縱火破壞中企並非反華　緬軍會主動給中國說法｜專家有話說

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-03-17 18:00

日前，緬甸仰光的萊達雅（Hlaing Tha Ya）、雪碧達（Shwe Pyi Thar）等地區發生大規模針對中資企業或中緬合資企業的縱火破壞事件，至少有三十多家服裝加工廠等企業受到波及。中國駐緬甸大使館發聲稱暴力事件「性質十分惡劣」，要求緬方制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者。 緬甸自2月初發生政變以來，國內局勢持續動盪，民眾近期持續不斷地示威遊行遭到軍政府的鎮壓，已多次造成重大傷亡事件。而此次突然發生的針對中資企業的暴力事件，是否會讓緬甸問題加入「中國變量」，引發了國際輿論的普遍關注。《香港01》就此採訪了中國人民大學重陽金融研究院研究員周戎。

01：自2月1日緬甸發生政變以來，中國官方秉持不干涉他國內政的態度，不曾表現出明顯的傾向性。此次發生在仰光針對中資工廠及中緬合資工廠的暴力、縱火事件，是否會讓中國政府調整對緬甸問題的態度？

周戎：我相信即便是中國政府不去找緬甸政府溝通（當然這不可能），緬甸政府也會主動找中國政府，我預計緬甸軍政府一定會派人到中國來，不管會面地點在雲南還是哪裏，一定會來，這是慣例。

緬甸軍方一定不會坐視不管，如果真因為這樣的事情損害了與中國的關係，緬甸是受不了的，緬甸國內無論誰當政都很清楚這一點。中緬之間有經濟走廊的規劃，更大範圍內的孟中印緬經濟走廊一直還沒有搞成，緬甸（在經濟發展方面）很大程度上需要中國。

針對中資企業及中緬合資企業的暴力行徑，讓緬甸動盪的國內局勢變得更加複雜。（AP）

與中國有經濟合作的老撾、柬埔寨、泰國都發展得很快，緬甸不管是軍政府還是民選政府都看得很清楚，都知道不能「惹」中國，緬甸國內也不太可能出現持續性的反華活動，這次暴力事件應該屬於偶發性質，我相信很快會被壓下去，軍方不能接受這樣的局面，和中國的關係搞僵了對緬甸沒有任何好處。

至於這次事件背後是否有西方政治勢力的策動，這就不好說了。同時也不能排除另外一種可能，就是軍方或民選政府的某些勢力想要通過針對中資企業的暴力事件轉移一下國內矛盾。但這些都是猜測，還需要時間繼續觀察。

可以肯定的是，這件事不太可能不了了之，緬甸方面一定會給中國一個說法，襲擊中資企業對緬甸有百害而無一利。何況就算是有意和中國作對，西方國家也不可能因此就從心理上接受緬甸軍政府，畢竟價值觀不一樣。從這個意義上來說，這次暴力事件應該不是軍政府所為。

周戎：至於西方國家是不是還支持昂山素姬，這不好說，西方國家目前只是反對軍政府，與軍政府對立的一切力量都是西方國家團結的對象。緬甸國內亂局將來的結局會怎麼樣，我認為毫無疑問（軍政府）還是要將權力歸還到民選政府，儘管緬甸軍政府執政的時間要比民選政府長的多（緬甸自獨立以後，除了最近十年和1947年至1962年吳努任總理的時期，都是軍政府執政），但民主政治是大趨勢，絕不是軍方哪一個人就想這麼幹就可以逆轉的。

事實上中國和昂山素姬、軍政府的關係都很好，而且昂山素姬上台和中國關係好的出乎意料，因為中國國內總覺得她是親西方的，但昂山素姬首先是個民族主義者。

對於中國方面來講，現在值得注意的一個問題是，中國政府各個部門對於緬甸的了解程度可以說是比較充分的，但是辦法不多，（面對緬甸國內局勢）將來該怎麼辦，似乎還不太有把握。

所以中國未來如何在不干涉他國內政與幫助平息周邊國家的混亂之間，如何找到合理而有效的平衡點與切入點，可能還需要一個過程。

01：從你剛才的分析來看，你傾向於相信緬甸軍政府「訓政一年後重新舉行大選」的承諾。

周戎：這個承諾是肯定（可信）的，但關鍵是大選的質量怎麼樣，以什麼樣的形式舉行大選，是由軍政府操控的大選，還是有國際機構觀摩監督的大選，這是不一樣的。

重新大選是毫無疑問要做的，否則緬甸的局勢很難解圍，在今天這個時代，任何一個國家離開了國際社會，單獨生存的可能性很小，曾經強勢如塔利班也不例外。一年後緬甸採取什麼樣的大選形式還不好說，軍政府內部還要權衡，總司令敏昂萊還要跟各個軍區司令、軍長等軍中要員去協調，看看怎麼做會更合適。我估計軍政府在這方面目前還來不及考慮太多。

