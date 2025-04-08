美國關稅｜中美互相掐着脖子　誰先鬆手誰就輸了

特朗普在4月7日（美東時間）又放出狠話，揚言要對中國進口商品再加徵50%關稅。

他在自己的社交媒體平台上說，如果中國不在4月8日前收回報復計劃，「美國將對中國徵收50%額外關稅，自4月9日生效。」

他說：「昨天，中國發布了 34%的報復性關稅，這是他們已經創紀錄的關稅、非貨幣關稅、非法補貼企業和大規模長期貨幣操縱的又一例證，儘管我曾警告說，任何國家如果通過發布額外關稅來報復美國，而這些關稅超出了他們已經存在的長期關稅濫用，那麼美國將立即對美國徵收新的、大幅提高的關稅，這些關稅將超過最初設定的關稅。因此，如果中國在明天（2025年4月8日）之前不撤回其在已經長期的貿易濫用基礎上增加的34%，美國將從4月9日起對中國徵收50%的額外關稅。此外，與中國就其要求與我們舉行會談的所有談判都將終止！與其他也要求舉行會談的國家的談判將立即開始。感謝你們對此事的關注！」

特朗普威脅再對中國加徵50%關稅。（網站截圖）

此前，4月2日，在對全球加徵關稅的時候，特朗普已經對中國加徵34%關稅，加上此前已經徵收的20%，若特朗普威脅落地，對中國的徵稅幅度將達到驚人的104%。

如果真是這樣，那中美貿易基本上就結束了。

因為在如此高的稅率水平下，無論如何供應商、進口商和消費者如何平攤，都不可能消化得了。除非那些實在找不到從中國之外可以進口替代的極少數必需品，其它絕大部分商品，可能都得停掉。

而另一方面，中國是不可能接受特朗普如此赤裸裸要脅的。中國是個大國，無論從國家尊嚴，從國際形象，從民意要求，還是從對美鬥爭策略的考慮，都不可能接受特朗普這等赤裸裸威脅。

中國對美國貿易戰的立場是大家可以坐下來談，一起來找到解決問題的辦法，解決彼此的關切。在談的過程中，在兜住原則底線的前提下，哪怕多做一點讓步都無所謂。但是你要是踢鼻子上臉，從實力地位出發打壓脅迫，甚至公開羞辱，那對不起，不管你是美國還是什麼國，是特朗普還是天王老子，老子也不怕，老子寧可遭受損失，也和你幹到底。

2025年4月5日德國柏林出現反特朗普示威，不少在德國的美國人參加，舉起「尊重我們權利」、「別插手LGBTQ+權利」標語（Reuters）

這是中國人的民族精神，是這股子精神，讓我們撐過了歷史上遭受外敵入侵的亂世，撐過了近代自1840年鴉片戰爭以來的百年黑暗。這股子精神，中國不能丟，也不會丟，更丟不得。丟了就完了。

所以從中國的角度，特朗普的威脅打壓，只能激發中國人的鬥爭精神。他那邊一放聲威脅，我們這邊就應聲取消，那是根本不可能的。任何人都不要做那個夢。

那麼這樣一來，問題就來了，特朗普這個瘋子，他會不會真的又對中國加徵50%關稅，把對中國的（最低）關稅推高到104%，相當於斬斷中美貿易呢？

而如果他對中國再加徵50%，中國會怎麼辦呢？會不會像之前一樣「對等報復」回去？

包括A股、美股在內的全球股市和商品市場、供應鏈等，會產生什麼樣的震盪？

還有一天時間，且看特朗普如何收場吧。中美現在互相掐着脖子，誰先鬆手誰就輸了。