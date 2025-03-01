關鍵時刻訪問北京　紹伊古送到一顆定心丸

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的親信，俄三號人物，俄聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergey Shoigu）在結束完對東南亞的訪問後，並未直接回俄羅斯，而是在2月最後一天先到了北京。

紹伊古在北京的行程安排也特別有看點：第一，他只在北京停留一天，顯然是國內事務繁雜但同時這趟訪問又特別重要重要，因此必須親自前往；第二，他到北京下飛機一個半小時後就見到了中方負責安全事務的對等最高級別官員王毅並舉行了會談；第三，然後他就見到了中方的最高領導人習近平。

從如此爭分奪秒的行程安排可以看出中俄關系的特殊性，以及中方對紹伊古此行的重視程度，和對中俄關系的高度重視。

一般像這個層級的訪問都需要提前很久溝通，尤其高級領導人們因為日理萬機，時間都需要提前很久安排協調。紹伊古到北京就能和中方夥伴會談並見到最高領導人，中俄關系的特殊性都已經在不言中了。

而紹伊古在會談時也開門見山說了兩句話：第一句說自己此行是帶着俄羅斯總統普京的委託而來，然後一句就提到說「今天俄中全面戰略協作夥伴關係達到了歷史上前所未有的高度。」

那麼，雙方領導人才剛通話不久，為什麼普京又安排紹伊古特地到中國一趟呢？答案就在最近的國際局勢變動裏。

最近美俄關係在迅速升級，特別特朗普正在緊鑼密鼓重置美俄關係，試圖拉攏俄羅斯聯俄製中，為此特朗普甚至不惜開罪和犧牲歐洲盟友，在聯合國等國際場合打臉歐洲，和俄羅斯聯手否決了歐洲的一系列提案。

2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

美俄關係出現如此根本性轉變，從魯比奧（Marco Rubio）到特朗普（Donald Trump）又毫不諱言重置與俄羅斯關係的目的，而且美國又表示以後要加緊往印太往中國聚焦。那麼這個時候，外面很自然地就會對中俄關系議論紛紛。一般人從歷史以及傳統博弈論出發這個時候對中俄關系可能出現一些疑惑也就不奇怪了。

俄羅斯方面當然明白特朗普政府的意圖，也注意到外面的各種議論，所以前幾天就和中方通了電話。這個電話我認為一方面是就最近的變化和中方朋友溝通，讓朋友心裏有底，另一方面也對外面各種流言的回擊。

俄羅斯當然希望和美國重置關係，儘快結束戰爭並取消制裁，從俄羅斯的利益看，這一點都不奇怪。但普京很清楚美國外交戰略嚴重缺乏穩定性，今天這個政府對你好，明天換個政黨或政府，說不定就是另外一個樣子。

而俄羅斯有自己的外交戰略想定。中俄關系即在過去這些年經受住了考驗，在關鍵時候給俄羅斯提供了重要經濟和政治支援，解了俄羅斯的大難。穩定的中俄關系也是俄羅斯的一個戰略後盾，可以讓俄羅斯在與美國與歐洲的後續談判博弈中掌握更多籌碼與主動。所以中俄關系至少在普京任內不可能出現美國想要的效果。而且以俄羅斯普京的強勢人物性格，也不可能做美國附庸，跟着美國的指揮棒跳舞。中方對此也完全清楚。

但是畢竟現在美、俄、歐、烏的局勢變動迅猛劇烈，在中俄全面戰略協作夥伴關係框架下，俄羅斯有必要也應當向中國夥伴通報發生了什麼，以及俄羅斯下一步的戰略性安排。於是安排紹伊古這位能參與最高決策的圈內重量級人物到中國一趟與中方溝通，就成了很自然的安排。

所以從某種程度上，可以說紹伊古是來送定心丸的，定的不光是中俄戰略協作夥伴之心，也是世態浮躁之心。普京不虧是個老道的政治家。