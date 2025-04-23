中美貿易戰｜特朗普示弱　立足於「打」是硬道理　打回談判桌

特朗普「示弱」了。當地時間4月22日，特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室表示，在關稅談判期間他不會對中國採取 「強硬手段」，並「樂觀」認為能夠「相當迅速地」與之達成一項協議，「大幅下調」對中國進口商品加徵的145%鉅額關稅。在被問到是否會對中國採取「強硬態度」時，特朗普否認說：「不，我不會說『我要對中方強硬』。



我們會以非常友好的態度對待他們，他們也會友好相待，然後我們拭目以待會發生什麼。」同日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也在摩根大通的一場活動中表示，眼下中美關稅對峙僵局「難以為繼」，並稱預計「短時間內」將出現緩和態勢。這是一段時間以來，特朗普不斷向中國拋橄欖枝之後，再度釋放「降温」信號。中美關稅戰打到如此地步，面對中國的強烈反擊，特朗普政府看上去心虛了。這件事就足以證明，立足於打才是硬道理。中國這一打竟然打出了「一絲和氣」。



特朗普近來一直明裏暗裏表示希望與中國進行磋商談判，並稱「球已經到了中國手上」，並反覆強調與「中國的關係」非常好。特朗普稱，「我可能不想提高關稅，甚至可能不想升到那個水平。我可能想降低關稅，因為你知道，你希望人們購買。」甚至表示「我認為會在未來三到四周內（與中國達成貿易協議）」。從特朗普這傳出的消息來看，他急於與中國進行接觸談判，最希望的是能夠接到一通「越洋電話」。

雖然特朗普的話不可信，但至少目前在氣勢上已經弱了下去，並不像剛一開始那樣咄咄逼人了。正所謂「一鼓作氣，再而衰，三而竭」。 特朗普這麼快泄氣，恰恰表現的是他失去了「底氣」。

特朗普這麼快洩氣，其實真正的反噬根本就還沒開始。雖然偶有個別的州「缺蛋」，但關稅效應還沒有立即顯現。另一方面可能是關稅戰之前各大商家已經是提前大量的備貨，還有可能就是各方可能真的都在想方設法的找關稅的漏洞。

2025年2月14日，美國紐約，美國蛋荒嚴重，圖為當地一間商店中的顧客排隊搶購雞蛋。（Getty）

美國的普通民眾的消費並還沒有感受到太大的影響，反而更多的是聽到看到中國「不好」的訊息。對美國的前景也只是有一點擔心而已。事實上，在輿論宣傳之下，美國的普通民眾可能還覺得關稅戰對中國產生了較大的影響。

那麼，令特朗普關稅戰打不下去的原因究竟為何？大概在幾個方面。

一是特朗普到目前為止還沒有確實的搞定任何一個國家的關稅協議，90天內他看似也不可能完成這項任務。加拿大這個素來被視作對美國政策亦步亦趨的國家，此次卻態度強硬地實施了關稅反制措施；而一貫對美國委曲求全的日本，也展現出不再一味順從的姿態。歐盟方面正積極行動，致力於捍衛除美國市場外那高達87%的貿易份額。總體來看，即便有部分國家最終會選擇妥協退讓，但對特朗普發起關稅戰所設定的目標而言，其影響也微乎其微。

二是美國內部的分歧矛盾加劇。不僅特朗普的重要幕僚意見分歧很大，還有就是美國內部的質疑譴責之聲日益高漲，連一向對華強硬的主流媒體都嚴厲地指責關稅戰。而這一切都與美國的股市和債市表現不佳有很大的關係，一旦關稅戰對美國民眾生活的影響開始顯現，以及引爆股市和債務危機，到那時想停止恐怕都來不及了。

三是中國一直堅定地表示將「奉陪到底」，並表明已經做好了「一切戰爭」的準備。中國立足於「打」，絕不讓步。如此，美國反而陷入被動，美國利益必定嚴重受損。特朗普反被將了一軍。

特朗普宣布對華徵收巨額關稅，引發巿場動盪。 （Getty）

西方國家特別是美國人最崇尚的就是弱肉強食的叢林法則，而特朗普的美國優先或美國第一，特別是這一次的對等關稅，就是最大的體現。這一次中方的「奉陪到底」，真的是說到做到，毫不含糊。這讓美國人意識到了兩敗俱傷可怕性。在這種情況之下還想着與中國為敵，顯然就不明智了。

美國有關對中國最新民調也是大大的出人意料之外。自奧巴馬時期美國奉行遏華政策以來，美國人對中國的敵意是一路走高，更有不少美國人主張對華開戰。可是，就在中美展開一場世紀關稅大戰的關鍵時刻，怎麼也想不到美國人對中國的負面看法不升反降。

皮尤民調中心（Pew Research）最新民調（4月17日）指出，視中國為敵人的美國人正在減少，此一民意轉變與川普挑起的貿易戰情緒形成鮮明對比。民調顯示，對中國持負面看法的美國人比率出現了五年來首次「年度顯著下降」。2025年此比率為 77%，較2024年下降了4個百分點，皮尤民調中心稱這反映出美國社會對中國態度整體趨於緩和。

進一步分析顯示，年長的美國人對中國的批評態度最為強烈，在65歲及以上群體中，約有一半的受訪者對中國持「非常負面」的看法，而在30歲以下的年輕群體中，這一比例降至了21%。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

調查報告指出，46%的美國受訪者認為中美之間的貿易關係對中國更有利，但對於提高對華關稅是否會給美國經濟或美國人的生活帶來好處，這些受訪者持懷疑態度。調查顯示，過半受訪者認為提升對華關稅將對美國及他們個人造成負面影響。

其實，美國人對美國的未來出現了信心的嚴重動搖。不要說搞不定中國，連盟友都搞不定。美國經濟處於危機的邊緣，更關鍵的是美國霸權正在快速流失。對外攻略難以實現，不管是推動烏克蘭停戰，還是解決中東危機，又或是逼盟友站隊，都做不到。而美國內部則也是進入混亂期，美國的政客們都在為自己的利益而「奮鬥」。馬斯克的政府效率部揭露出來的腐敗訊息恐怕也令美國人對政府和政客們嚴重的失望。

總之，特朗普近來在關稅戰問題上出現了動搖，甚至是開始服軟。而美國這一次民意調查則顯示出，美國人對霸權已經是信心不足了，對關稅戰的前景就更感覺到危險。這都與中國這一次的「打字當頭」有直接的關係，就是要通過激烈的關稅戰把美國「打」回到談判桌。事實上，中國也從未關上談判的大門，如此「打」回談判桌，特朗普就不能再信口開河了。