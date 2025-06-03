俄烏第2輪談判｜俄備忘錄列停火條件　烏軍須全面撤出被佔4州

俄烏代表團6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪直接和平談判，雙方交換包含和平解決條款的備忘錄。國際文傳電訊社（IFX）及塔斯社披露，俄方的備忘錄提出，遭俄軍吞併的烏克蘭4州：頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、紮波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson）被視為俄羅斯領土，烏克蘭從4地全面撤軍被列為停火條件之一。



烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）批評，俄羅斯正竭盡全力阻止停火、維持戰爭，國際現時對俄實施新的制裁非常重要。



率領俄方代表團的俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）在會談結束後發聲明稱，已將備忘錄經土耳其轉交烏方，備忘錄由兩部份組成。第一部份是如何實現真正的持久和平，第二部份是應該採取哪些步驟，以便能夠全面停火，並且第二部份甚至存在多個方案。

烏軍需結束動員並啟動復 確保無核及禁第三國駐軍

報道指出，俄羅斯的備忘錄提議，將克里米亞、盧甘斯克、頓涅茨克、紮波羅熱和赫爾松地區，應被視為俄羅斯領土一部份，要求烏克蘭軍隊從這些領土上全部撤離。此外，烏克蘭需結束動員並啟動復員，作為停火條件之一。烏克蘭亦應保持中立，禁止第三國在其領土上進行任何軍事活動。

俄方備忘錄還提到，俄羅斯預期一旦達成協議，與烏克蘭的經濟關係將獲恢復，包括天然氣運輸。備忘錄亦建議，須確立烏克蘭的無核武器國家地位，明確禁止在烏國領土部署核武器，同時限制烏克蘭軍隊和武器的數量。