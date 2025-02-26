帝國主義本性未改　美歐俄都欲趁火打劫烏克蘭礦產

美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）討論結束俄烏戰爭，停戰談判還沒有開始，就先盯上了烏克蘭境內的礦產資源，威脅澤連斯基（Volodymyr Zelensky）簽協議，有可能要用價值5000億美元的礦產抵賬，否則就要讓澤連斯基「消失」。

戰爭讓烏克蘭工業荒廢，經濟凋敝，民生困頓，最富饒的土地被俄羅斯搶走，就剩下這點資產了。還在進行的戰爭，戰後重建，老百姓的口糧等等，都靠這點礦產了，把這點礦產再簽出去，以後喝西北風？

澤連斯基雖然糊塗，也知道這個道理。所以他現在拖着不簽。但是不簽行嗎？依照美國人的手段，不簽的話，就算他流亡到法國，能保住性命？就算他不簽，他的繼任者敢不簽？（編者：所以最新新聞已說他可能本周就到美國簽。）

這是美國。

再看歐洲。我們知道，這次特朗普一腳踢開歐洲，和普京單獨媾和，歐洲意見大了。歐洲各國都在罵特朗普，說他為了和俄羅斯媾和，罔顧烏克蘭領土仍被侵略的現實，嚴重傷害了關鍵盟友歐洲的利益。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為此還特地跑到美國，當着特朗普的面，拍着特朗普的膝蓋，說歐美給烏克蘭的是貸款和援助，不是澤連斯基騙的，不要逼着烏克蘭還。

但是轉眼，據法國媒體2月24日報道，一位歐盟高級官員說，歐盟24日提出與烏克蘭就「關鍵原材料」達成一項協議，並承諾這將是一項「雙贏」的協議。歐盟委員會負責產業戰略的執行副主席斯塞茹爾內（Stéphane Séjourné）說，他在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同訪問基輔期間，向烏方提出了另外一項協議。

美國總統特朗普於俄烏3周年紀念日（2月24日）於華府與法國總統馬克龍會晤。二人在白宮橢圓形辦公室會見記者。（Reuters）

AFP引述塞茹爾內說：「如果歐盟與烏克蘭達成一種雙贏的合作關係，那麼歐洲所需的30種關鍵原材料，有21種可以從烏克蘭獲得。」他還說：「歐洲所能提供的附加價值在於，我們永遠不會要求達成一項非互利的協議。」

搞了半天，歐洲也盯上了烏克蘭的礦產資源。至少有部分歐洲人，比如馮德萊恩、塞茹爾內是這樣想的。原來歐洲反對特朗普勒索烏克蘭，不讓特朗普向澤連斯基逼債是假，他們真實的想法——至少有部分，是讓烏克蘭拿這些礦產先給歐洲還債。這套路也太複雜了，原來歐洲也有心機。

你以為就歐美這樣爾虞我詐不要臉？錯了！下面還有一個更不要臉的。由俄羅斯衛星通訊社報道。

俄通社在報道中說，普京在「俄羅斯-1」電視台在「莫斯科 克里姆林宮 普京」節目中向主持人扎魯賓（Pavel Zarubin）表示：「我們非常願意與任何外國夥伴一起工作，包括美國。新地區也是一樣。我們願意邀請外國夥伴也到所謂的新地區，也就是我們回歸俄羅斯聯邦的歷史領土上合作。」

「新地區」指什麼？當然指俄羅斯吞併的烏克蘭的五個州。

「合作」什麼？當然是開採各種原屬烏克蘭的礦產資源和水資源。

普京表示，「在我看來，我們能夠與美國公司考慮在這個方向合作才是最主要的，比如在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區蘇聯時期就計劃興建新的水電站和建立生產鋁的新企業，這真的需要大量投資的項目。初步評估顯示，項目過去，或者以當今的價格計算將價值大約150億美元。」俄羅斯不僅吞併了烏克蘭的土地和礦產資源，還要在吞併區招商引資，而且還搞「美國優先」。這是什麼德行？

二戰結束已經八十年了，帝國主義仍然本性未改！烏克蘭真是太可憐了！