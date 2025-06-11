洛杉磯騷亂｜Walmart後人籲上街示威　NoKings Day恐有好戲上演？

過去數日，我們見證了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和其盟友，全球首富馬斯克（Elon Musk）的戲劇性決裂，又見證了在洛杉磯觸目驚心的街頭暴亂和大火，大家也別太感慨，接下來幾天，美國將有更精彩的大戲上演。



別忘了。

分手後還可以複合，特朗普和馬斯克這幾天又悄悄靠近了，讓人瞠目結舌。

洛杉磯的衝突還在持續，特朗普派遣大批軍隊，要「解放」洛杉磯，要「逮捕」加州州長和洛杉磯市長。

騷亂正在全美擴散，在紐約、在芝加哥、在西雅圖、在亞特蘭大、在奧斯汀，在很多美國城市，示威者在聚集，街頭汽車在燃燒，美國警察忙得焦頭爛額。

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而我們將很快見到一個小高潮，6月14日，本周六。

本來，這是特朗普最高興最得意最看重的一天。

這一天，是特朗普的79歲生日；這一天，也是美國陸軍建軍250周年；也在這一天，特朗普將舉行他心心念念的盛大閱兵式。

活動已經密鑼緊鼓地籌備好，美國所有現役陸軍師都將參與。屆時，150輛戰車、50架飛機及6600多名士兵將參加閱兵式。

2025年6月10日，美國北卡羅萊納州，圖為特朗普在布拉格堡的活動上發表講話。（Reuters）

這也是幾十年來美國最大規模的一場閱兵式，特朗普1.0時期想做卻未能做成的事情，在2.0時期終於實現，而且還在他生日這一天。

但這一天，也將發生一件肯定讓特朗普很憤怒很頭疼的事情——一場席捲全美的抗議活動也將舉行，主題就是「不要國王」（No Kings）。

2025年6月11日，美國知名零售企業沃爾瑪（Walmart）的後人克里斯蒂・禾頓近日在《紐約時報》登廣告，號召美國民眾在14日（周六）上街向美國總統特朗普（Donald Trump）施政表示不滿，參與「不要國王」（No Kings）的遊行示威。（網絡圖片）

針對的誰？

不言而喻。

我看見，示威者近日還在《紐約時報》上刊登了「不要國王」動員的整版彩頁廣告，上面寫道：

我們是有原則和榮譽的人民，

我們尊重我們的承諾並支持我們的盟友，

我們抵禦獨裁者的侵略，

我們維護和捍衛憲法，

我們關心退伍軍人和兒童，

我們尊重我們的鄰居和貿易夥伴，

我們支持健康的國家和國際經濟、社區和環境，

我們是世界的領導者，被信任維護法治的穩定，

我們是美利堅合眾國的人民，

我們的國家的榮譽、尊嚴和誠信不容出售……

在組織者的網站上，首頁的一段文字，寫得更直白：

No Kings主辦方設計的海報圖案：

「他們藐視我們的法庭，驅逐美國人，讓人們從街上消失，攻擊我們的民權，削減我們的服務，腐敗已經走得太遠了。沒有王座。沒有王冠。沒有國王。」

這是在打誰的臉？

看了一下，《紐約時報》這篇動員廣告背後的贊助人是誰？

克里斯蒂·禾頓（Christy Walton），沃爾瑪（Walmart）家族的女繼承人。

2013年8月16日，美國知名零售商沃爾瑪（Walmart）女繼承人，克里斯蒂·禾頓（Christy Walton）出席在比華利希爾頓酒店舉行的第28屆Imagen年度頒獎典禮。（Getty）

顯然，對於當下的美國，沃爾瑪繼承人強烈不滿，現在振臂一呼，在6月14日特朗普最高興最得意也是最看重的一天，要舉行一場讓特朗普最不爽的美國式活動。

我們也可以預見，這一天，在華盛頓，特朗普舉行盛大閱兵式，過自己最特殊的生日；但同一天，在華盛頓，在紐約，在全美幾乎所有大城市，甚至全世界很多地方，一場他再次上台後最大規模的抗議活動在熱鬧舉行。

洛杉磯的大火和暴力，只是預演預熱，6月14日才是一個小高潮。

喔，《時代》周刊也來「獻禮」。最新一期封面，也是特朗普生日期間的一期封面，果然又有特朗普，但卻是在鐵絲網、火炬上熊熊燃燒的特朗普……

2025年6月11日，圖為美國時代雜誌（Time Magazine）6月23日的封面，可見火炬上的熊熊烈火是總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（IG@time）

《時代》的封面，真是讓人拍案叫絕。

特朗普也不敢大意。

在6月10日，他在白宮一次活動中，通過媒體警告美國人不要妄動，他公開威脅：「對於那些想要抗議的人來說，他們將遭到非常強大的打擊！」

但美國人又豈是嚇大的？

冰凍三尺非一日之寒，美國人的憤怒在不斷累積，政治越來越兩極化，社會越來越撕裂。

2025年6月11日，美國知名零售企業沃爾瑪（Walmart）的後人克里斯蒂・禾頓近日在《紐約時報》登廣告，號召美國民眾在14日（周六）上街向美國總統特朗普（Donald Trump）施政表示不滿，參與「不要國王」（No Kings）的遊行示威，。（網絡圖片，Reuters）

用魯迅先生的話說，地火在地下運行，奔突；熔岩一旦噴出，將燒盡一切野草，以及喬木，於是並且無可朽腐……

毫無疑問，我們都在見證歷史，見證一段波瀾壯闊但又驚心動魄的歷史，具體到美國，比荷里活還荷里活，比紙牌屋更紙牌屋。

折騰吧，就盡情折騰吧。

6月14日，本周六，必定在美國歷史上留下印記的一天。

本文獲微信公眾號《牛彈琴》授權轉載

