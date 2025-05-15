孫德剛：此次中東之行，特朗普為何漏了以色列？｜專家有話說

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月13日至16日訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋三國。此次中東之行的第一站是沙特，這也是八年前特朗普第一任期首次出訪的目的地，突顯了沙特對美國的戰略價值。美方官員表示，特朗普此行將與這三國討論投資和經貿合作等議題，預計將宣布達成多項協議。



但是，2025年中東之行與2017年明顯不同的是，特朗普繞開了中東最重要的盟友以色列；聯繫到近日美國在未通知以色列的情況下與胡塞武裝達成停火協議，以及正在推進的美國與伊朗的談判，再加上有媒體傳言特朗普會在此次行程中承認巴勒斯坦國和「兩國方案」，美以關係的微妙變化也成為外界關注焦點。



針對以上問題，觀察者網連線復旦大學中東問題專家孫德剛教授，請他解析特朗普此次中東之行的意圖和影響。



觀察者網：自5月13日起，美國總統特朗普將連訪沙特、阿聯酋和卡塔爾中東三國。與第一任期時一樣，特朗普第二次就職後的首次正式出訪，選擇了沙特等波斯灣國家，該做法打破了美國總統通常先訪問英國、加拿大或墨西哥的慣例。為什麼沙特連續兩次成為特朗普首訪國家，以及為什麼會選擇這三個國家？

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，圖為特朗普飛抵利雅德走下飛機。（Reuters）

孫德剛：特朗普是個「交易型」總統，把外國對美投資放在國家利益的重中之重。海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）國家主權財富基金高達4萬億美元。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）承諾將對美投資6000億美元，阿聯酋承諾將對美投資1.4萬億美元。卡塔爾天然氣儲量居世界第三位，人均國內生產總值（按照購買力平價計算）超過了11萬美元。

特朗普總統認為，抓住了這三個國家，美國吸引國際投資就有希望了。同時，這三個國家奉行務實的對美政策，在美國發起的關稅戰中低調行事，不願意充當「出頭鳥」，給足了特朗普面子。同時，與拜登政府對波斯灣阿拉伯國家開展價值觀外交、揪着沙特對記者「卡舒吉（Jamal Khashoggi）事件」（即《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉2018年10月初進入沙特駐土耳其領事館後死亡一案）不放不同，特朗普更加更加務實，對波斯灣阿拉伯國家民主、人權、婦女等議題不感興趣，因而更受海合會國家領導人的歡迎。

觀察者網：各個石油國家經過近十來年戰爭和近幾年的低油價行情之後，其財政似乎正面臨挑戰，今年一季度沙特再次出現587.01億里亞爾（約813億港元）赤字，中東國家也一直在尋找新的發展路徑。除了能源和軍工，特朗普政府和中東國家還可能有哪些合作？

孫德剛：當前，波斯灣產油國受到油價長期低迷的困擾。這三個國家都在推動「2030願景」，國內的資金缺口也不少。沙特、阿聯酋和卡塔爾對內促進經濟轉型，大力發展非石油經濟，對外積極利用大國科技競爭的歷史機遇，實現與美國在高科技價值鏈領域的對接，試圖在中美科技脫鈎、西方與俄羅斯脫鈎的背景下，在全球價值鏈重構過程中與西方加強科技合作，成為全球科技創新的引領者。

尤其是在大數據、人工智能（AI）、晶片製造、航空航天等領域，利用美國的科技優勢和波斯灣阿拉伯國家的資金優勢，推動科技強國戰略。沙特希望美國幫助其發展民用核能、5G和6G，阿聯酋希望美國支持其建立全球人工智能中心等等，都是美國與波斯灣國家合作的新增長點。

5月13日，特朗普開啟中東行之後，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳宣布，將向沙特出口1.8萬塊頂級AI晶片。英偉達將與沙特數據和人工智能管理局（SDAIA）合作部署5000個Blackwell圖形處理器（GPU），並計劃建設新的人工智能工廠。此外，據知情人士透露，特朗普政府正在考慮一項允許阿聯酋進口超過100萬顆英偉達先進晶片的協議。由此可見，未來在晶片、人工智能領域，中東國家和美國將展開非常密切的合作。

觀察者網：特朗普及其家族企業與中東國家存在巨大且密切的商業利益聯繫，最近卡塔爾宣布要向特朗普贈送一架價值4億美元的波音747-8型客機，也被認為是「收受賄賂」。如何看待美國總統和中東國家之間的這種利益往來？

孫德剛：美國與波斯灣阿拉伯國家關係不僅是國與國之間的聯繫，而且雙方上層之間存在盤根錯節的裙帶關係。海合會國家對特朗普政府的公共外交，主要着手點是對特朗普家人及其家族企業的支持，維護特朗普家人及其家族企業的利益，進而帶動國與國之間的關係。特朗普家族和海合會各國家族之間密切的個人交往和業務合作，增強了彼此之間的信任度。

但是，這種利益往來也引發了外界的廣泛關注和爭議。一些人認為，這種利益交換可能損害美國的國家利益和外交形象，使美國在中東地區的政策變得過於功利和短視。他們擔心，特朗普政府可能會因為個人和商業利益而犧牲美國的長期戰略利益，甚至在中東地區引發更多的衝突和動盪。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日訪問沙特阿拉伯期間，獲得沙特價值6000億美元的投資承諾，當中包括一項總價值近1420億美元的軍售協議（Reuters）

無論如何，美國總統和中東國家之間的利益往來都是一個複雜而敏感的問題。在未來的發展中，美國需要更加審慎地處理與中東國家的關係。

觀察者網：此次出訪正值歐佩克（OPEC）進一步宣布增產後，石油增產無疑將有利於美國國內壓制通脹，但是對支持共和黨的頁岩油氣企業產生巨大衝擊。此次訪問是否會談及石油生產問題？特朗普對此持什麼態度？

