中美貿易戰｜部分「對等關稅」豁免與美國海關「死機」露怯了！

日前美國海關及邊境保護局（CBP）發布關稅更新指南。該指南宣布，根據總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日簽署的備忘錄《對2025年4月2日第14257號行政命令（經修訂）例外條款的澄清說明》，對歸入《美國統一關稅表》（HTSUS）下述稅目項下的所有產品，免除 14257 號行政命令之下的「對等關稅」。包括電腦、服務期、半導體零部件、智能手機、GPU、路由器、液晶顯示器等部件。中國也在豁免之列。



在說「豁免」之前，先多說說美國海關的「死機」。4月11日，美國海關突然報告稱，用於免除貨運關稅的系統出現了故障，受影響的範圍包括所有處於90天「對等關稅」暫停期內的國家的貨物。美國海關稱，他們發現用於申請貨物免稅的入境代碼無法使用，而在這個問題得到解決前，美國政府將暫時無法徵收關稅。

特朗普反覆無常的政策，把美國海關都搞崩了，這並不令人感到意外。但，也不要小瞧了這個技術性問題。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

美國聯邦政府的執法能力非常有限。根據公開數據，美國海關僱員一共有5萬多人，今年因為馬斯克（Elon Musk）icon的效率部可能還裁撤了一些。他們每天要面對數百萬甚至數千萬進入美國的商品。換句話說，美國海關不可能逐一檢查每批進口商品都是否合規。前任拜登（Joe Biden）的策略，是將合規的壓力轉嫁給企業，要求美國企業做好供應鏈的合規檢查，政府只在一些特殊情況下來出面監管。為此，拜登留下了東南亞和墨西哥這兩個「漏洞」，美國的經銷商和客戶則會要求中國供應商將轉移產能到這些國家，來符合美國政府的合規要求。而如今特朗普乾脆一刀切，對全世界各國都加關稅。這種做法帶來的後果就是，過去的「企業合規－轉移產能」的模式徹底被打破，為了降低成本，美國企業自己都會想法來避開美國政府的監管。同時，美國海關的執法壓力將陡然猛增。只對中國商品加關稅，美國的海關都忙不過來，更何況特朗普這次對全世界「開戰」。4月2日宣布「對等關稅」後，美國聯邦海關就加班加點地工作，趕緊來適應特朗普的關稅，畢竟一週後就要落地生效了。但估計還沒有折騰完，這邊特朗普又說不搞了，暫停90天。這麼一來一回，能力本來就有限的美國海關突然「死機」，自然也就在情理之中了。

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更進一步看。美國海關要應對特朗普如此規模的加徵關稅，必須需要大幅加強產品分類識別和原產地驗證能力才行。比如一箱零件，醫療設備零件和汽車零件那稅率差別可很大，原產地是越南和原產地是巴西稅率差別也很大。顯然海關不能只看單據就放行，必須經過現場檢查貨物，核對原產地起運信息，請求貨物出口國的有關機構對貨物的原產地進行核查。如果發現有靠虛假信息進行避稅的嫌疑，還要要求出口商提供一系列發票和付款信息進行核實。而且美國如今對原產地的認定標準還很模糊，一輛大幅採用中國零件在墨西哥組裝的汽車，原產地算哪裏?美國自己也說不清楚。這需要美國海關機構，尤其是負責以上事宜的海關邊境保護局多招聘並培訓人員，研發部署新的關稅計算核對系統，通過AI等手段能快速識別確認貨物分類，通過一系列對原產地認定的細化標準和指導操作。然則美國海關邊境保護局本財年的預算早就確定，主要花在邊境安全（攔截非法移民）和芬太尼上，而不是加強關稅徵收能力上，壓根就沒做大規模加徵關稅的準備。一線不具備執行能力的情況下，就強行推動廣泛加徵關稅，那後果只能是大量貨物在海關排隊，等着靠如今這點人員和系統慢吞吞的核對稅率再放行，進而美國國內商品流通也大幅延期，國內供應鏈和疫情早期那樣全面癱瘓。

可見，最簡單的，關稅系統都不支持特朗普的「對等關稅」。從這個角度看，這個關稅鬧劇更顯潦草了些。

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好了，說回美國對部分商品豁免「對等關稅」，尤其是集成電路、智能手機、顯示等相關產品，這顯然與美國自身的產業需求和市場情況有關。這些產品的供應鏈較為複雜，全球協作程度高，美國國內對相關產品的需求難以完全脫離進口。例如，蘋果的iPhone手機等許多電子產品都在中國生產，若徵收高額關稅，不僅會增加消費者購買成本，也可能影響美國相關企業的利潤和市場競爭力。

從全球經濟格局來看，美國此次關稅豁免舉措可能會對國際貿易形勢產生一定的影響。一方面，對於相關產品的出口國來說，是一個利好消息，能夠在一定程度上穩定相關產業的出口；另一方面，這也反映出貿易摩擦中各方利益的複雜博弈，關稅政策的調整往往牽一髮而動全身。後續還需關注美國是否會進一步調整關稅政策，以及其他國家的相應反應。

由於關稅實施，日用品價額或上漲。（Getty）

聯繫起來看，美國海關需要一段時間來調整、適應新的關稅，美國整個從上至下的系統都需要這麼一腳剎車；美國金融市場三天兩頭的「股債匯三殺」，還得再踩一腳；包括蘋果、英偉達這些巨頭在內的供應鏈都無法撐住，又需要再踩一腳剎車。這是從「技術性故障」到市場巨震再到供應鏈的措手不及，都令特朗普得步步退。且行且看，特朗普的「對等關稅」還只是暫緩90天，中美全面關稅戰的影響都還沒有真正開始。「關稅戰」，並不是嘴嗨，這左一腳剎車，右一腳剎車，特朗普會不會暈車？且看他後續還會如何折騰。