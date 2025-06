習近平訪中亞與哈薩克總統會談　兩方交換10多份雙邊合作文件

據新華社報道,當地時間6月16日下午,中國國家主席習近平在阿斯塔納總統府同哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)舉行會談。他又同托卡耶夫共同見證兩國交換10餘份雙邊合作文件。



習近平指,中哈都處在各自發展振興的關鍵階段,兩國要齊心協力推進全方位合作,一要以高水平戰略互信引領雙邊關係發展,在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持,推進發展戰略對接,在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾,在發展振興中做彼此有益的助力。

他稱,二要以高質量共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級,鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢,推進跨境鐵路項目建設和口岸基礎設施改造,提升互聯互通水平,拓展高新技術合作,推動綠色可持續發展。

他指,三要以全方位安全合作維護兩國和平安寧,擴大執法安全和防務交流,共同打擊「三股勢力」,加深應急管理和防災減災合作。四要以多元化人文交流夯實中哈友好根基,辦好哈薩克斯坦「中國旅遊年」,鼓勵青年、媒體、智庫、地方加強交流。

習近平指面對變亂交織的國際形勢,中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序,踐行真正的多邊主義,旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。他稱中方高度評價哈薩克斯坦為第二屆中國-中亞峰會所做大量籌備工作,相信這次會議將書寫中國同中亞合作新篇章,同時作為上海合作組織輪值主席國,中國願同各成員國一道,以今年天津峰會為契機,做實做強上海合作組織,展現新發展、新突破、新氣象。

習近平抵達阿斯塔納,哈薩克總統托卡耶夫接機(X@Press Office of the President of Kazakhstan)