對於中國來說，需要和緬甸不斷深入溝通，我個人希望中國政府能夠派特使去緬甸，或者請緬甸派代表過來，見面的地點可以商談，可以選擇中國雲南或者其他地方，也可以選擇第三方地點。現在的關鍵不是說（軍政府和民選政府）誰對誰錯，關鍵是怎麼善後，怎麼把問題解決，讓緬甸在相對平穩的基礎上化解危機，實現正常過渡。

這對緬甸軍政府來說確實是個考驗。昂山素姬已經是75歲的人了，軍政府對待昂山素姬的態度，整個國際社會都在關注。軍政府把持政權不放手，對緬甸贏得外國投資和外國援助是不利的。緬甸獨立後近70年的歷史已經證明，沒有國際社會的幫助，純靠緬甸自己更生是不可能實現快速發展的，再加上緬甸國內還有克欽邦、克倫邦、若開邦等各種各樣的民族地方武裝，還有羅興亞人等問題沒有解決，這些都決定了緬甸需要一個良好的外部環境。

01：其實緬甸軍方此次發動政變，就是為了保住軍方在國內的政治地位和既得利益。此前緬甸的政治制度設計就參考了泰國，讓軍方享有實際上的超然地位，但昂山素姬領導的民盟在2020年的大選中獲得壓倒性勝利，以及民盟此前試圖修改憲法的做法，讓軍方感受到了威脅。如果軍政府利用訓政的一年時間，將總統選舉委員會等機構大幅改組，讓軍方的地位比以前更甚，在緬甸國內外恐怕都要產生更大的認受性危機。

周戎：我同意你所說的政治操控這一點，另外一點則取決於這一年內緬甸老百姓的生活水平，物價、通貨膨脹、失業率這些經濟指標是不是正向發展。比如說經濟增長率是不是能繼續往上走，失業率能否持續下降，如果能做到，就能獲得老百姓的擁護，有沒有民選政府其實無所謂。

另外，緬甸不像埃及、利比亞、敘利亞這些國家，經歷一個「XX之春」就發生顏色革命，緬甸老百姓大多信奉佛教，煽動起來不是那麼容易。只要軍政府未來一年在刺激私人資本、吸引外資方面能夠保持穩定，老百姓的生活水平不下降，依然有機會恢復正常秩序。

01：可緬甸在這方面面臨的困難似乎很大。緬甸2月份的製造業採購經理人指數（PMI）從1月的47.8暴降至27.7，創下有數據記錄以來的最低點。

周戎：這就很危險了。一旦軍政府控制不了局面，最後還是不得不交權，而這樣的交權某種程度上是一種「屈辱」，軍方在國內的地位（至少是在民眾心中的地位）會進一步下降。軍方本來想藉着過渡的這一年的機會大幅度提高軍人待遇，希望能提升軍隊士氣，但如果解決不了民生的問題，終究贏得不了民心。

01：照這個思路來看，緬甸軍方發動這次政變反而有得不償失的可能。

周戎：確實有可能，這要看未來一年軍政府會採取什麼樣的政策，或者說政策有沒有效果。緬甸的基本事實是老百姓長期以來生活不富裕，昂山素姬上來以後，雖然出現了貧富差距，但是緬甸經濟在增長，外資在引入，這是客觀事實，不能說昂山素姬領導的政府「無能」、「什麼也沒做」。

中國確實和緬甸軍方的關係很好，但也必須看到，此前軍方執政時期，中國在緬甸的經濟存在也很低——關係好，但是不深。任何一個國家都希望能和鄰國實現良好的合作，現在昂山素姬領導的民選政府顯然與中國合作的更暢快，因為民選政府的束縛少，注重對外開放，昂山素姬上台以來中緬合作的深度要更大，中國在緬甸的經濟存在比以前大了很多。

在這個意義上，中國對於緬甸問題的心態也很複雜。中國希望「一帶一路」在緬甸的部分能順利推進，但軍政府上來以後反而有可能阻礙「一帶一路」的發展。