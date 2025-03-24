石破茂會見王毅　現場掛「解衣」兩字表明心跡

中日韓三國外長會議22日在東京都舉行，石破茂接見了中日韓三國外長，並分別與中韓兩國外長會談。

此次外長會晤達成了三項成果：第一，確定了中日韓三國面向未來、惠及民生的三大合作領域，包括促進三國的相互理解、在創新與守護生活方面加強合作、協力解決包括少子老齡化問題在內的全年齡段面臨的共同問題等。

第二，確定2025年為「中日韓文化交流年」，並在4月於東京舉行交流年活動開式。

第三，討論了朝鮮和烏克蘭問題，強化三國與東盟的合作，並相互支持2025年將在韓國舉行、2026年將在中國舉行、2030年將在日本舉行的APEC首腦峰會。

不過，比這三個文件成果更有意思的，是日本石破茂政府對三國會談的態度。我們可以從會見現場掛的一幅漢字窺得一二。

這兩個字是「解衣」。就是解開衣服的解衣。一些島國動作片看多了的網友看到這兩個字該胡思亂想了，這麼隆重的外交場合，掛這兩個字，難道石破茂君.....

但有些中國文化根基的朋友，看到這兩個字馬上會心一笑，立刻就明白日本方面想借這兩個字傳達什麼意思。

「解衣」的典故出自《史記·淮陰侯列傳》，原文為：「漢王授我上將軍印，予我數萬眾，解衣衣我，推食食我。」講的是楚漢爭霸期間，項羽屢屢被韓信打敗，於是就想出一個招降的辦法，讓手下一個叫武涉的人許以高官厚祿去勸降韓信。但是韓信不為所動，說出了上面那番話。意思是說：我原來在項王手下任執戟郎，言不聽計不從，什麼也不是，有好幾次還想砍了我。但是我跟了漢王劉邦後，漢王授我為上將軍，讓我指揮數萬大軍，解開自己的衣服給我穿，把自己的食物推到我面前給我吃，我感念漢王厚恩，是不可能投降你項王的，你請回吧。

石破茂發帖感謝王毅和趙兑烈

後人據此典故引申出成語「解衣推食」。意思感念對方脱下衣服給自己穿，讓出食物給自己吃，比喻慷慨相助、共渡難關的情懷。

日本是輸入和傳承中國文化最好的國家，在日本處處都能看到中國古典文化的痕跡，而且日本人特別珍惜這些來自中國的文化傳承，將之內化為日本文化的精髓。

外交無小事，日本人在處理人際關係與外交事務的時候，特別注重細節，和中韓一樣，都喜歡通過一些特定細節來展示某種姿態，傳遞象徵意義。

所以，「解衣」這兩個具有濃厚文化內涵的字，出現在石破茂會見中韓日外長的外交場合，而且被掛到那麼顯眼的中間位置，想表達的意思已經再清楚不過了。尤其再結合石破茂發的感謝貼文看。

在這個動盪不安的世界，中日韓三國都面臨巨大壓力，都有外部誘惑在勾引。能不能抗住誘惑，慷慨相助、共渡難關，對三方都是考驗。