中美外長首次會晤談的怎麼樣？

東盟外長會最後一天，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的進行了首場面對面會談。雙邊會議在當下時間下午三點開始，媒體入場拍照以後，雙方隨即清場，開始閉門會談，持續了大概一小時左右，說長不長，說短不短。作為對比，美俄外長會的持續時間是50分鐘，而雙方事後發表的通告看，內容不可謂不豐富。可見，1小時的時間已經足夠談很多事情，前提是雙方積累起足夠的共識，否則就是話不投機。



中美外長會的消息來得不算突然，各路媒體和美國國務院都有預先鋪墊，外界都有了一定的心理準備。當中美外長先後抵達馬來西亞，參加一系列東盟多邊會議後，不少人就意識到了雙方舉行會談的可能性。再說，最近中美在貿易協議上進展還算平穩，因此開這場外長會的基本條件，也算是比較成熟。

美國這邊提前一天開始放風，為中美外長會鋪墊，但一開始說不出個所以然。這裏有個細節，魯比奧和俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）談完之後，被問及會不會與中方外長會面，他只回了一句，「正在努力安排」。 也就是說，那時候，魯比奧能不能見上王毅外長，美方心裏也沒底，所以只能用預設性的口吻。雖然他們很樂意以這場會議，為魯比奧在亞太地區的外交首秀畫上句號，但此事的決定權不在美國人手裏。可以想見，中方同意安排會議後，也算是讓美方這裏的石頭落了地。

2025年7月10日，馬來西亞吉隆坡，圖為魯比奧會晤拉夫羅夫。（俄羅斯外交部 Via Getty）

雖說這是美國政府換屆後中美首場外長會，在任何場合，都會是不折不扣的重頭戲，只是結合如今的中美氛圍，以及特朗普政府的對華言行，對外也只能傳達一個簡要的信息罷了——那就是中美還會繼續保持溝通。

中國要的不是空具象徵意義的高層外交，而是能解決實際問題的務實對話，魯比奧顯然沒法勝任這個任務，當然這也不是特朗普政府現下的重點事項。更不要說，魯比奧不光是美國國務卿，他的另一個身份，是被中國制裁的反華政客。他在被特朗普提名為國務卿之前，就在中國的制裁名單裏躺了五年了。半年前中美外長通話，中方更是要求他「好自為之」。

而具體談的如何呢？美方還是那套陳詞濫調，魯比奧執意要拿俄烏議題對中國發難，不過這部分在中方的通報中，用「交換意見」就能一筆帶過。雖然是白宮易主後中美首場外長會，但美方的立場對中方沒有任何新意，魯比奧要說些什麼，都在預料之中。經貿爭端、台灣問題這些，這些才是中國重點關注的事項，前者，魯比奧不是負責談判的專業官僚，沒有發言權，至於更為敏感的後者，他也沒法代表特朗普表態。

2025年7月11日，美國國務卿魯比奧在吉隆坡接受傳媒提問（Pool via REUTERS）

有必要明確的是，中美外長會，討論的是兩國政治關係，對地緣熱點交換各自的看法，而中美在上述議題上的分歧，只會比經貿爭端更加複雜、尖銳。至少雙方還是能通過談判，部分解決經貿問題，只是當涉及所謂中美「戰略競爭」，台海和南海問題這些，就沒有甚麼「路線圖」可言了。

同時也能看到，過去這段時間，魯比奧在中美關係的存在感非常低，和他的國務卿身份格格不入，這已經說明了很多。哪怕魯比奧現在還兼任美國的國家安全顧問，可讓他負責統籌中美互動，特朗普也未必有多放心。

2025年7月11日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在吉隆坡會面（Reuters）

至於中美外長會，是否會為後續的高層互動鋪平道路？目前下論斷還為時過早，目前兩國互動的氛圍和基調，不是一場兩場會議就決定得了的。

關稅戰之後，中美互動勢必長期處於一個非常微妙的氛圍中，在其他層面的試探和交鋒一刻都不會停歇。之前有消息稱，美國政府正在考慮安排特朗普的訪華行程，到時還有若干美企高層隨行。但中美對此口風都相當謹慎，誰也不肯輕易透底，都不想讓外界過早地知道。