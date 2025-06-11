洛杉磯騷亂｜市長宣布進入緊急狀態　市中心10日晚8時開始宵禁

英國媒體報道，洛杉磯市長巴斯 (Karen Bass) 6月10日（周二）宣布全市進入緊急狀態（state of emergency），並對洛杉磯市中心部份地區實施宵禁。此前，洛杉磯市中心爆發多日激烈的示威活動，抗議美國移民及海關執法局 (ICE) 的突襲搜捕行動。鑑於示威者與執法人員近日發生激烈衝突，並在深夜和凌晨時分發生大規模的破壞和搶掠事件，宵禁將於同日晚上8時開始，持續至當地時間11日（周三）早上6時，宵禁範圍適用於市中心內一個1.6公里乘1.6公里（1平方英里）的區域。



據路透社報道，洛杉磯警察局長麥克唐納（Jim McDonnell）表示，洛杉磯警方（LAPD）10日拘捕197人。

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報道指，市長巴斯宣布洛杉磯已進入緊急狀態，並對洛杉磯市中心部份地區實施宵禁，預料宵禁令將會維持數日。

巴斯同時呼籲特朗普政府終止近日對非法移民進行的突襲搜捕行動。