脱鈎斷鏈？美國身體比嘴巴誠實

特朗普（Donald Trump）第二任期過去半年，特朗普是「逆全球化」的主要推手，自他任期以來，一輪關乎全球更猛烈的關稅戰還在如火如荼當中。不可否認，「逆全球化」聲浪很大，但事實又是如何？一場「低調的」國際會議或許可以窺探一二。了解「身體比嘴巴誠實」這句話。



日前，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）在北京舉行。本屆鏈博會的主題是「鏈接世界，共創未來」，設立了「六鏈一展區」，旨在推廣全球供應鏈合作最新成果和經驗，探討供應鏈國際合作的新理念、新路徑。

本屆鏈博會是全球唯一以供應鏈為主題的國家級展會，彰顯了中國政府着力構建多元供應鏈格局，促進世界融合發展的理念，引發全球廣泛關注。開幕當天，與會各方共同發出《第三屆中國國際供應鏈促進博覽會北京倡議》，號召全球工商界深化供應鏈國際合作，協力推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。在當前全球化面臨挑戰、國際供應鏈加速重構的背景下，毫無疑問的，鏈博會充分展現了中國對維護全球供應鏈韌性、構建合作共贏經貿秩序的堅定信念。

中國國際供應鏈促進博覽會迎來公眾開放日，7月19日，觀眾在鏈博會綠色農業鏈展區參觀（新華社）

本屆鏈博會共吸引650餘家中外企業和機構參展，覆蓋75個國家和國際組織，其中世界500強及行業龍頭企業佔比超過65%，境外參展商佔比由上屆的32%增至35%，歐美等發達國家企業佔境外展商總數50%。除企業外，聯合國糧農組織、聯合國貿法會、國際汽車聯合會等多個國際組織也首次亮相。

但我們都知道，事實上全球供應鏈正在遭受嚴峻挑戰。美國作為全球最大經濟體，本應為供應鏈穩定做出積極貢獻，但特朗普政府秉持極端利己主義，大搞孤立主義、保護主義，對全球供應鏈造成嚴重衝擊。中美兩國的不同態度，生動反映了當前全球供應鏈所面臨的冷暖鏡像。

數據顯示，本屆鏈博會，美國參展企業數量較上屆增長了15%，位列境外參展商數量之首，蘋果、特斯拉、英偉達等美國知名企業紛紛亮相，美國企業「用腳投票」彰顯對中國市場的長期信心。英偉達CEO黃仁勳在開幕式發表致辭：「這是我第一次參加鏈博會，這裏的規模非常大，氣氛也很熱烈，充分體現了中國對創新的支持，並致力於共建繁榮未來。」

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

而大洋彼岸的美國政府，卻一味打擊排擠「非美國供應鏈」。7月15日，首屆「能源與創新峰會」在美國賓州匹茲堡舉行，特朗普出席，宣佈實施人工智能與能源基礎設施投資計劃，並要求該計劃的設計、建造和創造必須完全在美國進行，不允許其他國家參與介入。

7月1日，美國主導的「四方安全對話」外長會宣佈啟動「四方關鍵礦產協議」，宣稱「旨在通過合作保障關鍵礦產供應鏈多元化」，構建關鍵礦產「排華聯盟」，企圖削弱中國在關鍵礦產供應鏈中的地位，加速「去中國化」。

對比之下，很顯然，中國以開放聚合的姿態爭取全球信任，美國卻以封閉割裂的策略謀求「去中國化」。究竟是要開放聚合還是選擇封閉割裂？

本屆鏈博會致力促進全鏈條上中下游貫通及大中小企業融通。首創的「產業鏈全家福」模式，通過繪製可視化產業圖譜，降低合作搜尋成本；世界500強及龍頭企業帶動大批「專精特新」企業共同參展，形成產業鏈協同發展、合作共贏的良好生態。

然而，美國卻大搞關稅壁壘，人為實施脱鈎斷鏈，破壞全球供應鏈穩定發展。此外，美國還濫用232條款，以「國家安全」為由對無人機、多晶硅等發起調查，構築「小院高牆」迫使企業重組供應鏈。特朗普政府試圖通過政策干預改變市場自然形成的供應鏈格局，倒逼製造業迴流美國。這種雙重夾擊不僅扭曲了全球產業鏈正常分工，而且會對他國相關產業造成劇烈衝擊，迫使企業忍痛做出非經濟性佈局決策。

圖為2025年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在賓夕凡尼亞州出席能源與創新高峰會（Energy and Innovation Summit）。（Reuters）

但實際上，本屆鏈博會上，蘋果公司展出的由全球50個國家供應商組成的 「果鏈」，充分證明了：世界需要創新與合作聯結，而非被偏見與短視割裂。用事實說話，企業的身體很誠實：需要合作共贏。

鏈博會的舉辦是中國在全球供應鏈深刻重構背景下主動作為的戰略選擇。提出應對全球供應鏈變局的「中國方案」，破解各國企業「斷鏈焦慮」。

美國秉持「小院高牆」策略，持續對其他國家構建貿易壁壘、逼迫製造業供應鏈迴流，這助推了貿易保護主義及單邊主義抬頭，致使全球供應鏈成本大幅上升、效率大打折扣，各國企業亟需找到突破供應鏈堵點的良方。本屆鏈博會開幕前，已有GE醫療、思愛普、馬士基、美光科技等68家企業和機構提前簽約，其中部分企業簽署了未來5年的參展協議。

鏈博會的熱烈反響進一步說明，供應鏈作為全球價值共同體的骨架，需要各國共同努力建好建強，絕不應當成為地緣博弈的工具棋子。一味強調自身利益，忽視甚至踐踏他國權益，最終只會讓自己與世界「脱鈎斷鏈」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

