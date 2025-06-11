中美談判僅原則達成協議框架　稀土爭端未解　擴大合作已不現實

撰文：杭子牙
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中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼當地時間10日在倫敦表示，中美雙方進行了專業、理性、深入、坦誠的溝通。經過2天的談判，中方與美方團隊已經在原則上達成了一個協議框架。雙方將在回國後，向各自的國家領導人匯報相關內容。

美國商務部長盧特尼克表示，雙方已達成實施日內瓦共識的框架，若獲得美國總統特朗普批准，將予以實施；而達成框架只是第一步，以消除美中經貿方面的負面情緒；稀土礦物和磁鐵問題預計將在框架中得以解決。

從中美雙方的表述看，成果可能不如預期。上次雙方在日內瓦，針對的是具體內容進行談判，而且達成談判成果，取得共識。本次在倫敦，市場本來預測雙方也能達成一些具體的、實質性的成果。但從雙方通報看，本次談判似乎更注重於框架，具體的內容層面，反而沒有實質成果。

美方說，「稀土和磁鐵問題預計將在框架中得以解決」。依照對等推測，中方更關注的人工智能晶片，航空發動機以及針對華為晶片的封殺措施等，估計也要等下一步，在各自回家匯報完框架後，接下來再談，再尋求解決了。

圖為6月10日，媒體人員站在於英國倫敦舉辦的中美磋商機制首次會議會場外。（Reuters）

不過，好的一方面是，雙方對這次會談的評價都不錯。中方用了八個字，「專業、理性、深入、坦誠」，說明雙方觸及到了具體問題，而且都很理性深入，互相都擺出來放桌面上了。專業和理性這兩個詞很關鍵。

而美方，商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾，在會後也對這次會談給予積極評價，在被問是否有信心在中美相互加徵關稅暫停實施90天截止日期前達成新協議時，格里爾表示「有希望」。

必須認識到，不管這次談判還是以後再舉行什麼談判，都改變不了中美戰略脱鈎的基本趨勢。雙方在上次談判後還不到一個月就再爆發新爭端，就說明即便雙方達成共識或協議，也不會很牢固。

中美現在主要都着眼於現實問題和眼前挑戰，即便將來再談，也是着眼於傷害控制，互利共贏或者擴大合作都已經不可能了。現在更多的是問題處理，優先次序應該是管控風險、管控衝突，不是擴大合作，擴大合作已經不現實了。

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