印度航空空難｜波音787-8起飛不到1分鐘墜毀　事故原因初步分析

「飛機撞向宿舍樓，我的兒子從那裏跳下求生。」6月12日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近，一名母親描述她的噩夢——印航AI171航班起飛僅數分鐘便墜入民居，濃煙瞬間吞噬天空。



印度航空公司12日證實，當天在艾哈邁達巴德機場附近墜毀的、原計劃飛往倫敦的客機載有242人。截至發稿前，巴德警察局長GS·馬利克的話稱：「警方在11A座位上發現一名倖存者。另有一名倖存者被送往醫院，正在接受治療。目前無法確定遇難人數。

事故發生後，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，對客機墜毀事件深感悲痛，已指示相關部門全力進行搜救工作。

「夢想客機」的殞落

航班追蹤網站數據顯示，印度航空公司這架飛往倫敦的波音787-8「夢想客機」（Dreamliner）的信號，在625英尺（約合190米）高度消失，起飛後還不到1分鐘。

多家印度媒體提到，這架飛機成為「全球首架因空難全毀的波音787型飛機」，此前，波音787-8「夢想客機」有着出色的飛行安全記錄。」

2025年6月12日，在艾哈邁達巴德（Ahmedabad）墜毀的印度航空波音787夢幻號（Dreamliner）客機於 2024年12月29日飛越澳洲墨爾本。（Reuters）

機組人員有着極為豐富的飛行經驗，兩名飛行員累計飛行時長近1萬小時，並在墜機前發出了求救信號，也難阻悲劇。

事故原因到底是什麼？

涉事客機在起飛後僅數秒便與地面失去聯繫，當時飛行高度僅190米。知情人士指出：「起飛階段兩台引擎應處於最大推力狀態，以確保足夠升空速度。」然而，現場影片顯示，該飛機未能正常爬升。

關鍵異常表現

其一，飛行軌跡異常：按標準操作，機頭應上揚並加速爬升，但該機始終保持水平飛行，隨後異常下降，姿態類似進近着陸。

2025年6月12日，印度航空一架飛往英國倫敦的飛機在印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。（X@BNONews）

其二，系統狀態異常：起落架未按正常程序收起，襟翼位置存在疑問。

多重故障可能性浮現

可能性一——動力系統故障：雖然該機型設計上具備單引擎升降能力，但專家認為「此次事故顯然存在更複雜的系統性問題」。

可能性二——鳥類撞擊風險：知情人士補充稱，「若起飛時遭遇鳥群撞擊，可能導致雙引擎同時失效——此類事故在航空史上確有先例。」

2025年6月12日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad），圖為印度航空波音787夢幻客機（Dreamliner）墜毀後機身後部景象。（Reuters）

這架「夢想客機」在全球範圍內被數十家航空公司使用，此次事故引發業界高度關注。

他們當下亟需了解的是：這究竟是偶發事件，還是暴露了潛在的系統性缺陷？

目前，墜機原因尚不確定，調查工作已全面啟動，最終結論或將影響該機型的全球運營評估。

波音的「黑暗時刻」

「全球領先的航空企業」——波音在其官網上自詡，但現實是，近年來，在全國各地已發生多宗安全事故。

2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，總計346人遇難，失事客機均為波音737 MAX 8型客機。波音737 MAX客機隨後在全球多個國家和地區遭停飛近兩年。

美國波音公司 （Boeing）自4月以來，首次恢復向中國交付737 MAX客機。（Reuters）

2021年2月20日，美國聯合航空一架波音777-200型客機起飛後不久單側引擎出現故障，飛機被迫緊急降落。降落前，出故障的引擎爆炸起火，所幸未造成人員傷亡。

2022年3月31日，美國達美航空公司一架波音757型客機搭載198名乘客從鹽湖城起飛，原定飛往首都華盛頓。途中，機組人員宣佈飛機「因一塊風擋玻璃碎裂進入緊急狀態」，客機隨後在丹佛城安全降落。

2023年6月6日，印度航空公司一架執飛印度首都新德里至美國三藩市的波音777型客機出現引擎故障，在俄羅斯遠東地區馬加丹機場緊急降落。

2024年1月5日，美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機起飛後不久，機艙側面一處門塞（內嵌式應急門）脫落。調查人員檢查後發現，本應將門塞固定到位的4枚螺栓缺失。事故發生時距離該客機交付阿拉斯加航空公司僅約兩個月。

2024年1月13日，日本全日空航空公司一架波音737客機在飛行途中被發現駕駛艙前方玻璃出現裂痕，飛機隨即折返札幌新千歲機場。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

2024年1月20日，美國達美航空公司一架波音757型客機在佐治亞州首府亞特蘭大市哈茨菲爾德-傑克遜國際機場準備起飛，滑行期間前起落架一個輪子突然脫落，滾出了跑道。

