布林肯：美國會繼續採取行動　向侵犯香港人權的人士問責

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-11 05:45

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月10日出席眾議院聽證會時表示，華府會向侵犯香港人權的人士採取行動。

布林肯在聽證會上指出，美國需繼續向鎮壓香港的人實施制裁。他較早時亦指，中國如果堅持沒有在新疆進行侵犯人權的事情，就應該向國際社會開放當地。

布林肯下周出訪日本和韓國，之後會取道阿拉斯加，於18日聯同國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅會談，是總統拜登（Joe Biden）上台以來，兩國高級官員的首度碰面。

《華爾街日報》較早時引述一名美國政府高層官員指，會面在3月18至19日於阿拉斯加安克雷奇市（Anchorage）舉行，屆時將談及抗疫、氣候變化、以及香港、台灣、中國對澳洲實施出口限制等議題。

布林肯表示，這次在阿拉斯加的會面為美中官員真誠對話，同時研究與北京合作的途徑，並會提出連串問題。

而參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）9日表示，希望參議院最快可以4月表決一連串應對中國威脅的跨黨派法案，涉及應對中國的競爭，特別是在科技及其他領域，同時亦會觸及人道和民主價值，包括在對待新疆維吾爾族、打壓香港異見人士及南海的侵略行為等。