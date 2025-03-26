李在明二審無罪　尹錫悦彈劾案無果　司法平衡毀掉了司法正義

當地時間3月26日，韓國首爾高等法院對最大在野黨共同民主黨黨首李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出二審宣判，判定李在明無罪。

韓國首爾中央地方法院2024年11月一審認定李在明作為總統競選人說謊，違反《公職選舉法》，判處他一年監禁，緩刑兩年。李在明隨後提出上訴。今年2月26日他出席二審的最後一次庭審，檢方當庭提出對他判處兩年監禁的要求。此番二審宣判無罪等於推翻了首爾中央地方法院的一審判決。

根據韓國刑事訴訟程序，二審判決後，檢方可以繼續上訴至韓國最高法院大法院。提起上訴至少需一個月時間。因此首爾高等法院的宣判並不能最後決定李在明的最終命運。如果韓國最高法院大法院終審確定李在明有罪，李在明將面臨被剝奪選舉權、進而無法參選下屆總統的命運。

2025年3月26日，韓國最大反對黨，共同民主黨魁李在明（Lee Jae-myung）抵達位於首爾的法院。（Reuters）

李在明被視為韓國下一任總統熱門人選。初審被判刑罰，二審被判無罪，這是一個相對平衡的結果，等於將最後的決定權交到了最高法院的手裏。

目前各方既關注李在明案件的終審情況，也關注韓國總統尹錫悦彈劾案的審判情況。

尹錫悦彈劾案庭審辯論程序2月25日結束後，韓國憲法法院近幾周來幾乎每天都召開法官評議，研討爭議焦點。若憲法法院裁定彈劾案成立，尹錫悦將隨即被罷免；若憲法法院裁定彈劾不成立，尹錫悦將立刻恢復總統職務。但是尹錫悦彈劾案的結果遲遲沒有出爐。

該案自2024年12月14日被提請彈劾以來已超百天，超過了前總統盧武鉉彈劾案審理的最長91天紀錄，並連日刷新新的紀錄。

尹錫悦彈劾案和李在明案終審判決對於韓國政治的未來息息相關。目前，兩個案件的進程互相咬合，李在明26日二審被改判無罪之前，3月24日韓國總理韓悳洙的彈劾案被駁回。涉戒嚴令的韓悳洙彈劾案被駁回對於尹錫悦彈劾案來說是一個相對積極的信號。司法系統有意在各黨派之間尋找平衡。

韓國總理兼代總統韓悳洙3月24日獲憲法法院裁定復職後，隨即到首爾的政府總部上班。（Reuters）

尹錫悦2022年贏得總統選舉時對手就是李在明，當時尹錫悦得票率為48.56%，李在明緊隨其後得票率為47.83%，兩人的差距連1%都不到。現如今戒嚴風波之後的尹錫悦彈劾案和李在明違反公職選舉法案，本質上是韓國在野黨和執政黨兩大政壇力量的交鋒。

兩個案件都沒有結果、持續僵持的背後是政治實力勝負不分的現實映射，司法系統難以下最後定論，誰都得罪不起。

這同時說明，韓國司法系統並沒有根據法理進行獨立裁決。司法本身就是政治的一部分。法律是政治鬥爭的工具，並不是終結政治鬥爭的方案。

如果未來判決一人有罪一人無罪，那無罪的人很容易獲得政治成功，那將是司法力量站隊的翻天覆地變化，非常艱難。如果兩人都被判有罪，那麼將是兩黨分別刨除尹錫悦李在明後從新起點重新開啟鬥爭。如果兩人都被宣告無罪，目前的政治鬥爭態勢將僵持延續到2027年大選。最後的結果很有可能是後兩種，間接將韓國的前途命運交給選民。