特朗普豁免向智能電話、電腦、晶片等徵收美國「對等關稅」

根據美國海關及邊境保護局（US Customs and Border Protection）周五（11日）更新指引，智能手機和電腦將不受美國總統特朗普（Donald Trump）「對等」關稅的影響。



這項豁免還擴展至半導體製造設備，對台積電（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC）等公司尤為重要。台積電已宣布在美國晶片製造設施上進行重大投資，其他全球晶片製造商預計也將從這一寬限中受益。錄音設備、資料處理機器和印刷電路板組件等亦在豁免清單內。

然而彭博社指，這種豁免可能不會持續太久。觀察人士表示，這些商品可能很快就會面臨較低、針對特定產業的關稅，尤其是對中國而言。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，美國市場有80%蘋果公司iPhone都從中國入口，其他20%主要在印度及少部份在越南生產；而電腦方面，HP惠普也主要在中國生產，相信不少蘋果電腦亦是。他指尤其是iPhone已是美國人必需品，若收取中國產品145%關稅，售價恐要翻倍，他認為美國政府此項修訂「幾關鍵」。

方指出，現時內地製造手機已很大程度自動化，最主要的員工並非普通工人，而是控制電腦生產流程的技工，因此將工廠搬出中國也無人才，無法一下子就可培養出來，需要甚長時間訓練。