黃仁勳對中國越討好，Nvidia越不妙

一家市值突破4萬億美元、接近英法GDP總量的公司，其CEO一年之內三次訪華，穿的不是西裝而是唐裝。見的是中國頂尖企業家，拜訪的是中國主管經濟的高官。甚至其訪華之前還專門到白宮會見了美國總統。預計他還將在中國召開盛大的媒體記者會。

看陣仗，知道內情的人明白這是英偉達（Nvidia，又稱輝達）掌舵人黃仁勳訪華，不知道的還以為這是哪個國家的領導人出訪。

和拜登成為首個沒有訪問過中國的美國總統後，特朗普還在為要不要訪問中國糾結形成鮮明對比，黃仁勳一年三次訪華，對中國不吝讚美之情。

「中國大陸市場太重要了。」「中國已經具備足夠的計算能力。」「中國的開源AI是全球進步的催化劑。」「中國的供應鏈是奇蹟。」「無論有沒有美國晶片，中國的AI行業都將繼續前進。」「中國是全球最大的AI市場之一，也是（美國企業）在全球取得成功的跳板。」

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

7月16日黃仁勳在北京參加中國國際供應鏈促進博覽會並發表演講。以往，他在很多場合都無需演講稿，但這次他認真準備了演講稿，還專門換上了方便閲讀的眼鏡，穿上了唐裝，在開場白部分說起了中文。

高調示好中國，是黃仁勳今天展現出的最大信號。

他帶來的利好消息是：美國已批准H20晶片銷往中國，英偉達將開始向中國市場銷售H20晶片！

美國早就決定不賣高性能晶片給中國。

2024年12月美國商務部公布兩份最新的出口管制文件總計210頁，涉及具體的出口管制條例調整和實體清單明細更新，主題就是限制中國獲得尖端高算力的人工智能晶片，遏制中國的先進晶片製造能力。

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳抵達北京，為年內第三次現身中國大陸。在7月14日，他與小米集團創始人雷軍的兩張合照流出。（網絡圖片）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）7月15日亦透露，美國允許英偉達對華出口晶片與稀土交易有關。他稱，H20是英偉達第四好的晶片，美國不會把最好和第二好的晶片賣給中國，甚至第三好的晶片也不賣。「要向中國出售足夠多的產品，讓他們的開發者對美國技術體系產生依賴。」

前腳是黃仁勳在中國賣力討好推銷，背後是美國商務部長拆台，直接告訴大家黃仁勳賣晶片背後存在一個讓中國依賴美國技術的巨大陰謀，並且這款晶片也不夠好。

中國何嘗不知道H20晶片不夠好。英偉達為了繼續在中國賺錢，造出的這款不違規的特供產品，性能被活生生砍了一半以上，本質上是一款閹割版晶片。就是這樣的不夠先進的晶片，美國政府今年4月決定禁止向中國市場銷售。

此番黃仁勳訪華高調示好中國，本質上就是希望重新在中國售賣這款閹割版晶片，清庫存才是這位企業家的首要目標。

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普及其他美國官員（IG@howardlutnick）

然而，王者歸來是否還是王者？過去三個月，中國市場還是原來等待美國晶片的市場嗎？儘管賓主盡歡，黃仁勳訪華是中美供應鏈合作的代表。但黃仁勳這位個人淨資產達到1440億美元，全球排名第九的富豪，不會無緣無故施捨對中國的讚美。

正如他所說，「英偉達在中國有很多競爭對手，不能小視。」

據中國媒體報道，2025年中國晶片廠商們紛紛搶佔英偉達留下的是市場空白，紛紛發布英偉達H20的平替產品，比如崑崙芯第三代晶片P800、摩爾線程MTT S80、華為升騰910C、寒武紀思元590等。為了瓜分掉英偉達市場份額，各晶片廠商用產品降價、生態兼容、鎖定大客戶等方式搶奪中國市場。

在Computex 2025期間，黃仁勳直言，英偉達在中國AI晶片的份額已經從2022年出口管制期間的95%，下降至50%。

晶片製造商賽靈思是華為的供應商，圖為2018年11月6日，在中國上海國家會展中心舉行的中國國際進口博覽會期間，賽靈思展出的海報。（Reuters）

缺席三個月，中國市場的狀況足以讓英偉達焦慮，這才是黃仁勳放下身價高調示好中國的原因。作為英偉達全球第四大市場，中國每年為英偉達貢獻180億美元左右的營收，這是難以放棄的巨大蛋糕。

今年6月，中共機關報《人民日報》在頭版刊發華為創始人任正非的訪談報道，任正非談及美國對華為的制裁，坦誠華為單晶片還是落後美國一代，但用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。他強調：「晶片問題其實沒必要擔心，用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的。」

中國晶片企業正在使出渾身解數化解美國制裁帶來的困境。從任正非的表態看，中國完全有能力應對晶片困局。

中國市場需要更加高端的晶片，英偉達也有能力供應。一旦中國廠商全面佔領低端晶片市場，且使用疊加集群等方式彌補高端晶片缺席帶來的困境，黃仁勳要想靠H20保住中國市場，恐怕就難上加難了。或許黃仁勳下一步應該考慮的是向白宮示好，遊說美國政府放寬制裁了。畢竟在中國根本就沒有那麼好賺的錢了。