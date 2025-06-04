德國前外長貝爾伯克當選聯合國大會主席　俄羅斯為何「強烈反對」

儘管遭到俄羅斯強烈反對，德國前外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）仍在6月2日以167票的高票，當選第80屆聯合國大會主席。

依聯合國慣例，大會主席由各地區輪值提名，通常透過鼓掌方式通過。本屆因俄羅斯提出異議，改以不記名投票進行。結果在2日的無記名投票中，有167票支持貝爾伯克，14票棄權，還有7票支持施密特。

貝爾伯克在今年3月才接替德國外交官施密特（Helga Schmid）成為聯合國大會主席候選人。曾擔任「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）的秘書長施密特，也被俄羅斯方面接受。但隨着德國大選結束，政權交替，柏林臨時改為提名貝爾伯格參選，遭到了德國內部部分反對黨人士的批評和俄羅斯的強烈反對。

因為任內對俄羅斯採取強硬立場，多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並主張對俄羅斯實施制裁，貝爾伯克是俄羅斯長期鎖定批評的對象。

俄羅斯方面稱「貝爾伯克一再證明了她的無能、極端偏見和對外交基本原則缺乏理解」。

俄羅斯常駐聯合國副代表德米特里・波利揚斯基5月曾表示：「柏林當局推動她參選的決定……無異於對這個世界組織的侮辱，和對它的公然無視。」

2025年4月4日，英國外交大臣林德偉（David Lammy，左）、北約秘書長呂特（Mark Rutte，中）和德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，右）出席在比利時布魯塞爾舉行的北約外長級會議。（Reuters）

貝爾伯克1980年12月出生於德國漢諾威，2021年12月至今年5月任德國外長，德國曆史上的第一位女性外交部長。她2013年起任德國聯邦議院議員，2018年至2022年擔任綠黨聯席主席。

今年2月德國國會大選，原執政聯盟之一的綠黨挫敗，僅獲約11%民眾支持，大選後貝爾伯克宣佈不再競逐黨內領導職，表示希望暫時從鎂光燈下退一步，平衡個人與家庭生活。此次轉戰聯合國，被視為政治生涯由國內轉向國際舞台。

在2022年2月，貝爾伯克支持「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）踢出俄羅斯，斷絕其外匯交易能力，以懲罰其挑起烏克蘭戰爭。

期初貝爾伯格拒絕提供德國武器給烏克蘭，認為烏俄危機應該用外交手段解決。她認為，提供更多武器只會讓更多無辜的百姓陷於險境。但隨着戰事進展，她轉而支持贈重型武器予烏克蘭。

2023年8月貝爾伯格在接受德媒採訪時，曾對單純對俄經濟制裁的效果表示失望，說「經濟制裁應該產生經濟影響。但事實並非如此。」她在稍早的採訪中還表示：「我們了解到，通過文明政府之間達成的理性決定、理性措施，不可能結束這場戰爭。」此後德國即加強了對烏克蘭的軍事支持，成為烏克蘭在歐洲的主要軍事支持者。

2023年2月18日，貝爾伯克在慕尼黑安全會議上表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）必須做出「360度轉變」，以確保烏克蘭的安全。就此，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當天嘲諷貝爾伯克是「幾何大師」，他提醒，「360度轉變」意味着保持不變。此前，梅德韋傑夫也曾在推特發文評論貝爾伯克涉俄言論，並稱貝爾伯克為「徹頭徹尾的傻瓜」。