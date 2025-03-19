《大公報》連發十餘篇文評李嘉誠賣港口：市場決策走向國家大義

近期，李嘉誠旗下的長江和記實業（長和）宣布，以228億美元出售全球23個國家的43個港口業務，其中包括巴拿馬運河的兩端港口，買家則是由貝萊德（BlackRock）牽頭的美資財團。交易完成後，長和將獲得約190億美元的現金收益。雖當前處於中美博弈、全球動蕩之下，惟長和強調，這筆交易與政治無關，且香港社會對此的討論也主要集中在「在商言商」，媒體普遍將其解讀為企業基於市場考量的決策。然而，這一討論方向在3月13日發生了轉變。



《大公報》當日發表題為《莫天真、勿糊塗》的社評，隨後被中共中央港澳辦與中聯辦轉載，這使外界開始關注中央對此事的態度。3月15日，《大公報》進一步發表社評《偉大的企業家都是錚錚愛國者》，同樣被官方轉載，使批評的立場更加明確。從3月13日至今（18日），大公報接連發佈了十餘篇與此事相關的社評、評論來稿，從不同角度強調香港企業應該承擔國家責任，並對長和的交易決策提出質疑。



「莫天真、勿糊塗」：企業行為不能只是生意

3月13日，《大公報》發表評論文章《莫天真、勿糊塗》，後被港澳辦與中聯辦轉載，成為這場討論的轉捩點。

港澳辦轉發大公報社評。

文章開篇強調，當前國際局勢動盪，中美戰略博弈日趨激烈。在這樣的背景下，長和將港口出售給美資，絕非「普通商業行為」。尤其值得注意的是，貝萊德CEO與特朗普私交甚密，而特朗普更在國情咨文中高調宣稱：「美國正在奪回巴拿馬運河。」

文章指出，不論是特朗普還是美國，都沒有將這次交易單純視為「普通的商業行為」。文章借用網民觀點，強調 「巴拿馬運河是中國與拉美貿易的核心要道，長和出售港口將讓美資進一步擴大影響力，未來中國航運勢必受制於美。」

此外，文章警告，若交易完成貝萊德將躋身全球三大港口運營上，配合美國打壓中國企業，造成中國船舶「無處可靠」的處境。對香港來說，也將影響香港鞏固提升國際航運、貿易的中心地位，破壞全球貿易秩序和安全。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

「莫天真、易糊塗」是在敲打長和，若真的天真認為這隻是與BlackRock之間的「商業行為」，不考慮國家戰略利益，那無異於「糊塗」。強調這次出售的不僅僅是長和的商業資產，更是一個戰略性港口網絡的變動，而中國企業在全球供應鏈格局下，不能對此掉以輕心。

文章結尾更借用網民聲音言辭激烈地痛批長和「腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」。讓長和在面對「大事大義大節」時，要三思，要好好想想問題的性質和要害，將長和的交易置於「國家大是大非」的框架下去審視。

「偉大的企業家都是錚錚愛國者」：精明企業家或背歷史罵名

3月15日，《大公報》再度發表社評《偉大的企業家都是錚錚愛國者》，並被港澳辦、中聯辦轉載。 若說前一篇文章還分析了長和的交易對當前戰略佈局的影響，那麼這篇文章則更強調 「歷史責任」，強硬表達「企業應該站穩國家立場」。

中聯辦轉發大公報兩篇社評。

文章以五個連續的反問開篇，「這麼多戰略港口，輕易轉手美資，是否真的只是生意？」「一向精明的企業家，是否真正考慮了國家與民族利益？」「美國近年頻頻打壓中國供應鏈，如今掌控更多港口，這對中國意味着什麼？」

這篇文章的論述與3月13日的文章不同，它不再強調市場邏輯與國家戰略的衝突，而是將企業選擇與「愛國VS不愛國」的對比直接掛鉤，認為真正能名垂青史的企業家，從來不會只問自己能賺多少錢，而是「將自己和企業前進的羅盤對準祖國的星辰，與自己的人民同呼吸、共命運」。

文章列舉了歷史上香港的「愛國企業家」是如何在關鍵時刻站穩國家立場的故事，並提到今天新一代的企業家們，在面對美國封鎖圍剿下，依舊繼承愛國精神，不屈不撓，產業佈局配合國家發展方向，堅決有利地捍衛國家產業自主尊嚴。

長和系前主席李嘉誠。（資料圖片）

雖然沒有明確指責李嘉誠，但在開篇的「助紂為虐、貽害中國」，以及文中「精明企業家」與「偉大的企業家」的對比，形成對李嘉誠的隱性批評。結尾更警示寫道，企業家們面對美國強權唯有和國家站在一起，才能贏得尊嚴、守住清譽，若與美國政客那些政客「既要錢、更要命」的本質共舞，即使做成「大刁（Big Deal）」也會背上歷史罵名。

十餘篇評論強調「國家利益至上」

除了上述兩篇被中國官方轉載的社評外，在3月15日至18日期間，《大公報》陸續發表了多篇評論文章，進一步強化「企業應承擔國家責任」的論述框架，對長和的交易提出不同程度的批評。

大公報接連發佈10餘篇文章評論李嘉誠賣港口，強調國家利益至上。

部分評論直接批評長和的決策，將其與國際地緣政治掛鉤。

譬如，《這是大是大非問題，遠非生意問題》將長和與 TikTok 相提並論，文章認為 「長和此舉將成為刺向國家的武器」，並批評 「利用國家安全與尊嚴賺錢」，直指這筆交易可能削弱中國在全球貿易體系中的戰略優勢。文章語氣強烈，使用「賣國」的概念，將交易行為上升至道德與國家利益層面。

另一篇《為什麼說長和此舉是「低級錯誤」》則聚焦於交易的戰略層面。 文章認為，長和 「僅以短期財務回報為導向，而忽視資產背後的戰略價值，這堪稱『低級錯誤』」，並指出這可能導致 「國家長遠利益的隱性流失」。文中強調，企業行為不僅要「在商言商」，更應 「超越逐利本能，肩負國家利益守護之責」。這類評論的措辭，已經不僅是對交易行為的質疑，而是直接針對長和的決策邏輯進行批評。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

另一些評論則未點名長和，但在論述國家利益時，形成對長和交易行為的隱性批評。

如《民族大義當前 港企豈能跪低》強調 「沒有國家主權屏障，商業帝國不過是砂上閣樓」，提醒香港企業在牽涉國家利益時，應當 「找準定位，以免淪為霸權棋局中的犧牲品」。文中特別指出，「關鍵基礎設施的控制權從來不是單純的商業議題」，此言明顯針對長和出售港口資產的決定，雖未點名批評，但已經暗示這類交易不應輕率決定。

此外，還有《為國為民為企 方是商之大者》、《百年變局下 港企更須扛起國家責任》、《飲水思源有擔當 背靠祖國謀發展》 等等十餘篇評論。這些評論中，有些措辭強烈直接批評長和；有些雖未點名，但通過強調「國家利益至上」影射長和的選擇不符合國家發展利益。他們都共同從長和的這次交易看向全體香港企業，企業的市場選擇不能只顧商業利益，應當承擔國家責任「站穩國家立場」，與國家戰略同步，才能走向長遠發展。