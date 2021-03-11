中美2+2｜對話暫時僅此一例　布林肯着意試探中國

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-11 21:00

美國國務院3月10日宣布美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於3月18日在阿拉斯加最大城市安克雷奇（Anchorage）與中共政治局委員、中央外事辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外交部長王毅舉行會面。 這將是美國總統拜登（Joe Biden）上台後兩國高層官員首次舉行面對面對話。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）3月10日也強調了優先在美國本土舉行中美對話的重要性。

3月11日，中國政府確認了這一會晤安排，但強調是「中美高層戰略對話」。這一點和拜登政府對此次對話的定位有所不同。

在宣布中美會晤計劃當天，布林肯前往眾議院外交委員會出席聽證會。期間，他就此次阿拉斯加會晤進行了解釋，強調這並非一次「戰略對話」，稱此次會晤不會像過去兩國定期舉行的高層對話，那些對話受到越來越多的批評，因為美國在對北京不滿的問題上沒有取得進展。

2015年10月8日，時任美國副國務卿布林肯訪華，時任中國國務委員楊潔篪接見。（Reuters）

也就是說，面對美國眾議院兩黨議員，布林肯釋放的信息是，美中外交官阿拉斯加對話是「一次性會晤」。至於是否延續，按照布林肯的話說，取決於這種對話是否在美國關心的中國議題上取得切實的進展和成果。如果此次對話無法達成具體成果，這種「2+2」模式的接觸就無法延續。

布林肯還強調了和中國對話前美國同夥伴和盟友協商的必要性。此次他和沙利文先訪問日韓，再同中方會晤，也符合這一策略。他提到，通過這種對話，美國可以非常坦率地對北京表達關切，闡明北京的一些行動和行為正在挑戰美國和夥伴和盟友的安全、繁榮和價值觀。

2012年2月14日，時任中國國家副主席習近平（左）訪美，與時任美國副總統拜登會晤。（Reuters）

值得注意的是，布林肯這番表態是面對眾議院兩黨議員做出的，自然要表現對華強硬的姿態，言語表述上也非常謹慎。3月11日，布林肯還將在參議院外委會出席聽證會，預計也會就此次中美對話安排向兩黨參議員進行說明。也就是說，針對此次中美接觸，布林肯不能表現得過於樂觀，尤其是共和黨議員時刻都在關注拜登政府的一舉一動，任何形式的對華示好行為都有可能被批為示軟示弱。

所以，在3月18日阿拉斯加「2+2」對話舉行前，布林肯和沙利文還會繼續表現對華強硬。而布林肯赴國會兩院出席聽證會，某種程度上也是為了「安撫」國會。畢竟布林肯前任、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一直未能處理好國務院同國會的關係。布林肯接掌國務院後的一大要務就是改善同國會的關係。他在眾議院外委會提到，白宮、國務院和國會迎來新的「信任期」，從而更好地服務於美國外交政策目標，並將美國家庭利益至於優先位置。

安撫國會、和國會搞好關係，將是今後布林肯的習慣性動作。但此舉其實也是在向中方釋放信息，或者說試探中方。其中一個信號就是美國對華外交決策都要考慮國會兩黨訴求，服務於美國選區利益，中方官員應該理解美方團隊這一國內處境，進而讓雙方基於各自訴求更好地做出雙向回饋。

布林肯這種謹慎態度，也反映出拜登政府正在採取軟着落的方式處理後特朗普時代的美中關係。此次布林肯回國時會晤中國官員，也說明拜登在聯合盟友協調立場的同時，也不會疏遠中國，而是在同一時期注重和中國的接洽和對話。包括拜登親信國安顧問沙利文和布林肯一道同中方接觸，其實也是在為雙方未來更多或更高級別會晤，包括元首會晤進行探路。