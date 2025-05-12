中美聯合聲明發布　「豐碩」成果可能只在股市？

中美在瑞士進行會談達成的聯合聲明在5月12日下午發布，雙方取得的談判成果，豐碩到令人吃驚！

美方承諾，到5月14日之前將：（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國承諾，到5月14日之前將：（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

另外雙方還達成共識：「將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。」

美方承諾意味着：除了20%的芬太尼關稅，美國新增對華關稅將降到10%的水平。另外24%的關稅在初始90天內暫停實施。其它新增的關稅統統取消。也即是說，美國對華關稅整體上降到：20%芬太尼關稅+10%普遍關稅=34%。

中方承諾意味着：中國對美新增關稅將降到10%的水平。另外24%的關稅在初始90天內暫停實施。其它新增的關稅統統取消。也就是說，中國對美關稅會降到10%。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，2025年5月10日與美方牽頭人、美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。（Reuters）

另外中方承諾「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」，是指4月2日中國在對美進行對等報復時出台的稀土出口限制措施，這個也要在5月14日之前「暫停或取消」。

回顧中美這波關稅戰跌宕起伏的鬥爭過程，可以發現，特朗普挑起的這場關稅戰爭，除了互相對對方商品徵收10%普遍關稅這一點被保留之外，一切又回到了原點。

以此前中美劍拔弩張、加碼互毆的態度，人們原本普遍預計，雙方的第一輪會談不過是一次僅具開場意義的接觸，會談氛圍會很僵，很難取得實質進展，也難以達成共識。想不到雙方一拍即合，兩天就談出了這麼多成果。

儘管從徵稅數量上看，美國從中國進口商品數量遠遠高於中國從美國進口商品數量，因而美國收稅會收的更多，根據逆差大概每年會有300億到400億美元之間，且還有芬太尼關稅這個賺頭。但是考慮到正常貿易恢復後，中國商家可以通過對美每年五千多億的出口賺到更多，對中國而言，這一談判結果其實更為有利。

中美貿易談判：圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

再橫向和其它國家相比。特朗普對其它國家玩的是「空手道」，單方面對其它國家徵收10%普遍關稅，其它國家因為沒有能力與美方展開談判，只能乾瞪眼，被動接受美國10%的關稅。而中國與美國之間是雙方互相徵收，在象徵意義上，算是扯平狀態。

對中美雙方來說，這絕對稱得上是一場雙贏的談判。市場也對此立刻做出積極回應，與中美貿易相關的各個指數都在上漲。作為避險工具的黃金暴跌。

我們有信心預測明天的A股也一定會做出反應。

5月8日，特朗普在自己的社交媒體上說，「現在最好趕快去買股票。」你別看特朗普這個人平常不靠譜，在炒股這個事上，他還真沒瞎說。

跟着特朗普炒股，果然能暴富！