烏克蘭襲擊難扭戰局　但對俄羅斯是巨大損失與羞辱

烏克蘭6月1日對俄羅斯發動的「蛛網」行動之所以震驚世界，不僅因為被認為是絕對弱者，且已成疲弱之師的烏克蘭，還有能力組織這麼大規模的軍事襲擊行動，還因為這一行動取得了令人震驚的成果，顛覆了人類戰爭想象，創造了新戰爭紀錄，書寫了新戰爭歷史。

烏克蘭在這場行動中一共襲擊了俄羅斯五個軍用機場，這些機場無一不被認為是俄羅斯超級安全的戰略後方，其中最遠的阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地距離前線6000公里，位於遠東西伯利亞地區，與中國的黑龍江省幾乎是一河之隔，也似乎受到了一定程度的攻擊。

對這麼遙遠的軍事戰略目標發起精準襲擊，即便當今世界幾個核大國，藉助遠程或洲際導彈都未必能實現，但烏克蘭這個已經被戰爭榨乾的國家，居然成功了。

烏方在行動中利用卡車搭載木製偽裝裝置，將無人機隱藏在卡車裝載的木質結構頂棚下；再通過僱傭俄羅斯人員，將這些自殺式無人機運抵目的地機場附近待命；然後殺死俄方司機，特工人員撤離；待時機成熟，再遠程激活無人機，對目標基地的俄戰略轟炸機、預警機群等進行自殺式轟炸。行動的每一步，都計算得恰到好處。

用歷史上的戰爭案例相比，這場襲擊至少結合了特洛伊木馬戰爭的大膽想象，日軍突襲美國珍珠港的瘋狂賭博，和美國第一次發起東京轟炸以打擊日方信心鼓舞己方鬥志的行動意圖。而且還結合了現代無人機蜂群作戰技術，遠程訊息控制系統，人工智能技術，以及成功襲擊後的訊息戰輿論戰等現代軍事與科技元素。

無論從哪個方面看，它都是一次絕佳的軍事行動案例。相信世界各國軍事界，都會把它作為一個案例認真研究。

烏克蘭的「木馬屠城式」無人機攻勢令俄羅斯措手不及，多架軍機變成廢鐵。（網上圖片）

作為一次襲擊行動，儘管它扭轉不了戰爭局面，但是行動的成功，對陷入絕境的烏克蘭卻具有巨大心理作用，對正觀望局勢要不要繼續介入支持的歐洲也會起到一定刺激作用。

而對於俄羅斯，這顯然是一個巨大的悲劇。襲擊摧毀了俄羅斯41架戰略武器平台，包括圖-95、圖-22轟炸機及A-50預警機等。這些都是俄羅斯所剩不多的寶貝，經濟損失高達70億美元，讓俄羅斯本就脆弱的戰略防禦力量雪上加霜。

軍事專家分析，經過此次襲擊，俄軍以後已無法再通過空中預警力量兼顧整個前線戰場。而且俄羅斯在遠東、北冰洋地區的預警力量也出現巨大空洞。

俄羅斯方面說，烏軍誇大了襲擊效果，事實上只炸毀兩架，其他經修復後還可以使用。這其實等於是承認了烏克蘭的襲擊效果。而且更關鍵的問題還在於，俄羅斯現有的戰略武器平台都是靠拆零件七拼八湊才能勉強維持，這次被破壞的設備，哪裏有那麼容易修復。

而且，還有更關鍵的，襲擊還再次暴露了俄羅斯的國內安保漏洞。為軍事專家們提供了可供研究上百年的反面教材。此前烏克蘭的襲擊，多發生在俄烏接壤地區，最多到莫斯科。這次卻延伸到俄羅斯全境。它讓人無法不懷疑，烏克蘭有沒有其它更多更具打擊效果的行動正在謀劃。這個真的很難說。

圖為烏克蘭行動中使用的無人機。（網上圖片）

最後，在烏克蘭「蛛網」行動陰影下，俄烏兩國代表團6月2日在土耳其就和平解決俄烏衝突舉行第二輪直接談判。在蛛網行動襲擊中被重創的俄羅斯一方，不僅沒有像以往談判時那樣強硬，反而和烏克蘭方面達成了不錯了談判成果。

土耳其總統埃爾多安用」談判取得了重大成果」來進行總結。俄烏雙方還就大規模換俘、交換陣亡士兵遺體等問題達成一致。其中尤為難得的是，俄方代表團團長梅金斯基和烏方代表團團長烏梅羅夫還進行了單獨會面，時長約2.5個小時。

講過談判，雙方達成了三個共識：雙方將按照6000：6000的數字交換陣亡士兵遺體；重傷士兵將以「全部換全部」的原則進行互換；雙方將互換25歲以下被俘士兵，至少各換1000人，具體人數尚待敲定。

想想看，距離上次雙方換俘才過去多長時間，就又產生了這麼多陣亡、重傷和被俘士兵。那麼過去三年，死傷與被俘人數又是多少呢？

這些年輕、鮮活的生命，是父母的兒子，妻子的丈夫，孩子的父親，每一個數字背後都至少是一個家庭。他們主動或被迫走上戰場，去殺死另一個陌生的鮮活名聲，摧毀另一個幸福家庭。

如今這些年輕的生命消失了，家庭的天塌了，而從未上過戰場的政客們，卻將他們幻化為一個個抽象的數字在談判桌上勾兑，並稱之為「重大成果」。你說悲哀不悲哀？殘酷不殘酷？