獨特優勢」（unique asset）；更說明新一屆美國政府終於明白了「外交的根基是內政」這個道理—美國必須先解決自己政治低效、國家撕裂等問題，才能繼而與中國競爭。而這就需美國調動政府、社會以及企業等各界共同着手解決就業、薪資、技術競爭力等領域的一系列問題。

時不利兮騅不逝

所以，庶幾可以說，布林肯及拜登政府既考慮到美國的實際現況，又正確評估了美國外交的優勢所在，並愈發正確看待中美關係對美國而言「競爭合作乃至威脅」的多面性，並將在此認知上制定外交政策—可是，縱然美國政府盡力做到最符合美國利益的外交抉擇，最終也未必能如願，因為外部時勢已然發生變化。

拜登在上任後首場外交演講中將中國定位為「最嚴峻的競爭者」：

便以拜登政府一再強調的盟友體系這「獨特優勢」為例，白宮的設想是「與盟友及夥伴合作，而非羞辱貶低他們，因為我們的合力將令中國更難以忽視」。可是也恰如布林肯所言，「中國構成的挑戰與眾不同，中國是唯一具備足夠經濟、外交、軍事、科技實力，從而可對穩定而開放的國際秩序構成挑戰的國家」。是以美國所有的盟友和夥伴在制定自身外交、經貿政策時，也都愈來愈考慮和中國建立互惠的雙邊及多邊關係。

回望2月23日，美國防部發言人柯比（John Kirby）宣稱「美國支持日本對釣魚島的主權主張」，然而在三天後的例行記者會上，柯比就該言論又緊急道歉，並強調美國對釣魚島主權的政策沒有改變—這固然或許只是一次措辭失誤，柯比可能一時忘記了對釣魚島宣示主權的台灣也是美國盟友，但更重要的是，釣魚島問題近年來雖然持續有中日各說各話的新聞，卻再沒有似七八年前那樣對兩國關係構成實際阻礙。中國政府一貫秉持「擱置分歧，尋求共識」的立場，而日本近年來顯然也不想令該問題惡化到影響日中關係的地步。

中日船隻在釣魚島海域發生激烈對峙：

+ 8 + 8 + 8

釣魚島只是一個案例，諸如中歐關係之推進、中國與東盟方面的共識、南海問題之平靜、乃至去年與中國齟齬不斷的澳洲近來也明顯試圖尋找和中國的共識……歸根結底，這都說明了另一個現實：美國固然可以，也應該聯動盟友，應對所謂「民主的挑戰」和「來自中國的競爭」，這是美國最大的「獨特優勢」，但恰如昔日項羽縱有烏騅寶馬，也依然無法改變時運不濟的現實，而今這個「獨特優勢」的施展空間也正愈來愈小。

畢竟過往數十年尤其是冷戰結束之後，「如何處理好跟美國的關係」一直是各國最重要的外交課題，而今天這依舊是重要的，但其重要性已經今非昔比，美國外交的「時與勢」已經和過往不同了。