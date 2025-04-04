尹錫悦被罷免｜只將總統拉下馬遠遠不夠 韓國民主困局仍無解
韓國憲法法院4月4日就總統尹錫悦彈劾案宣判，裁定罷免尹錫悦。由此，尹錫悦成為韓國憲政史上繼朴槿惠之後第二位被彈劾下台的總統。韓國將在60天內舉行選舉。
尹錫悦在2024年12月3日宣佈緊急戒嚴，但僅6小時後因國會反對而撤銷。彈劾案指控他濫用總統權力，派遣軍隊和警察封鎖國會、試圖拘留政治對手，破壞憲法秩序。憲院還駁回尹錫悅關於「緊急戒嚴屬於警告性質」的主張，認為該說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的相悖。
民意審判下 司法維護公義
在彈劾指控成立之後，未來等待尹錫悦的不只是喪失總統權位，還有鋃鐺入獄。尹錫悦接下來在刑事法院面臨的內亂指控也可能成立。
尹錫悦戒嚴事件之所以備受關注，在於戒嚴是特殊時期產物。人們對於和平時期動用戒嚴令並不理解，認為這是民主的倒退。
而尹錫悦動用戒嚴的原因是兩黨政治鬥爭到了一定的地步，反對黨在國會頻頻發起彈劾製造了國政癱瘓。但這歸根結底是政治鬥爭，是內部鬥爭。上升為一方動用戒嚴令的程度，是各方沒有預料到的。
兩黨在政治鬥爭中無所不用其極，在野黨利用濫用國會多數席位，頻繁發起針對尹錫悦內閣的彈劾案， 尹錫悦可能認為已沒有別的應對方法，動用總統專屬的戒嚴令。民眾反感在野黨濫用彈劾案，更反感總統濫用總統權力。尹錫悦倒霉就倒霉在於，他是名義上韓國權勢最大的一方，必須為濫用公權力付出代價。
宣佈戒嚴雖然是憲法賦予總統的專屬權力，但尹錫悦本人缺乏政治頭腦，沒有認識到被塵封的戒嚴特權已經不得隨意使用。戒嚴事件後尹錫悦已經「社會性死亡」，支持率暴跌。此番被彈劾下台不過是遲到的正義。
尹錫悦濫用戒嚴令是事實。憲院認定尹錫悅曾試圖阻止國會表決解除緊急戒嚴案，意圖動用國軍反諜司令部抓捕主要政治和法律界人士，其行為對民主制度構成嚴重威脅。憲院確認，國會提出彈劾案在程序上並無瑕疵。
憲法法院追責總統，捍衛了社會正義和事實正義，但是憲法的權威還需要通過後續完善法律來彌補和捍衛。韓國理應修改憲法，以彌補戒嚴令可能被濫用的漏洞，把不得濫用戒嚴令的民意共識體現在憲法和法律當中。
如果尹錫悦動用戒嚴令的事件沒有得到嚴懲，那麼後續的總統有樣學樣在進行內部政治鬥爭時都引用戒嚴令，那就有大問題。如果不給這種禁止濫用戒嚴權上一道法制的鐵鎖，那麼後續濫用戒嚴權的事件不能從根本上杜絕。
法律的進步就在於與時俱進。需要在新的司法實踐中不斷完善司法。
政治體制的漏洞何解？
同樣，從盧武鉉到朴槿惠再到尹錫悦，韓國成為民主國家30餘年，已是第三次有總統面臨彈劾，而且每任韓國總統幾乎「沒有善終」的。這不是一個民主國家該有的亂象。除了防止濫用戒嚴令，另一邊廂又如何從政治體制層面避免濫用彈劾總統的權力？
近年來在野黨發起的針對尹錫悦內閣成員的彈劾案中，憲法法院駁回了大多數。如此多數量的政府官員被彈劾，進而引發國政被耽誤，造成內耗和損失，也是無法被接受的。這樣的亂象如何制止？
韓國到了不得不反思政治體制的時候了。對事態的處理，絕對不能停留在將尹錫悦拉下馬這麼簡單。
尹錫悦的支持者和反對者都在舉行大規模集會來表達政治立場。韓國社會的對峙和對立仍在持續。尹錫悦從一開始就態度強硬堅稱奉陪到底，而最大在野黨共同民主黨魁李在明只想把尹錫悦拉下馬重新大選。如果這些人都是被權力矇蔽了雙眼的敗類，無法承擔起韓國改革和前線的重託。韓國現在的民主困局事實上無解。