韓國品牌三食餐廳中環開首家門市　擬尖沙咀、灣仔再設十多間開店

投資推廣署今日（4月3日）宣布，韓國餐廳品牌三食在香港開設首家門市，為本地顧客提供地道韓式料理。三食餐廳首間門市位於中環些利街。他們計劃在尖沙咀和灣仔這些香港主要地區開設十多間分店，以建立更強的網絡。



韓國餐廳品牌三食在香港中環些利街開設首家門市，為本地顧客提供地道韓式料理。圖示該店的地道韓式菜餚。(投資推廣署圖片)

BMJ Samsik香港公司行政總監Chan Hyung Hwang表示，香港擁有成熟的消費客群，他們消費能力高，加上香港是全球貿易中心，營商環境優越，均吸引他們來港開展業務。他們計劃在尖沙咀和灣仔這些香港主要地區開設十多間分店，以建立更強的網絡。又指香港是文化多元的國際城市，希望藉香港向全球推廣韓國傳統美食。

投資推廣署助理署長劉智元表示，韓國食物和潮流文化在香港十分盛行，香港的韓國社群亦十分活躍。香港被全球譽為亞洲美食之都，是三食拓展區內業務的理想據點。

他又說，繼投資推廣署署長劉凱旋於二月出訪首爾，促成多家韓國餐飲企業來港實地考察，了解商機，推廣署樂見招商引資的努力取得正面的反饋。

三食餐廳首間門市位於中環些利街，提供地道韓式菜餚，包括豬骨湯、血腸湯飯、石鍋飯、炆豬骨和醒酒湯。該店的菜餚起源於韓國傳統美食血腸湯之都Byeongcheon-myeon，深受許多韓國人的喜愛。