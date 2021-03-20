中美2+2會談｜強權介入他國內政的時代已到終點？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-03-20 09:00

中美高層3月18日的首次會晤便火花四濺，原本8分鐘的開場致辭拖延至90分鐘，在場的媒體全程圍觀。中國一方表現火力全開，尤其是中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的發言長達20分鐘，其中不乏非常強硬的措辭，比如稱「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節。你們沒有資格在中國面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。20年前、30年前你們就沒有這個地位，因為中國人是不吃這一套的」。

中國官方發布的通稿中，楊潔篪還稱，世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論，不承認少數國家制定的規則就是國際規則。美國國內在人權等方面存在很多問題，美國應當做的是改變自己的形象，管好自己的事……不應對中國的人權、民主說三道四。

中美官員會晤現場畫面：

中國外長王毅在發言中也表示：「中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了。」

楊潔篪和王毅的措辭是相當強硬和不客氣的。這背後有着中國自己的考量：一方面，針對有關此次會晤中國會在核心利益上向美國妥協的猜測，北京的立場並未「鬆動」；另一方面，告訴美國要以一種平等、尊重的姿態來看待中美關係，美國要適應並習慣中國的大國身份。

中國如此罕見表明立場有上述「一己私心」，但也要看到，它說出了很多國家的心聲。美國以其標榜的「民主」和「自由」為由，干涉別國內政的例子已經不是新聞。

從中東的阿富汗、利比亞到拉美的委內瑞拉到亞洲的緬甸再到歐洲的烏克蘭等，都有美國干涉的影子。美國的干涉並未真正起到「世界警察」的作用，並未帶去和平和發展，反而使得被干涉國和地區動亂不止，中東亂局是最好的例證。

現實是，有的國家面對美國的干涉「敢怒不敢言」，有的則因為「國微言輕」，難以在國際上起到震撼、重磅的效應。就連俄羅斯這樣的國家站出來批評美國，美俄之間的實力差距讓俄羅斯的指責少了幾分底氣。 中國此次如此公開、直白地挑明美國的問題所在，也就顯示出中國已準備好扮演這個敢怒、敢言且言重的角色。

美國在全球的霸權縱然可以滿足自己的利益，但對美國形象的影響是潛默移化的。全球大國——美國多年來在道義上失了分。隨着實力的相對衰退，美國支撐這種霸權越來越力不從心，也愈發不得人心。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前已經提到美國不會再尋求以軍事手段等顛覆他國政權，說明美國已經意識到了問題的存在。中國如今提出來，對美國來說可能是難以接受的，但外部也認為美國做法有問題時，更會促使美國反思自己。 布

林肯在此次在會後只表明與中方有「艱難且直接的對話」，強調盟友協作，與會前的預期一般，間接表明了美方也認知到中美在相對實力上的消長，也同時反映了國際政治大局與時局之變。這也顯示出中方的公開強硬表態，以至其指責美方干涉別國內政的言詞，在此刻發生是有一定的歷史必然性的——美國傳統上以價值為詞介入他方政治的時代似乎已走到終點。

中國的強硬立場固然凸顯了中美之間的分歧，同樣也說明了中美的相互制衡。美國對中國的警惕是一種監督，中國成為大國後同樣不能隨心所欲行事。而美國的「不妥之處」不再是無人敢碰的話題，該批判的就當受到批判，中國同樣是在要求美國自律，是在倒逼美國做出改變。外界如今對中美衝突如臨大敵，如果中美能相互約束，是推動全球朝向更好的方向發展。