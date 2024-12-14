敘利亞變局的三重影響｜專家有話說

近期，當加沙和黎以邊境的局勢走向緩和之際，黎巴嫩的鄰國敘利亞的形勢卻驟然緊張。11月27日，敘利亞反對派對阿勒頗以西的敘政府軍陣地發動大規模進攻。反動派武裝攻勢凌厲，政府軍一觸即潰，前者於12月8日進入首都大馬士革並宣佈「推翻阿薩德政權」，總統巴沙爾在談判和平交權之後前往俄羅斯。至此，由中東變局引發、於2011年開始的敘利亞內戰畫上了句號，統治敘利亞達61年、阿拉維派主導的復興社會黨政權宣告終結，第二次世界大戰後在阿拉伯世界曾經風起雲湧的「阿拉伯社會主義」正式落幕。



撰文：黃民興 中國西北大學中東研究所前所長、巴勒斯坦研究中心主任



敘利亞變局影響最大的首先是該國自身。

在長達13年的內戰中，敘利亞經歷了戰火連綿、外部干涉、國家分裂、政權削弱、家園破碎、民眾流離的不堪歷史，淪為不同族群、教派和國家博弈、衝突的場所。目前，敘利亞初步呈現出意識形態、族群教派、代表國家各自不同的三大政治軍事勢力割據的局面；推翻巴沙爾政權的主要反對派武裝、脱胎於「伊斯蘭國」、屬於阿拉伯遜尼派的「沙姆解放組織」（HTS）控制了該國的西部和主要的大城市（大馬士革、阿勒頗、哈馬、霍姆斯）及拉塔基亞港；由土耳其操縱、主張世俗化的敘利亞國民軍（SNA）控制了西北部和北部帶狀的敘土邊境地區；主張世俗化和聯邦制的庫爾德武裝敘利亞民主力量（SDF）控制了東北部。

此外，敘利亞在中部和東部還零零散散地存在「伊斯蘭國」的一些勢力，南部存在個別其他小規模的反對派武裝。從目前情況看，敘利亞掌握主要權力的是伊斯蘭組織，而在一段時間裏敘利亞的分裂將延續下去。而且，爭奪地盤的軍事行動已經開始，如敘利亞國民軍和「沙姆解放組織」分別與敘利亞民主力量的衝突，而敘利亞民主力量也利用政府軍潰敗的機會大幅度擴大了地盤。因此，當前的敘利亞呈現出明顯的「塔利班化」（伊斯蘭化）、「利比亞化」（受到外國支持的不同派系的武裝對峙）的特徵。未來敘利亞能否實現和平、統一、良治並獲得國際社會的承認，取決於有關派系是否具備足夠的政治智慧和外部力量的相互妥協。美國已經表態，敘利亞應當建立一個包容性政權，承擔反恐義務。歐盟宣稱，敘利亞有關各方應當通過對話實現有序、和平和包容的過渡。

截至12月12日的敘利亞勢力分佈圖：啡色是沙姆解放組織、白色橫線是前政府失去但控制權未明的土地，淺黃是土耳其支持的敘利亞國民軍，紫色是美國支持的庫爾德族敘利亞民主力量，亮藍色是美國坦夫基地保護區，深黃色是其他不同的反對派武裝，肉色是沙姆和敘利亞民主力量爭奪地區，暗藍色是以色列軍隊。（ISW）

敘利亞變局對中東地區也產生了重大影響。

眾所周知，敘利亞復興黨政權長期與伊朗和俄羅斯保持密切關係，是伊朗的什葉派「抵抗軸心」的核心成員和向黎巴嫩的真主黨提供物資的重要通道，也是當年阿拉伯世界對抗以色列的碩果僅存的「前線國家」。所以，復興黨政權的解體對伊朗的地區影響和威望構成沉重打擊，對已經遭受了以色列對其領導層和前線部隊進行的重大打擊的真主黨不啻於毀滅性的一擊，後者未來必然收縮軍事力量而可能向純粹的普通政黨轉型。因此，伊朗的什葉派「抵抗軸心」基本上已告解體，它未來必須重新制定地區戰略。

其次，土耳其獲得實實在在的諸多利益。作為其地區對手的巴沙爾政權已經崩潰，而敘利亞國民軍奪取敘利亞民主力量佔領的曼比季市，將打通土耳其控制下的敘利亞北部邊境地區，為其下一步壓制庫爾德控制區、遣返土境內的敘利亞難民創造條件。

再次，以色列的安全環境大幅度改善，巴勒斯坦承受的壓力進一步增加。巴沙爾的倒台意味着周邊地區唯一能對以色列構成威懾的阿拉伯政權不復存在，加上伊朗的地區影響和哈馬斯、真主黨勢力的衰微，以及以軍對以敘之間的軍事緩衝區的佔領和對敘利亞主要軍事設施的摧毀，以色列的安全縱深明顯擴大，戰略優勢進一步凸顯。

12月12日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在安卡拉與土耳其埃爾多安會面，討論敘利亞局勢。（Reuters）

相比之下，巴勒斯坦的外部支持趨於減少，對以色列的談判籌碼減少，目前已經有消息說哈馬斯準備在人質問題上作出讓步。就甚至包括土耳其在內的其他周邊國家而言，敘利亞變局最直接的影響可能就是大批難民的湧入。至於在本地區擁有軍事基地的俄美兩國，反對派已經同意俄羅斯保留其海空基地，但後者在逐步撤出其艦艇和軍事設施，其在地中海的軍事力量將逐步弱化；美國的基地不會受到多大影響，它還可以通過庫爾德控制區和在伊拉克的美軍基地維持其地位。但是，未來如果敘利亞政權向強硬的伊斯蘭化和維護國家利益方面發展，存在其與土耳其和以色列爆發衝突的可能性。

從世界局勢看，受敘利亞變局影響最大的是近鄰的歐洲。近幾年已經飽受非法移民困擾的歐洲國家可能面臨新一波難民潮的衝擊，一些西歐國家從9日起宣佈暫停受理敘利亞難民的避難申請。另一個潛在威脅是恐怖主義，因為一些歐洲國家有公民在敘利亞參加「聖戰」，如果他們有部分人回國，則可能帶來不可預知的後果。

從宏觀角度看，倘若敘利亞未來爆發持續的內戰，勢必產生地區震盪，以不同形式衝擊周邊國家和歐洲，影響到上述國家和地區的經濟社會穩定，而歐洲已經遭受俄烏戰爭破壞的經濟將雪上加霜，民粹主義政黨的勢頭更加強勁。在即將邁入2025年之際，世界更加和平、穩定、繁榮的願景能否再現曙光，恐一時難以預計。