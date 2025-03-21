中美都容不下本國人居於鬥爭的中間地帶

世界正在經歷百年未有之大變局。這是美國單極霸權前所未有衰落的時代，也是以中國為首的新興國家迅速崛起的時代。霸權爭鋒與群雄逐鹿，是這個時代最鮮明的註腳。

儘管多極化勢不可擋，但是以中美為主線的爭奪最牽動人心。

有的國家仍然迷信美國霸權，願意獻身。有的國家畏懼美國霸權只能跟從。有的國家硬扛美國霸權比如俄羅斯，有的國家飽受美國霸權的打壓比如中國。

俄羅斯被視為中國的同盟，美國也在整合自己的盟友。中國極力爭取新興國家充當自己的後盾。美國除了拉攏新興國家，對待盟友也是恩威並施。博弈，既發生在中美之間，也發生在中美的支持者之間。中國敲打澳洲日本和歐盟，美國自然而言會拉攏菲律賓、越南，打擊俄羅斯。

台海局勢日趨緊張，美國若捲入其中，中美軍事衝突隨時可能爆發。圖為美國與台灣皆試圖將無人艇應用於台海防衛。圖為T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇。（取自美國海軍官網）

過去十多年，中美鬥爭迫使不少國家寄望在中美之間中立，尋求不被中美對抗波及。新加坡領導人多次說不願在中美間選邊。韓國政要公開說在處理中美關係時不會選擇站隊，可在發展韓美同盟的同時改善韓中關係。

但與小國可以在中美之間開闢中間地帶不同，中美兩國各界都已經捲入中美鬥爭，沒有可以置身事外的中間地帶。

在貿易戰科技戰晶片戰全面開打的今天，中美兩國都進行了國家層面的全面動員。 十多年前，中國還有相當大一部分人迷信美國的自由民主平等價值觀，但是今天，美國民主燈塔在中國黯然失色。宣揚美國經濟市場自由、政治民主的聲音越來越少。

特朗普的支持者衝擊國會，讓信奉美國民主的人失望至極。美國動用經濟大棒對中國圍追堵截，中興華為被封殺、孟晚舟被逮捕、TikTok被要求強制出售等事件給了中國人非常深刻的教訓，這一系列事件讓中國人見識了什麼是貿易保護主義，什麼是欲加之罪何患無辭。在國與國對抗的過程中，一切以國家利益為準，沒有什麼道理和道德可言。

2021年9月，華為副總裁孟晚舟在結束被加拿大方面近3年的非法拘押後，乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。孟晚舟在機場發表感言稱，「提前祝祖國母親生日快樂！有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔，如果信念有顏色，那一定是中國紅。」（新華社）

經過特朗普第一任期和拜登政府四年的連續發酵，中美鬥爭的敵意也已迅速擴散到美國的方方面面。美國兩黨的對華立場幾乎趨於一致，強硬是唯一的共識。

拜登政府繼承了特朗普第一任期的對華貿易戰，並開闢了科技領域對抗，豎起了小院高牆。特朗普第二任期很難撤出已經深度交火的貿易戰科技戰線。在政治正確之下，親華派在美國早就不復存在，哪怕是對華理性派也已經從公共輿論銷聲匿跡。

普通的中國留學生會被禁止攻讀某些理工專業。越是學識淵博的學者在美國越有可能被美國當局控制，那些在尖端領域有所突破的中國企業家很有可能被美國及其盟友逮捕。中國的採購量直接決定美國農產品是直銷還是滯銷。在美國官方出台新規，禁止美國公司和個人幫助中國開發尖端半導體後，美國在商言商的企業家只能錯過中國大陸市場，配合美國的國家戰略。

從高層政要到企業家，從中國沿海的工人到美國的農民，從中國學生到美國超市經營者，對抗不是外交辭令的交鋒，而是真真切切實實在在影響國計民生的大事件。在這場國運之爭中，沒有人可以置身事外。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。（Reuters）

科學沒有國界，科學家卻有自己的祖國。知識沒有國界，但留學生都有自己的祖國。資本沒有國界，但是資本家都有自己的祖國。沒有中美對抗，任正非不可能在中國大陸被視為英雄式企業家，他被加拿大美國合力逮捕的女兒孟晚舟沒有中國政府的努力不可能安全回到中國。

正是基於鬥爭的需要，2024年美國眾議院將取消對中國資本市場投資的資本利得稅優惠的法案命名為《愛國投資法案》。禁止或限制美國對中國半導體和微電子、量子訊息技術以及人工智能三個領域的某些投資，出自美國總統的行政命令。現如今，中美兩國的大商人大財團，有誰敢說自己在商言商和國家戰略國際鬥爭無關？

目前輿論對於香港長和出售港口一事的議論，恰恰說明在大時代大政治大鬥爭的時代洪流裏，每個人都在被裹挾向前。在這場暫時沒有硝煙的戰爭中，社會公眾的潛在共識是，每一個中國人包括香港人都應該扮演好助力中國崛起的角色。中國人沒有辦法冷眼旁觀，更沒可能安於中間地帶。香港是中國不可分割一部分，前路也只能是和中國內地同呼吸共命運。