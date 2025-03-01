澤連斯基訪白宮爆罵戰不歡而散　美媒：特朗普下逐客令

美國媒體2月28日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日訪問白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面，期間二人在記者面前爆發激烈的言語衝突。據報道，特朗普之後與其團隊商討，認為澤連斯基「不適合進行談判」（not in a place to negotiate），他其後指示國務卿和國家安全顧問轉達信息，要求澤連斯基及其團隊離開白宮。



據美國媒體報道，在特朗普與澤連斯基發生激烈衝突後，特朗普與他的團隊在橢圓形辦公室內聚在一起開會。

一名白宮官員透露，在特朗普和副總統萬斯指責澤連斯基對美國的援助「不夠感恩」（being ungrateful ）之後。特朗普徵詢了萬斯、國務卿盧比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）以及其他高級顧問的意見。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

據報道，特朗普的結論是澤連斯基「不適合談判」。他其後指示盧比奧和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）向烏方傳達信息，要求澤連斯基及其團隊離開。

報道指，當時烏方團隊在另一個房間等候，這是外國領導人來訪白宮時的常規安排。在一般情況下，外方官員會在另一個房間守候，然後再與美方官員聚在一起吃午餐。

白宮官員表示，烏方官員曾表示抗議並希望繼續談判。但被美方官員拒絕。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）時爆發言語衝突。（Reuters）

澤連斯基與特朗普在白宮爆發罵戰不歡而散後，在社交媒體撰文感謝美國對烏克蘭的支持：

澤連斯基不久後被記者拍到乘車離開白宮。他其後在社交媒體撰文感謝美國的支持。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會晤特朗普（Donald Trump）後提前離開白宮。（Reuters）

據路透社報道，澤連斯基之後取消出席原定週五在華盛頓哈德遜研究所（Hudson Institute）的活動。一名烏方官員表示，澤連斯基同時取消參與同日稍後在華盛頓的另一場活動。