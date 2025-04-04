尹錫悦被罷免｜只將總統拉下馬遠遠不夠　韓國民主困局仍無解

韓國憲法法院4月4日就總統尹錫悦彈劾案宣判，裁定罷免尹錫悦。由此，尹錫悦成為韓國憲政史上繼朴槿惠之後第二位被彈劾下台的總統。韓國將在60天內舉行選舉。

尹錫悦在2024年12月3日宣佈緊急戒嚴，但僅6小時後因國會反對而撤銷。彈劾案指控他濫用總統權力，派遣軍隊和警察封鎖國會、試圖拘留政治對手，破壞憲法秩序。憲院還駁回尹錫悅關於「緊急戒嚴屬於警告性質」的主張，認為該說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的相悖。

2025年4月4日，韓國首爾，韓國憲法法院代理首席大法官文炯培（Moon Hyung-bae，中）宣讀總統尹錫悅彈劾案的裁決判詞。（Reuters）

民意審判下 司法維護公義

在彈劾指控成立之後，未來等待尹錫悦的不只是喪失總統權位，還有鋃鐺入獄。尹錫悦接下來在刑事法院面臨的內亂指控也可能成立。

尹錫悦戒嚴事件之所以備受關注，在於戒嚴是特殊時期產物。人們對於和平時期動用戒嚴令並不理解，認為這是民主的倒退。

而尹錫悦動用戒嚴的原因是兩黨政治鬥爭到了一定的地步，反對黨在國會頻頻發起彈劾製造了國政癱瘓。但這歸根結底是政治鬥爭，是內部鬥爭。上升為一方動用戒嚴令的程度，是各方沒有預料到的。

韓國總統尹錫悅妻子金建希（前排右二）醜聞不斷，成為反對派狙擊對象。（GettyImages）

兩黨在政治鬥爭中無所不用其極，在野黨利用濫用國會多數席位，頻繁發起針對尹錫悦內閣的彈劾案， 尹錫悦可能認為已沒有別的應對方法，動用總統專屬的戒嚴令。民眾反感在野黨濫用彈劾案，更反感總統濫用總統權力。尹錫悦倒霉就倒霉在於，他是名義上韓國權勢最大的一方，必須為濫用公權力付出代價。

宣佈戒嚴雖然是憲法賦予總統的專屬權力，但尹錫悦本人缺乏政治頭腦，沒有認識到被塵封的戒嚴特權已經不得隨意使用。戒嚴事件後尹錫悦已經「社會性死亡」，支持率暴跌。此番被彈劾下台不過是遲到的正義。

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，戒嚴部隊駐紮在國會外。（Reuters）

尹錫悦濫用戒嚴令是事實。憲院認定尹錫悅曾試圖阻止國會表決解除緊急戒嚴案，意圖動用國軍反諜司令部抓捕主要政治和法律界人士，其行為對民主制度構成嚴重威脅。憲院確認，國會提出彈劾案在程序上並無瑕疵。

憲法法院追責總統，捍衛了社會正義和事實正義，但是憲法的權威還需要通過後續完善法律來彌補和捍衛。韓國理應修改憲法，以彌補戒嚴令可能被濫用的漏洞，把不得濫用戒嚴令的民意共識體現在憲法和法律當中。

如果尹錫悦動用戒嚴令的事件沒有得到嚴懲，那麼後續的總統有樣學樣在進行內部政治鬥爭時都引用戒嚴令，那就有大問題。如果不給這種禁止濫用戒嚴權上一道法制的鐵鎖，那麼後續濫用戒嚴權的事件不能從根本上杜絕。

法律的進步就在於與時俱進。需要在新的司法實踐中不斷完善司法。

3月19日，在野共同民主黨領袖李在明出席「罷免尹錫悅」集會中身穿避彈衣。（Getty）

政治體制的漏洞何解？

同樣，從盧武鉉到朴槿惠再到尹錫悦，韓國成為民主國家30餘年，已是第三次有總統面臨彈劾，而且每任韓國總統幾乎「沒有善終」的。這不是一個民主國家該有的亂象。除了防止濫用戒嚴令，另一邊廂又如何從政治體制層面避免濫用彈劾總統的權力？

近年來在野黨發起的針對尹錫悦內閣成員的彈劾案中，憲法法院駁回了大多數。如此多數量的政府官員被彈劾，進而引發國政被耽誤，造成內耗和損失，也是無法被接受的。這樣的亂象如何制止？

2025年4月4日，韓國憲法法院宣布一致通過罷免總統尹錫悅（左），尹錫悅成為史上第二位被罷免的韓國總統。尹錫悅曾以總檢察長的身份負責檢控韓國史上首位被罷免的總統朴槿惠（中）。而盧武鉉（右）在擔任總統期間亦被彈劾，但憲法法院最終推翻彈劾案。（Reuters，Getty）

韓國到了不得不反思政治體制的時候了。對事態的處理，絕對不能停留在將尹錫悦拉下馬這麼簡單。

尹錫悦的支持者和反對者都在舉行大規模集會來表達政治立場。韓國社會的對峙和對立仍在持續。尹錫悦從一開始就態度強硬堅稱奉陪到底，而最大在野黨共同民主黨魁李在明只想把尹錫悦拉下馬重新大選。如果這些人都是被權力矇蔽了雙眼的敗類，無法承擔起韓國改革和前線的重託。韓國現在的民主困局事實上無解。