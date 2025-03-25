四問美國六代機　中國六代機何止是搶跑

美國總統特朗普日前宣佈，選定波音公司（Boeing）來生產「下一代空中優勢」戰鬥機（NGAD），也就是第六代戰機，並將其命名為F-47。並稱這將是「有史以來最先進、性能最強、殺傷力最強的飛機」。 但在看到主承包商波音公司和F-47的概念圖後，網絡上充斥着「美國空軍要完蛋」的言論。為什麼呢？



第一個問題，發布的F-47概念圖直接讓很多人破防了，F-47採用了鴨翼佈局！要知道，多年以來部分西方人士一直質疑中國五代機殲-20戰鬥機的隱形能力，主要就是殲-20採用了全動鴨翼佈局。更早年間，在俄羅斯蘇-35戰鬥機、歐洲「颱風」戰鬥機、法國「陣風」戰鬥機紛紛採用鴨翼佈局時，美國空軍曾有這樣的嘲諷：「鴨翼最好的位置是在敵機身上」。結果多年後美國空軍終於迎來第六代戰機，然後被自己嘲諷了？

當然，就事論事，鴨翼佈局對於戰鬥機隱形能力肯定是有影響的，只是並沒有美國空軍之前宣傳的那麼大。2022年美國時任太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）提到殲-20與美國F-35隱形戰鬥機的「近距離遭遇」時，就承認殲-20與空警-500預警機的組合構成了強大威脅，變相承認了美軍並不具備遠距離掌握殲-20動向的能力。

美國空軍2025年3月21日發布的F-47戰機畫像概念圖。（Reuters）

但目前對於六代機的構想中都公認的是，六代機必須具備比五代機更強的全向隱形能力。因此中國問世的兩種六代機都放棄了鴨翼佈局，甚至選擇了操控難度更大的無尾翼設計，以從基礎外形輪廓上就儘量減少雷達反射面。美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的六代機概念圖也選擇了同樣的設計思路。而如今公布的概念圖採用了明顯的鴨翼佈局，這讓輿論憤憤不平。

有軍事專家分析，六代機的重要發展趨勢是取消垂尾，採用超音速飛翼佈局來提升隱形性能。波音取消垂尾又加上鴨翼，說明在新控制技術上研究可能不夠，側面反映出波音在第六代戰鬥機技術上的積累不足。

2025年3月21日，特朗普在白宮橢圓辦公室公布F- 47第六代戰鬥機，白宮幕僚長懷爾斯坐在一張戰機概念圖後。(Reuters)

第二個問題，為什麼第六代機交給波音公司？這讓大家難免擔心。要知道波音現在的狀況簡直是一團糟。民用飛機方面，波音737 MAX客機兩次墜毀，這對波音的名聲打擊太大了，外界對它的生產和管理能力那是狠狠質疑。軍用飛機領域，T-7A「紅鷹」教練機、KC-46A「飛馬座」空中加油機，還有「空軍一號」總統專機這些項目，不是質量出問題，就是進度嚴重滯後。

航天領域，波音砸了大錢的「星際客機」飛船也是狀況不斷，進度拖後腿、成本超支，故障一個接一個。去年還因為在軌故障解決不了，兩名美國宇航員被困太空長達9個月。就波音這「全面潰敗」的樣子，按計劃推進六代機項目真得打個大大的問號。NGAD項目啟動以來，美國三大軍工巨頭——諾格公司（Northrop Grumman）、洛歇馬丁公司和波音公司都參與了競標，從能力上看，波音公司是最差的，這是事實。

根據特朗普的說法，在其任內將「建造並升空」一支F-47機隊，也就是說，波音公司必須在2029年之前完成F-47的研製。這真的可能嗎？看看波音公司最近在成熟的F-15戰鬥機基礎上研製的改進型F-15EX戰鬥機，4年才交付了8架……

3月21日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室裏，聆聽美國空軍參謀長奧爾文有關F-47 的演講。(Reuters)

第三，就是錢的問題。美國空軍在去年５月宣佈暫停「次世代空中優勢」（Next Generation Air Dominance, NGAD）項目，就是因為成本一路飛漲，預估F - 47單價差不多是F-35的3倍，高達3億美元，堪稱「史上最貴戰鬥機」。光工程和製造開發合同就超200億美元，整個項目總價值更是高達數千億美元。

NGAD項目超標的主要原因之一，是它採用的自適應變循環發動機過於昂貴，想要大幅度降低成本，就只能改用常規航空發動機。再加上自適應變循環發動機的研製進度遠遠落後於預期，也不太可能趕得上NGAD項目的進度。之後如果F-47想降低採購成本，大概率得放棄先進發動機，但這麼一來，F-47的性能肯定得大打折扣。

第四個問題是供應鏈。美國產業空心化嚴重，像六代機這麼複雜的項目，對零配件的質量和數量要求都更高，可美國現有的供應鏈根本滿足不了。就拿F-35來說，大部分配件都得從外面採購，有些甚至還得從中國進口。現在中國出台了各種限制措施，美國製造商獲取高質量配件的成本大幅增加。再加上稀土和稀有金屬這些尖端武器必不可少的原材料，中國也不賣了，這對美國六代機項目來說，無疑是雪上加霜。

不得不說，以F-47現在的燒錢速度，也還不一定能造出達到預期的戰機，波音的實力和項目的不確定性擺在這兒呢。近年來美國新武器研製的進度拖延、成本超支、性能難以滿足預期等問題已經成為常態——不管是「星座」級護衛艦、「哨兵」洲際導彈、「福特」級航母、「哥倫比亞」級戰略核潛艇，全都一樣。

相比美國的高調造勢，中國六代機研發呈現 「低調快跑」 態勢。自 2024 年底兩款原型機試飛以來，殲- 36的二次試飛被觀察到收起起落架、提升飛行速度，顯示其技術驗證已進入關鍵階段。專家指出，中國六代機採用 「漸進式突破」 路徑：從殲- 20的隱身技術積累，到殲- 36的全向矢量推進與等離子隱身技術，再到智能蒙皮與無人機協同作戰系統，形成了完整的技術鏈條。

尤其值得注意的是，中國六代機的成本控制能力遠超預期。據估算，其單機造價或僅為F-47的三分之一，這得益於超材料隱身技術的突破和供應鏈整合能力。此外，南北兩大航空集團同步推進六代機研發，形成良性競爭格局，進一步加速了技術迭代。

內地軍事專家指出，流出的飛行物照片中，出現「36」的字樣，推測該飛行物可能是中國的第六代戰鬥機「殲-36 」。（勝研國際）

美國 F-47還有一堆的不確定性，能否在特朗普「建造並升空」一支F-47機隊，還真的是不得而知。外界對中國六代機各種的質疑不斷，但兩款原型機的試飛用事實證明「務實研發」的 穩步推進。六代機的研發，在中美之間必然是一場較量。

這場競爭不僅是武器性能的比拼，更是國家治理能力、工業體系效率與戰略定力的綜合較量。