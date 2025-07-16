關稅戰｜貝森特稱中美談判進展良好　英偉達獲批供貨許可屬讓步

中美兩國在今年5月12日宣布關稅戰「休戰」90日，外界關注雙方之間的談判進展。美國財政部長貝森特表示，兩國之間的談判目前處於「非常好的狀態」，預計未來幾周將舉行會晤，3又表示﹕「市場參與者不要擔心8月12日」。



貝森特表示，希望很快與中國國務院副總理何立峰會面，地點可能在第三國，時間可能在中國高層下月初重要會議之前或之後。「我們還在安排」，「中國領導層8月初要舉行重大會議。我們正在試圖協調，是否能安排在第三國，在該會議之前或之後進行」。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

冀與何立峰會面

另一方面，晶片生產商Nvidia（英偉達）周一（14日）發文稱，美國政府官員已告知該公司，他們會頒發H20出口許可。貝森特確認了有關進展，並表示此類許可證的發放是特朗普政府在與中方談判中給出的讓步之一。

貝森特表示，「你可以說，這是我們在日內瓦和倫敦談判中使用的一個籌碼」，「這都是整塊版圖中的一部分。他們有我們想要的東西，我們有他們想要的東西，目前我們處於非常好的狀態」。