2024年2月19日，美國聯合航空一架執飛三藩市至波士頓航班的波音757-200型客機因機翼受損緊急降落丹佛國際機場。

2024年3月4日，美國聯合航空一架從美國侯斯頓飛往邁爾斯堡的波音737客機起飛後不久因引擎起火被迫返航。

2024年3月7日，美聯航一架波音777-200型客機從美國三藩市起飛時，左主起落架一個輪胎掉落。掉落的輪胎碎片損壞了機場員工停車場內的多輛汽車。

2024年3月8日，美國聯合航空公司一架波音737MAX飛機，在侯斯頓喬治·布殊洲際機場降落時衝出跑道，所幸無人員受傷。

2025年4月22日，圖為馬來西亞航空（Malaysia Airlines）旗下的波音737-800客機。（馬來西亞航空官網）

2024年3月11日，總部位於智利的拉塔姆航空公司一架從澳大利亞悉尼飛往新西蘭奧克蘭的波音787-9型客機在飛行中出現「技術故障」，機身劇烈晃動，造成多人受傷。

2024年3月15日，美國聯合航空公司一架波音737-800型客機降落後發現機身外部缺失一塊面板。

2024年3月18日，美國聯合航空公司一架飛往日本的波音777客機由於出現機械故障，在跑道上滑行一個多小時後被迫返回三藩市國際機場的登機口。

2024年12月29日，一架韓國濟州航空的波音737-800客機在位於韓國全羅南道的務安機場着陸時，偏離跑道後撞上機場圍牆。除2人獲救外，機上其餘179人全部遇難，這是在韓國國內發生的傷亡最嚴重的空難事故。

2024年12月30日，濟州航空（Air Jeju）一架客機在韓國務安國際機場降落時衝出跑道後墜毀，圖為撞到防護牆後起火的飛機殘骸。（Reuters）

2024年12月29日，荷蘭皇家航空公司的另一架波音737-800在挪威因液壓系統故障緊急降落。該航班原計劃從奧斯陸飛往阿姆斯特丹，但被改道至桑德菲尤爾機場。雖然成功着陸，但飛機衝出跑道並停在草地上，差點進入其他跑道。

2025年6月12日，印度航空公司一架波音787客機從該國艾哈邁達巴德機場起飛後不久墜毀。機上載有242人，包括10名機組人員。

2025年6月12日，印度航空客機在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）墜毀後，消防員在墜機現場進行救援工作。（Reuters）

波音安全「何去何從」？

近段時間以來，已有多架波音飛機發生事故，引發外界擔憂。波音還安全嗎？誰該對事故負責？

事實上，針對波音的調查和索賠一直在進行。

根據美國眾議院運輸和基礎設施委員會發佈的報告，波音737 MAX系列客機設計「失敗」，聯邦航空管理局對該型號飛機的認證審核「嚴重不足」。

報告還指出，2018年印尼獅航空難後，聯邦航空管理局和波音公司均沒有停飛該型號客機，這是拿乘客生命安全「賭博」。

2025年4月2日，美國華盛頓特區，波音公司（Boeing）行政總裁Kelly Ortberg在美國會舉行、有關737MAX飛機安全問題的聽證會上發表講話。（Reuters）

另一方面，美國司法部於2021年1月對波音提起相關刑事訴訟，此後雙方達成延期起訴協議。波音同意支付超過25億美元的罰款和賠償，並承諾實施合規和改進計劃。

英國廣播公司（BBC）等外媒早已曝光波音在生產和製造方面的諸多問題：

壓力之下，工人在生產線上「故意給飛機安裝不符合標準的部件」；有的工人沒有遵循相關部件追蹤程序，導致有缺陷的部件丟失……

此外，波音被曝出為求節省成本，只安排機師利用iPad，接受一小時的737MAX飛行訓練，而非耗費巨額資金和大量時間，進行飛行仿真器系統訓練。

對于波音一系列問題，美國有線電視新聞網（CNN）認為：該公司在過去幾十年裏將重點轉向了財務業績，「犧牲了飛機的安全和質量」。

2024年6月18日，美國參議院國土安全與政府事務委員會調查小組委員會就波音的安全文化舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。他後方是一批包括兩宗空難死者的遺屬和親友等。他們舉起已逝家屬親友照片，以此控訴波音內部操作罔顧乘客與機組人員的安全。（Reuters）

在此情況下，監管機構又在哪裏？

英國《衛報》評論稱，「利潤驅動的文化佔據了主導地位。波音和許多美國公司一樣，似乎靠着數十年來建立的聲譽在滑行，然而它正在一個季度接一個季度地耗損着這樣的聲譽。」

本文獲《中國新聞網》授權轉載

