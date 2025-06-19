中東戰火吸引世界　中國悄悄簽了一個重要條約

中東炮火轟鳴，以色列對伊朗大打出手。伊朗在一邊懇求美國進行和談的同時，也對以色列進行了象徵性還擊。其它一些大國，如俄羅斯、G7等，也紛紛表明態度。

在一片熱熱鬧鬧中，很少有媒體和觀察人士注意到，中國又悄悄在中亞做成了一件大事。與中東的一片炮火連天和各大國的嘰嘰喳喳相比，突顯了中國務實、睦鄰、謀和平、求發展的外交理念。

2025年6月17日，中國與中亞五國，哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼簽署締結了一份名為《永久睦鄰友好合作條約》的條約。

從條約名稱，和簽署條約的幾個國家的地理位置，就不難知道這個條約的重要性。

中亞五國位於亞歐大陸中部核心位置，南接世界油庫中東，東臨中國，北接俄羅斯，西部通過海洋聯結歐洲，是古絲綢之路和現代中國「一帶一路」的必經之路。

五國中有四國是中國主導的「上合組織」成員國並且與中國接壤。它們緊鄰中國西部，對中國的邊境安全、邊疆安全、邊境經貿聯繫與對外交流都極為重要。

對中國來說，它們是國家安全的戰略後方和以後重點發展的經貿夥伴。

中亞五國原本是前蘇聯的加盟共和國，在蘇聯解體後是俄羅斯的勢力範圍。但是這些年，隨着俄羅斯陷入戰爭泥沼，實力衰落，無暇他顧，這五個國家為自身安全與發展考慮，也開始加大與其他國家的交往力度，特別是中國。而其他一些域外大國，如美國、土耳其等，也加大了對它們的拉攏和介入力度。

中亞五國的地圖。（Wikimedia Commons）

中國因為把發展和睦鄰作為內外政策的主要價值追求，不像一些區域大國如俄羅斯一樣具有對外侵略性，也不像美國那樣動輒干涉他國內政，不會給鄰國帶來安全威脅，而且經濟發展又非常迅速，可以為合作伙伴帶來經濟機遇，因而成為中亞五國的優先合作夥伴，與他們的雙邊和多邊關係不斷強化。

現在，中國與中亞五國已發展成為全面戰略合作夥伴關係，形成了年度定期會晤機制，以及建立了每兩年一次的「中國-中亞峰會」等多邊合作平台，是中亞五國的第一大貿易夥伴和主要投資來源國。 中亞五國也為中國提供了戰略安全縱深。

在中美戰略對抗不斷深入，大國政治成為世界未來方向的情況下， 與中亞五國結成合作夥伴，不僅滿足了中亞五國的安全與發展需要，也符合中國的安全與發展利益。

這次各方締結的條約就體現了這些內容。條約認為「全面加強睦鄰友好與互利合作符合各國人民的根本利益」，指出「維護本地區的和平、穩定與發展並加強全方位協作符合各國人民的共同意願和根本利益，對亞洲乃至世界具有重要意義」。

條約還重申了堅定支持各方國家獨立、主權、領土完整以及主權平等和邊界不可侵犯的原則，致力於維護六國關係穩定發展，提升各領域合作水平，重申決心攜手構建更加緊密的中國—中亞命運共同體。

中國中亞峰會：習近平與中亞五國領導人2023年5月19日出席中國-中亞峰會（Reuters）

更具體的條約內容還包括「各方根據公認的國際法原則和規則，在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則基礎上，全面發展長期穩定的戰略伙伴關係。」「各方重申互不使用武力或以武力相威脅，和平解決爭端。」「全面加強相互信任與戰略協作，支持彼此根據本國國情選擇的發展道路和發展模式，支持彼此在核心利益問題上的立場，支持彼此所實施的經濟發展戰略。」「各方尊重國家主權和領土完整原則，採取措施禁止在本國境內從事任何違反該原則的活動。」

條約提出，「各方不參加任何針對其他各方的聯盟或集團，不支持任何敵視其他各方的行動。」「各方高度重視開展政治磋商，利用包括高層訪問在內的各層級會晤機制，定期就中國和中亞國家關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，協調立場」等。

條約還承諾，「各方願在平等互利基礎上，在貿易、經濟、投資、基礎設施互聯互通、工程技術、能源（包括水能和可再生能源）、交通、礦產、農業、生態環保、加工工業、科學技術以及其他共同感興趣的領域開展合作」；

「各方採取必要措施，在文化、教育、衛生醫療、旅遊、體育、新聞媒體以及其他共同感興趣的領域開展交流與合作」；

各方「根據本國法律和各自承擔的國際義務，在雙邊和多邊機制內開展合作，共同打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義以及跨國有組織犯罪、非法移民和非法販運武器、麻醉藥品、精神藥物及其前體」；

各方「根據本國法律和各自承擔的國際義務，在防務、國防工業和安全領域加強互信，並在該領域其他問題上拓展雙、多邊合作」；

「在聯合國以及各自參與的其他國際組織和多邊機制內加強溝通與協作，致力於推進全球和地區的和平、穩定和可持續發展」等等。