孫德剛：歐佩克宣布增加石油產量，無疑將增加全球石油供應和產能釋放，這對於美國來說是一把「雙刃劍」——既有利於美國國內抑制通脹，也將衝擊支持共和黨的頁岩油企業，甚至導致大批美國頁岩油企業因為低油價而倒閉。

當前，全球石油生產問題不是特朗普關心的重點，他更關心的是美元在石油交易和定價中的基礎地位。特朗普政府一直試圖鞏固美元在全球石油交易中的主導地位，以維護美國的金融霸權。特朗普訪問波斯灣三國，就是敦促沙特、阿聯酋和卡塔爾支持石油美元的基礎性地位，防止其他貨幣動搖美元霸權。

觀察者網：特朗普此次中東之行並未將以色列納入行程，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）稱，特朗普將於年內單獨訪以。但這與特朗普第一任期內首訪便包含以色列有所不同。同時值得注意的還有兩件事，一件事是美國內閣進行人事調整，負責美以聯繫的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）將調任美國常駐聯合國代表；另一件事則是美國在沒有通知以色列的前提下與胡塞達成停火協議，協議表示，雙方均不會在紅海和曼德海峽襲擊對方目標（包括美國船隻），以確保航行自由和國際商船的暢通。如何理解這一系列變化？美以關係會如何發展，美國是否會徹底撤離紅海？

2025年2月4日，美國華盛頓，圖為特朗普與內塔尼亞胡在白宮舉行記者會。（Reuters）

孫德剛：美國一直試圖促成波斯灣阿拉伯國家與以色列實現和解，在「亞伯拉罕協議」的基礎上促成沙特與以色列建交，從而構築反伊朗統一戰線。

然而，由於以色列內塔尼亞胡政府堅決反對巴勒斯坦獨立建國，而沙特認為巴勒斯坦獨立建國是以色列與沙特建交的前置條件，這就導致美國在中東「魚與熊掌不可兼得」。

因此，特朗普政府在中東實施雙軌政策——上任第一個100天，邀請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）兩次訪美；上任第二個100天，出訪波斯灣阿拉伯三國。

美國在中東維護以色列的安全利益與維護美國的整體利益存在不可調和的矛盾。以色列希望藉助美國的力量斬首胡塞武裝高層、甚至摧毀伊朗核設施；美國則把大國戰略競爭放在首位，不願意深陷中東泥潭。根據《華盛頓郵報》報道，在「信號門（Sigal）」事件之前，美國國家安全事務助理沃爾茲瞞着特朗普，與內塔尼亞胡就針對伊朗的軍事選擇進行了密切協調，此舉激怒了特朗普，這是導致其被罷免的主因。

在當前俄烏衝突久拖不決、美國與全球主要國家關稅戰前景不明朗的情況下，特朗普政府不願意軍事重返中東，不希望看到在加沙陷入爛尾的狀態下以色列再製造新的麻煩，更不願意為了以色列而與伊朗爆發大戰。

因此，美國與胡塞武裝達成停火協議、防止危機升級；與伊朗積極接觸，管控核問題，這與以色列的利益形成了矛盾。然而，特朗普政府最終會找到平衡點——既不會與胡塞武裝開戰，也不會徹底撤離紅海。

觀察者網：美以關係的這種變化，會對加沙問題以及內塔尼亞胡政府存續帶來何種影響？

孫德剛：在特朗普訪問波斯灣之際，以色列為了表達對美國同胡塞武裝達成停火協議的不滿，又宣布在加沙採取新一輪軍事行動，甚至將吞併加沙作為戰略目標，這導致美以之間的矛盾愈加明顯。不過，當前美國與以色列關係出現小摩擦是技術性的，美以關係的基礎仍然是穩固的。

觀察者網：美國和伊朗談判也正在推進中，此次訪問波斯灣各國對伊核協議談判會有什麼影響？

孫德剛：特朗普在伊朗核問題上政策飄忽不定，既對伊朗軍事施壓、外交脅迫和經濟制裁，也與伊朗進行間接談判。卡塔爾是美國的「非北約盟友」和中央司令部前沿總部所在地；美國在海合會六國部署大量軍事基地，成為遏制伊朗的「橋頭堡」。

特朗普此次訪問海合會三國，強化與波斯灣阿拉伯三國的全方位合作關係，甚至要將「波斯灣」改為「阿拉伯灣」，近期又宣布追加對伊朗的制裁，這些都會增加伊朗對美國的不信任感。伊朗將被迫加強與中俄的關係，在金磚合作機制與上海組織框架下拓展外交空間。同時，鑑於當前伊朗國內經濟面臨巨大壓力，改革派總統佩澤希奇楊還是希望與美國達成階段性核協議，換取美國減少對伊朗的制裁。

觀察者網：在您看來，特朗普是否會有一個貫穿其整個執政周期的中東大戰略？如果有的話，其短期、中期和長期目標是什麼？

孫德剛：特朗普政府是商人而不是政治家，其中東政策更多是出於狹隘的商業利益而不是從美國在全球的戰略利益出發，缺乏規劃性與延續性。特朗普執政團隊極其不穩定，影響了美國戰略承諾的可信度。

圖為2025年5月14日，美國總統特朗普於多哈會見卡塔爾埃米爾米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）。（Reuters）

近期，特朗普解除了美國總統國家安全事務助理沃爾茲的職務，批准馬斯克（Elon Musk）辭去政府效率部負責人的職務，都體現出特朗普團隊的中東政策具有非線性和不確定性，缺乏中長期目標。

本文獲《觀察者網》授權轉載

